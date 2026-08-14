¿Qué está pasando en el USS Abraham Lincoln?: Jefe del Pentágono sale al paso por denuncias sobre estado de la tripulación tras despliegue récord

Desde que el USS Abraham Lincoln zarpó de su puerto base en San Diego el pasado noviembre, el portaaviones ha estado desplegado durante más de 250 días.

Familias de militares y miembros del Congreso estadounidense están dando la voz de alarma ante la creciente crisis de salud mental a bordo del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, mientras sus 5.000 marineros e infantes de marina soportan un despliegue récord en el mar relacionado con la guerra con Irán.

Dos importantes periódicos militares especializados, el Navy Times y el Stars and Stripes, informan que varios marineros han intentado saltar por la borda debido a las precarias condiciones y al estrés psicológico que sufren a bordo del Lincoln. La tripulación lleva nueve meses en alta mar y ha pasado 250 días consecutivos sin pisar tierra, un récord para un portaaviones en la era moderna.

Hegseth Denies Claims of Deplorable Conditions on USS Abraham Lincoln: ‘Completely Misrepresented’https://t.co/OrUA9qRWc3 — Mediaite (@Mediaite) August 13, 2026

Pero el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistió en que la ola de informes que describían el deterioro de las condiciones y los problemas de salud mental a bordo del USS Abraham Lincoln “tergiversaban por completo” la situación, rechazando así la creciente presión del Congreso por el despliegue récord del buque, de casi nueve meses.

“Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación y cada capitán tengan todo lo que podemos proporcionarles en cada momento”, declaró Hegseth a los periodistas durante una visita a Panamá, añadiendo que “algunos despliegues son más largos que otros” y elogiando a los marineros por soportar “alta mar” y “condiciones austeras con menos escalas en puerto”.

El Navy Times dio detalles de los intentos de suicidio frustrados a bordo del portaaviones durante el despliegue actual.

Sus declaraciones se produjeron un día después de que Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, enviara una carta a Hegseth y al secretario interino de la Marina, Hung Cao, exigiendo una rendición de cuentas formal sobre las condiciones del portaaviones. Blumenthal escribió que tenía “serias preocupaciones sobre la creciente duración de los despliegues de los Grupos de Ataque de Portaaviones” y afirmó que el despliegue prolongado del Lincoln planteaba interrogantes más amplios sobre “la capacidad de la Marina para generar fuerzas de portaaviones de forma sostenible, preservando al mismo tiempo el bienestar de los militares”.

En la carta, Blumenthal afirmó que los marineros habían reportado “escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de gasfitería, deterioro de la salud mental, preocupaciones sobre la seguridad en cubierta” e interrupciones en el servicio postal que provocaron la pérdida de paquetes de ayuda durante meses. Planteó seis preguntas a la cúpula del Pentágono, incluyendo qué indicadores utiliza la Armada para evaluar la fatiga y la moral, y dio a los funcionarios hasta el 27 de agosto para responder.

Familiares preocupados expresaron su angustia por sus seres queridos a bordo del Lincoln en una emotiva reunión con líderes de la Marina en San Diego el jueves pasado, según informó Stars and Stripes. Una de las aproximadamente 200 personas presentes contó que su esposo le había enviado un mensaje de texto ese mismo día diciéndole que “esperaba no despertar mañana”.

The Trump Admin must explain what they are doing to support sailors on the USS Abraham Lincoln who have been continuously at sea for nearly 7 months. Widespread reports of supply shortages, plumbing issues, deteriorating mental health & more demand immediate attention. pic.twitter.com/8eIdTHELfV — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) August 12, 2026

Las preocupaciones de las familias se expresaron directamente a la cúpula de la Armada, representada en el evento por el secretario interino de la Armada, Hung Cao, y otros altos mandos. Una mujer presente en la reunión le dijo a Cao que la Armada había “quebrado la confianza entre nosotros y la cúpula”, según informó el periódico.

En una reunión, el vicealmirante Joseph Cahill, comandante de las Fuerzas de Superficie Navales, reconoció la presión que sufren los marineros y sus familias, según MS NOW, y les dijo: “Los escuchamos alto y claro (en cuanto al) impacto que esto tiene en las familias, en los miembros del servicio y en nuestra capacidad a largo plazo para mantener la salud de nuestras fuerzas”.

El representante demócrata Mike Levin de California hizo referencia a la reunión en una publicación del viernes en X, donde afirmó que las familias describieron “duchas con moho, inodoros rotos, semanas sin agua caliente y comidas que se reducían a media taza de arroz y dos tortillas”.

“Los marineros estaban tan agotados que, según un miembro de la familia, el propio médico del barco les advirtió que debían llegar pronto a puerto o la gente empezaría a perder la cabeza”, escribió.

