Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

La canciller de Filipinas, Theresa Lazaro, visitó Chile con el fin de fortalecer los lazos entre ambos países, que durante 2026 conmemoran 80 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Luego de la visita que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, hizo a Manila hace unas semanas para asistir a una reunión ministerial de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), Lazaro decidió visitar Santiago, donde también se reunió con el presidente José Antonio Kast.

“Lo más significativo de esta visita es que ya hemos concluido el Acuerdo de Asociación Económica Integral Filipina-Chile, que finalmente se firmará en noviembre en la reunión en APEC. Este es el primer acuerdo de libre comercio de Filipinas con un país latinoamericano”, dijo en entrevista con La Tercera.

Canciller filipina Theresa Lazaro. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Qué áreas cree que deberían fortalecerse entre ambos países?

Acabamos de firmar un acuerdo turístico entre ambos países. Pero creo que lo que es muy importante es que también podemos ver la experiencia de ustedes en algunos desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. Y, por supuesto, también tenemos experiencia en el Cinturón de Fuego. Así que nos gustaría colaborar con Chile en la resiliencia y mitigación ante desastres.

¿Cómo evalúa la relación de Filipinas con China?

Nuestras relaciones con China están evolucionando en el sentido de que puede haber algunas disputas en el mar de China Meridional, pero también estamos haciendo esfuerzos para establecer un mecanismo bilateral para discutir y debatir cuestiones de interés sobre los asuntos del mar de China Meridional. Y, al mismo tiempo, esperamos que, para finales de año, nos gustaría concluir un Código de Conducta ASEAN-China sobre el sur del Mar de China Meridional. Esto es muy importante porque queremos que el mar de China Meridional sea una ruta de navegación, que no sea como el Estrecho de Ormuz, que es un punto de estrangulamiento. Así que ahora existe cierta voluntad política entre los países de la ASEAN y China para tener y concluir un código de conducta antes de que termine el año.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

¿De qué trata este código de conducta?

Se trata de discutir ciertos puntos que deberían ser legalmente vinculantes, que tendrán un cierto alcance, un alcance geográfico, para que no se convierta en un punto de estrangulamiento. Y, por supuesto, antes de este código de conducta, tenemos el DOC o Declaración de Conducta de las Partes del mar de China Meridional (firmado en 2002). Así que queremos que esto evolucione de la declaración de conducta a un código de conducta. Y creo que esto es mejor, porque esta ruta de navegación está siendo utilizada por casi todos los países del mundo.

El 20 de julio ocurrió un incidente en el Banco de arena Ayungin en el que un marinero filipino resultó herido tras ser supuestamente atacado por la Guardia Costera de China. ¿Cuál es la línea roja para Manila? ¿En qué momento consideraría Filipinas que China ha pasado de la coerción a un acto que requiere una respuesta diferente?

El Departamento de Asuntos Exteriores no es la agencia que determinará cuál es nuestro establecimiento de defensa. Así que nuestras Fuerzas Armadas, así como la Guardia Costera de Filipinas determinarán si realmente se realiza tal acción. Vamos a presentar una protesta y una gestión diplomática contra China. Ahora, luego del 20 de julio, el embajador chino fue convocado por el presidente, y el embajador chino pudo discutir ciertos asuntos con él. Así que estamos intentando resolver estos asuntos. Nosotros en Filipinas creemos que las disputas deben resolverse pacíficamente. El presidente Marcos nos ha dado la instrucción de resolver las cosas de forma amistosa y mediante diálogo diplomático.

La ministra de Comercio de Filipinas, Cristina Roque, y el canciller Francisco Pérez Mackenna, en Manila.

Respecto a la relación con Washington, ¿cómo equilibra Filipinas ambos lazos entre Estados Unidos y China manteniendo su autonomía?

Después de 300 años de dominio español, nuestros siguientes colonizadores fueron Estados Unidos, y estuvimos bajo dominio estadounidense durante 50 años cuando nos concedieron la independencia. Hemos tenido una relación muy sólida con Estados Unidos. De hecho, en 1952 firmamos un Tratado de Defensa Mutua o MDT. Estados Unidos sigue siendo el único aliado de Filipinas con tratados. Y esto dice mucho de la relación actual con China, que es actualmente un socio comercial sólido, con una excelente relación entre personas.

Sin embargo, cuando declararon la línea de nueve puntos (demarcación ambigua en forma de U utilizada en los mapas chinos para reclamar soberanía histórica sobre aproximadamente el 90% del mar de China Meridional) ya está violando algunas de las reglas. Presentamos una demanda contra ellos, y en julio de 2016, un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya anuló la línea de nueve puntos que dibujaron. Sin embargo, esta decisión de la Oficina de Arbitraje no fue reconocida por China. Así que, como resultado, también hemos establecido ciertos mecanismos para la solución pacífica de disputas.

Así que tenemos un mecanismo en el que en Filipinas y China se discuten los temas, el mar de China Meridional. Ahora, en total, ya hemos dicho que el tema del mar de China Meridional no es la suma total de nuestras relaciones, tenemos comercio continuo entre personas y muchos otros aspectos.

Sobre la situación interna, ¿cómo evalúa la transición desde el gobierno de Rodrigo Duterte hacia el de Marcos?

Filipinas es un país democrático. Tuvimos una transición pacífica del poder. Sin embargo, hubo ciertos crímenes cometidos por el expresidente, que clasificamos como crímenes de lesa humanidad. Hubo varias ejecuciones extrajudiciales en el pasado. Y en ese momento todavía éramos miembros de la Corte Penal Internacional y pudimos llevar al expresidente Duterte a La Haya (donde se encuentra detenido desde marzo de 2025) para que el juicio comenzara en noviembre. Así que esa es la situación ahora mismo. El presidente Marcos está gobernando el país muy bien.

Naciones Unidas se encuentra en proceso de elegir a su secretario general, ¿cómo ve Filipinas esta situación?

Creo que Naciones Unidas es un organismo internacional muy importante, porque consideramos que sigue siendo el único organismo por el cual todos los países siguen siendo regidos por el Estado de derecho. Por lo tanto, es responsabilidad de los países continuar protegiendo y proyectando a las Naciones Unidas como organismo internacional. Hay dos cosas que Filipinas piensa sobre el próximo secretario general: que esta vez debería ser una mujer, y segundo, que debería ser de América Latina. Creo que depende de los latinos el asegurarse de que venga de esta región.

¿Cuáles son los retos que enfrenta Filipinas en relación al cambio climático?

Filipinas es el país más afectado de nuestra parte del mundo. Sufrimos 15 tifones al menos al año. Y realmente necesitamos mucha mitigación y resiliencia ante desastres. Y por eso también estamos buscando a Chile para que nos ayude con sus mejores prácticas sobre cómo mitigar ciertas catástrofes naturales. Entendemos que ustedes son expertos en cómo mitigar tanto erupciones volcánicas como terremotos. Así que hay algún tipo de acuerdo que estamos persiguiendo para que los dos países se beneficien mutuamente en este asunto.