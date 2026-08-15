SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    La ministra de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, conversó con La Tercera durante su visita a Chile, oportunidad en la que concluyó un acuerdo de asociación económica que se firmará en noviembre durante la cumbre de la APEC.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Canciller filipina, Theresa Lazaro. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    La canciller de Filipinas, Theresa Lazaro, visitó Chile con el fin de fortalecer los lazos entre ambos países, que durante 2026 conmemoran 80 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

    Luego de la visita que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, hizo a Manila hace unas semanas para asistir a una reunión ministerial de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), Lazaro decidió visitar Santiago, donde también se reunió con el presidente José Antonio Kast.

    “Lo más significativo de esta visita es que ya hemos concluido el Acuerdo de Asociación Económica Integral Filipina-Chile, que finalmente se firmará en noviembre en la reunión en APEC. Este es el primer acuerdo de libre comercio de Filipinas con un país latinoamericano”, dijo en entrevista con La Tercera.

    Canciller filipina Theresa Lazaro. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    ¿Qué áreas cree que deberían fortalecerse entre ambos países?

    Acabamos de firmar un acuerdo turístico entre ambos países. Pero creo que lo que es muy importante es que también podemos ver la experiencia de ustedes en algunos desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. Y, por supuesto, también tenemos experiencia en el Cinturón de Fuego. Así que nos gustaría colaborar con Chile en la resiliencia y mitigación ante desastres.

    ¿Cómo evalúa la relación de Filipinas con China?

    Nuestras relaciones con China están evolucionando en el sentido de que puede haber algunas disputas en el mar de China Meridional, pero también estamos haciendo esfuerzos para establecer un mecanismo bilateral para discutir y debatir cuestiones de interés sobre los asuntos del mar de China Meridional. Y, al mismo tiempo, esperamos que, para finales de año, nos gustaría concluir un Código de Conducta ASEAN-China sobre el sur del Mar de China Meridional. Esto es muy importante porque queremos que el mar de China Meridional sea una ruta de navegación, que no sea como el Estrecho de Ormuz, que es un punto de estrangulamiento. Así que ahora existe cierta voluntad política entre los países de la ASEAN y China para tener y concluir un código de conducta antes de que termine el año.

    El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

    ¿De qué trata este código de conducta?

    Se trata de discutir ciertos puntos que deberían ser legalmente vinculantes, que tendrán un cierto alcance, un alcance geográfico, para que no se convierta en un punto de estrangulamiento. Y, por supuesto, antes de este código de conducta, tenemos el DOC o Declaración de Conducta de las Partes del mar de China Meridional (firmado en 2002). Así que queremos que esto evolucione de la declaración de conducta a un código de conducta. Y creo que esto es mejor, porque esta ruta de navegación está siendo utilizada por casi todos los países del mundo.

    El 20 de julio ocurrió un incidente en el Banco de arena Ayungin en el que un marinero filipino resultó herido tras ser supuestamente atacado por la Guardia Costera de China. ¿Cuál es la línea roja para Manila? ¿En qué momento consideraría Filipinas que China ha pasado de la coerción a un acto que requiere una respuesta diferente?

    El Departamento de Asuntos Exteriores no es la agencia que determinará cuál es nuestro establecimiento de defensa. Así que nuestras Fuerzas Armadas, así como la Guardia Costera de Filipinas determinarán si realmente se realiza tal acción. Vamos a presentar una protesta y una gestión diplomática contra China. Ahora, luego del 20 de julio, el embajador chino fue convocado por el presidente, y el embajador chino pudo discutir ciertos asuntos con él. Así que estamos intentando resolver estos asuntos. Nosotros en Filipinas creemos que las disputas deben resolverse pacíficamente. El presidente Marcos nos ha dado la instrucción de resolver las cosas de forma amistosa y mediante diálogo diplomático.

    La ministra de Comercio de Filipinas, Cristina Roque, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, en Manila.

    Respecto a la relación con Washington, ¿cómo equilibra Filipinas ambos lazos entre Estados Unidos y China manteniendo su autonomía?