El Navy Times dio detalles de los intentos de suicidio frustrados a bordo del portaaviones durante el despliegue actual. Annabelle Loma declaró al medio que su esposo había intentado saltar por la borda después de que su período de servicio en el mar se prolongara repetidamente. “Tiene miedo. Cree que recibirá una baja deshonrosa y que, solo porque estaba agotado, su carrera de 13 años se arruinará así sin más”, dijo ella.

El periódico citó a la esposa de otro marinero cuyo marido estuvo involucrado en un incidente aparte a bordo del Lincoln, en el que impidió que un compañero de tripulación saltara, lo agarró y lo llevó de vuelta a cubierta.

En tanto, un marinero cayó por la borda del USS Abraham Lincoln el mes pasado, según informó un funcionario estadounidense a CNN, en medio de reportes sobre el deterioro de la salud mental de los miembros de la tripulación durante su prolongado despliegue en la guerra contra Irán.

Multiple sailors aboard the USS Abraham Lincoln have attempted to go overboard as the carrier's deployment stretches into its ninth month. https://t.co/Fhnoxi7bzp — Military Times (@MilitaryTimes) August 11, 2026

Según el funcionario, el marinero fue rescatado rápidamente y recibió atención médica. Las circunstancias en las que cayó por la borda no están claras por el momento, ni se sabe si el marinero regresó a sus funciones o fue evacuado del barco, indicó la cadena de televisión.

Más de 5.000 marineros a bordo

Desde que el Lincoln zarpó de su puerto base en San Diego el pasado noviembre, el portaaviones ha estado desplegado durante más de 250 días tras ser redirigido a Medio Oriente para apoyar las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Con más de 5.000 marineros e infantes de marina a bordo, no ha atracado en puerto en más de 200 días, estableciendo un récord moderno de días consecutivos en el mar, según el senador Richard Blumenthal.

El grupo de portaaviones USS George Washington, que finalizó una escala en Vietnam el 5 de agosto, se dirige actualmente a Medio Oriente para reemplazar al Lincoln, según informó un funcionario estadounidense a CNN. El funcionario indicó que el intercambio ya estaba planeado.

A principios de este año, el USS Gerald R. Ford batió el récord del despliegue más largo de un portaaviones desde la guerra de Vietnam, un despliegue prolongado que puso a prueba la moral en medio de unos meses intensos de combate.

En marzo se produjo un incendio en la lavandería de la nave que la tripulación tardó 30 horas en extinguir. Ningún marinero resultó herido, pero aproximadamente 600 perdieron el acceso a sus literas debido a los daños.

Exclusive: The U.S. military is preparing to replace the USS Abraham Lincoln with the USS George Washington as part of a scheduled Middle East deployment, amid growing concerns over living conditions aboard the Lincoln and the strain on troops. https://t.co/zHteb1tFiT — The Wall Street Journal (@WSJ) August 13, 2026

Como informó CNN en su momento, la Marina en general enfrenta problemas de agotamiento entre los marineros, según múltiples fuentes familiarizadas con las discusiones internas sobre el tema. El personal de aviación naval, desde pilotos hasta técnicos de mantenimiento, está abandonando el servicio a un ritmo elevado, según esas fuentes.

Pueden trabajar más de 12 horas diarias

Tradicionalmente, la Armada planea los despliegues de portaaviones durante aproximadamente seis o siete meses, pero esto no significa que se espere que los marineros permanezcan continuamente en el mar durante tanto tiempo. Los despliegues suelen interrumpirse con escalas en puerto, que la Armada describe como oportunidades para que los marineros descansen de las exigencias de la vida en el mar. En su informe de 2025 sobre los portaaviones, se indicó que los marineros pueden trabajar más de 12 horas diarias durante las operaciones.

Un estudio de 2024 de la Escuela Naval de Posgrado, realizado con 873 marineros, relacionó un peor estado de ánimo con un sueño más corto, de peor calidad y más fragmentado. Otro estudio de la Armada, también de 2024, reveló que 58 submarinistas dormían un promedio de 6,6 horas diarias durante 30 días en alta mar, y que su estado de ánimo empeoraba al final del período.

USS George Washington will be sent to the Arabian Sea to relieve USS Abraham Lincoln, which has been deployed for over 250 days. The move was first reported by the Wall Street Journal. Navy officials have not confirmed the move. https://t.co/mlQhvk5DuU — Stars and Stripes (@starsandstripes) August 13, 2026

Una encuesta de CNN de julio reveló que un récord del 73% de los adultos estadounidenses afirma que el presidente Donald Trump no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país, y el 67% cree que las decisiones de Trump sobre la acción militar en Irán han perjudicado a Estados Unidos.

Armen Kurdian, capitán retirado de la Marina que sirvió a bordo del Lincoln, declaró a KFMB, afiliada de CNN: “No es raro que un grupo de ataque se encuentre con alguien que quiera saltar por la borda o suicidarse durante un despliegue”.

“Obviamente, no ocurre todos los días, pero sucede. Por lo tanto, el hecho de que esté ocurriendo durante este despliegue no es sorprendente”, dijo Kurdian.