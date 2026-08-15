SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los Prisioneros versus Bon Jovi: Ya no basta con rezar

    Hace 30 años nacieron dos himnos muy distintos en Nueva Jersey y San Miguel. Aunque ambos suenan hoy terriblemente vigentes, uno entrega una visión del mundo menos desoladora que el otro.

    Francisco AravenaPor 
    Francisco Aravena
    Los Prisioneros versus Bon Jovi: Ya no basta con rezar

    En el entretetiempo de uno de los últimos partidos del pasado Mundial de Fútbol algo de la música que sonaba en el estadio se coló en la transmisión televisiva. Sonaba Livin’ On a Prayer, el clásico de Bon Jovi, y sonaba también la gente coreándola: oh we’re halfway there… Recordé una noche de octubre de 2019, una fiesta de matrimonio de un amigo gringo en Boston, cuando sonó esa canción y comprobé por el entusiasmo de mis compañeros de pista de baile que para el estadounidense de cierta edad esa canción significa algo más potente y profundo que para un latino que recuerda ese hit como uno de los buenos clásicos que nos dejó la década de los 80. Ellos la cantaban, la coreaban, la bailaban como un himno. Recién entonces reparé en el peso de la historia que cuenta: Tommy trabajaba en el puerto, el sindicato ha estado en huelga, las cosas están duras. Es Gina la que tiene que sostener el hogar, trabajando todo el día en un diner, pero ella misma es la que arenga a su marido: le dice que tienen que sostenerse con lo que hay, que importante es que se tienen el uno al otro, así que hay que intentarlo. Le dice “ya estamos a medio camino, toma mi mano, te juro que lo lograremos”. La pareja está, motivada y todo, viviendo en una plegaria. No tienen nada más que fe.

    “¿Qué himno cantarían en un estadio chileno?”, me preguntó un amigo viendo la misma escena del estadio en el Mundial. Pensé: el mismo año que esa canción, en 1986 en Chile nacía nuestro propio himno. Uno que se corea con pasión, que suena devastadoramente actual 40 años después, y que resuena igualmente cierto en toda Latinoamérica. El Baile de los que Sobran no da cuenta de una pareja en aprietos económicos, sino de una masa de personas para las que el dinero es sólo parte de los problemas. Jóvenes que hicieron todo lo que les pidió el país, el sistema: estudiar, trabajar todos juntos, esfuerzo, dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. Mientras ven que con otros el país sí ha sido generoso, con aquellos a los que les contaron secretos que a ti no, a otros que les dieron de verdad esa cosa llamada educación.

    Curiosa sincronía. En Nueva Jersey Bon Jovi, retratando a una pareja para lo cual ningún colectivo -país, estado, sociedad- puede llegar al rescate. En San Miguel, Los Prisioneros demandando que justamente el país, el estado, la sociedad, cumplan con su parte del trato, sin resignarse a que así no más son las cosas, sin rezar por el milagro de prosperar.

    Son retratos de sociedades diferentes: una donde el “rascarse con sus propias uñas” ha sido llevado al paroxismo; otra donde existe la noción de sociedad, de colectivo, de acción conjunta, así sea para exigir condiciones dignas o simplemente para bailar con los que sobran.

    Aunque el himno chileno tenga más rabia, más violencia, devuelve algo más edificante: una idea de país que -aunque está al debe- existe. Hay alguien en la ventanilla de reclamos, aunque haya que golpearle el vidrio por 30 años -y contando- para llamar su atención. Tommy y Gina soñando con escapar a otro lugar, a otra realidad, prometiéndose que algún día lo lograrán, rezando, transmiten una resignación desoladora.

    Acá, Jorge González siempre tuvo clara aquella máxima que trece años antes Aldo Francia había convertido en título de película: Ya no basta con rezar.

    Más sobre:Los PrisionerosBon JoviJorge GonzálezEl baile de los que sobranMúsicaMúsica cultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    FA define su nueva directiva: las horas decisivas para Martínez y Yeomans

    Lo más leído

    1.
    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    2.
    A los 97 años fallece Mark Rydell, director nominado al Oscar por Los Años Dorados

    A los 97 años fallece Mark Rydell, director nominado al Oscar por Los Años Dorados

    3.
    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    4.
    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    5.
    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    6.
    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast
    Chile

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena
    El Deportivo

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena

    Las 20 Diablas que van por la gloria en el Mundial de Países Bajos y Bélgica

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”
    Cultura y entretención

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    Jodie Comer: “Killing Eve permitió que la gente me viera desde muchas perspectivas diferentes”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo
    Mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo

    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026