    Después de 300 años de dominio español, nuestros siguientes colonizadores fueron Estados Unidos, y estuvimos bajo dominio estadounidense durante 50 años cuando nos concedieron la independencia. Hemos tenido una relación muy sólida con Estados Unidos. De hecho, en 1952 firmamos un Tratado de Defensa Mutua o MDT. Estados Unidos sigue siendo el único aliado de Filipinas con tratados. Y esto dice mucho de la relación actual con China, que es actualmente un socio comercial sólido, con una excelente relación entre personas.

    Sin embargo, cuando declararon la línea de nueve puntos (demarcación ambigua en forma de U utilizada en los mapas chinos para reclamar soberanía histórica sobre aproximadamente el 90% del mar de China Meridional) ya está violando algunas de las reglas. Presentamos una demanda contra ellos, y en julio de 2016, un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya anuló la línea de nueve puntos que dibujaron. Sin embargo, esta decisión de la Oficina de Arbitraje no fue reconocida por China. Así que, como resultado, también hemos establecido ciertos mecanismos para la solución pacífica de disputas.

    Así que tenemos un mecanismo en el que en Filipinas y China se discuten los temas, el mar de China Meridional. Ahora, en total, ya hemos dicho que el tema del mar de China Meridional no es la suma total de nuestras relaciones, tenemos comercio continuo entre personas y muchos otros aspectos.

    Sobre la situación interna, ¿cómo evalúa la transición desde el gobierno de Rodrigo Duterte hacia el de Marcos?

    Filipinas es un país democrático. Tuvimos una transición pacífica del poder. Sin embargo, hubo ciertos crímenes cometidos por el expresidente, que clasificamos como crímenes de lesa humanidad. Hubo varias ejecuciones extrajudiciales en el pasado. Y en ese momento todavía éramos miembros de la Corte Penal Internacional y pudimos llevar al expresidente Duterte a La Haya (donde se encuentra detenido desde marzo de 2025) para que el juicio comenzara en noviembre. Así que esa es la situación ahora mismo. El presidente Marcos está gobernando el país muy bien.

    Naciones Unidas se encuentra en proceso de elegir a su secretario general, ¿cómo ve Filipinas esta situación?

    Creo que Naciones Unidas es un organismo internacional muy importante, porque consideramos que sigue siendo el único organismo por el cual todos los países siguen siendo regidos por el Estado de derecho. Por lo tanto, es responsabilidad de los países continuar protegiendo y proyectando a las Naciones Unidas como organismo internacional. Hay dos cosas que Filipinas piensa sobre el próximo secretario general: que esta vez debería ser una mujer, y segundo, que debería ser de América Latina. Creo que depende de los latinos el asegurarse de que venga de esta región.

    ¿Cuáles son los retos que enfrenta Filipinas en relación al cambio climático?

    Filipinas es el país más afectado de nuestra parte del mundo. Sufrimos 15 tifones al menos al año. Y realmente necesitamos mucha mitigación y resiliencia ante desastres. Y por eso también estamos buscando a Chile para que nos ayude con sus mejores prácticas sobre cómo mitigar ciertas catástrofes naturales. Entendemos que ustedes son expertos en cómo mitigar tanto erupciones volcánicas como terremotos. Así que hay algún tipo de acuerdo que estamos persiguiendo para que los dos países se beneficien mutuamente en este asunto.

    Más sobre:LT SábadoFilipinasTheresa LazaroRelaciones ExterioresSantiagoManila

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    FA define su nueva directiva: las horas decisivas para Martínez y Yeomans

    Lo más leído

    1.
    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    2.
    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    3.
    ¿Qué está pasando en el USS Abraham Lincoln?: Jefe del Pentágono sale al paso por denuncias sobre estado de la tripulación tras despliegue récord

    ¿Qué está pasando en el USS Abraham Lincoln?: Jefe del Pentágono sale al paso por denuncias sobre estado de la tripulación tras despliegue récord

    4.
    Gobierno de Bolivia elimina por decreto los ministerios de Planificación y Turismo

    Gobierno de Bolivia elimina por decreto los ministerios de Planificación y Turismo

    5.
    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo

    6.
    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast
    Chile

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena
    El Deportivo

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena

    Las 20 Diablas que van por la gloria en el Mundial de Países Bajos y Bélgica

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”
    Cultura y entretención

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    Jodie Comer: “Killing Eve permitió que la gente me viera desde muchas perspectivas diferentes”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo
    Mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo

    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026