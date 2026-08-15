El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

Los sicópatas de Viña del Mar. El club del crimen.

Alfonso Alcalde

La Pollera

Entre 1984 y 1985, el poeta, periodista y guionista Alfonso Alcalde publicó una extensa investigación sobre el caso policial que, por entonces, conmocionaba al país. La tituló Los sicópatas de Viña del Mar. El club del crimen. A través de tres minilibros que se encontraban en los quioscos, el título fue todo un éxito y se calcula que alcanzó los 90 mil ejemplares vendidos en conjunto. Incluso, el tercero apareció durante los mismos días del fusilamiento de los excarabineros Jorge Sagredo y Carlos Topp Collins, sindicados como los responsables. Cuarenta años después, La Pollera Ediciones lo rescata en un volumen único. Se trata de una de las crónicas más inquietantes y literarias de la narrativa chilena. Algo así como el A sangre fría criollo. Alcalde no se conformó con el veredicto oficial: se instaló en el territorio del crimen, habló con sobrevivientes, familiares, abogados, uniformados, testigos, incluso con astrólogos y brujos. Por supuesto, también con los propios acusados antes que enfrentaran la muerte. El resultado es un libro coral donde el horror convive con el rumor, la paranoia y la sospecha de que detrás de los dos ejecutados operaba una red de poder —el llamado “Club del Crimen”— que nunca se esclareció. Lo que hace excepcional este libro es la mirada del poeta y dramaturgo que fue Alcalde. Orquesta voces, tensiones y silencios con una prosa que oscila entre la investigación, el true crime y la literatura. Releer a Alcalde hoy es enfrentarse a una madeja tan escabrosa como fascinante. Un rescate necesario.