Senapred mantiene alerta amarilla en Coquimbo y Atacama: se reportan 191 albergados y al menos diez cierres de ruta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantiene alerta amarilla en las regiones de Coquimbo y Atacama; en esta última está decretada por el evento meteorológico y riesgo de crecida.

Según el último balance del organismo, con información de lo ocurrido durante la madrugada del viernes 14 de agosto, da cuenta de tres familias damnificadas, 191 albergadas y 625 aisladas producto del evento meteorológico que afecta a la zona norte del país. Además, se registran tres viviendas con daños en evaluación, sin reporte de fallecidos, lesionados, desaparecidos ni viviendas destruidas o con daños mayor o menor.

La mayor afectación se concentra en la Región de Atacama, donde Senapred contabiliza 191 personas albergadas y 481 aisladas. Los albergados corresponden a 65 personas en Copiapó, 33 en Tierra Amarilla, 77 en Alto del Carmen y 16 en Diego de Almagro. La región también presenta diversas afectaciones en rutas debido a la activación de quebradas y otros efectos asociados al sistema meteorológico.

En Coquimbo, en tanto, se contabilizan 144 personas aisladas: 69 en Vicuña y otras 75 en La Higuera. En la región también se reportó la activación de una quebrada y un socavón en la ruta D-697, en la comuna de Combarbalá, donde Carabineros señalizó el lugar y personal municipal habilitó un bypass.

En Tarapacá, el balance registra tres familias damnificadas en Iquique, correspondientes a tres viviendas que se encuentran con daños en evaluación. En tanto, Arica y Parinacota no presenta personas afectadas ni daños a viviendas en el consolidado de Senapred.

En Antofagasta tampoco se contabilizan personas afectadas ni daños a viviendas en el balance, aunque la emergencia mantiene impactos sobre servicios básicos. Senapred informó que 45.000 clientes de la comuna de Antofagasta se encuentran sin suministro de agua potable, debido a un problema eléctrico en una planta desaladora.

La emergencia también ha generado interrupciones y restricciones en distintas rutas del norte. Entre las situaciones reportadas se encuentran cierres preventivos por acumulación de nieve en sectores de Antofagasta, activación de quebradas en Atacama y un socavón en Combarbalá, mientras los equipos de emergencia y autoridades locales mantienen el monitoreo de las zonas afectadas.

En materia de servicios básicos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 12.975 clientes sin suministro eléctrico en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, aunque el organismo precisó que estos cortes no necesariamente tienen como origen el evento meteorológico. Paralelamente, la SISS informó 53.392 clientes afectados por problemas de suministro de agua potable en Antofagasta.