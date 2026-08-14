La evaluación de Christian Alveal por operación Cancerbero: “Hay aspectos de seguridad que siempre se tienen que proteger”

Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, analizó en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este viernes, el traslado de reos de alta peligrosidad hasta el penal La Laguna de Talca, que ejecutó el gobierno en un despliegue con transmisión en vivo bajo el rótulo de operación Cancerbero.

“Esta cárcel tiene un estándar distinto, pero insisto en no focalizar esta cárcel como la solución para todo. No, no lo es”, advirtió la exautoridad.

Asimismo, hizo una advertencia: “Si usted no controla la cárcel, la delincuencia en la cárcel, malamente la podrá controlar en la calle”.

En su evaluación del despliegue de este jueves, Alveal explicó que la institución penitenciaria ya había ejecutado operativos similares.

“Nos tocó enfrentar en la pandemia traslados nocturnos de 100 internos para descongestionar algunos penales y se hacían con toda la reserva que se requería, pero es parte obviamente de la capacidad operativa que tiene Gendarmería y los equipos especializados que tiene”, destacó.

El exdirector de Gendarmería evitó polemizar en torno a la puesta en escena asociada al traslado, haciendo ver que algo similar se hizo en anteriores gobiernos con las expulsiones a extranjeros, lo que a su juicio es una decisión de “dar una señal de que esto va a cambiar y, a buena hora, ojalá esto ocurra”.

“Lo que a mí me preocupa y creo que es la importancia de esto, es que todos estos anuncios vayan acompañados de cambios también normativos, legales, que permitan que estos regímenes carcelarios estén relacionados con la vinculación de reos a estos grupos criminales organizados, o sea, de narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, y que permanezcan en estos penales y no sean cárceles mañana prácticamente de transición o tránsito”, advirtió.

Factor sorpresa

Igualmente, deslizó un cuestionamiento a la publicidad asociada al operativo y comentó que “había el día anterior, incluso, una ONG relacionada con internos que anunciaba este traslado”.

“Yo creo que hay un tema, porque advierte también a los internos que pueden ser objeto del traslado. Entonces, puede haber reacciones que se generen. Hay un factor sorpresa que siempre se tiene que mantener y lo otro, los procedimientos desde el origen hasta el final, tienen que también tener cierta reserva, porque si no, créanme que cualquiera puede estar estudiando, si es que mostramos nosotros todo el procedimiento, alguna vulnerabilidad que quisieran mañana aprovechar. Entonces, hay aspectos de seguridad que siempre se tienen que proteger”, recalcó.

Características de La Laguna

La Laguna es una cárcel de carácter concesionada que tiene una superficie superior a los 63.570 metros cuadrados y 14 módulos de reclusión y que comenzó a operar parcialmente en abril de 2025.

Tiene capacidad para 2.320 reos, con 104 cupos para régimen de máxima seguridad.

Antes del traslado de este jueves, en el penal habitaban 418 internos.

El penal tiene más de 1.500 cámaras de vigilancia de alto estándar, más de 30 detectores de metales, tres escáner corporales, tres equipos de detección de drogas y explosivos y sistema de gestión de telecomunicaciones para el bloqueo de celulares.

En la operación Cancerbero fueron trasladados 687 reos al recinto, entre ellos, 295 de alta peligrosidad, incluyendo a nueve líderes de bandas del crimen organizado y 28 integrantes de ese tipo de grupos.

“Esta cárcel se demoró más de 12 años en construirse. En consecuencia, siempre se focalizó en descongestionar penales. Incluso en la Región del Maule hay bastante hacinamiento”, planteó Alveal.

La exautoridad de Gendarmería señaló que La Laguna es una cárcel de las más modernas del país y tiene una adecuada segmentación.

“El tema es que si nosotros entendemos que en una cárcel como esta, con 2.300 internos, van a existir, dentro de agrupaciones modulares distintas, internos de bajo compromiso e internos de mediano compromiso y por naturaleza la institución tiene que entregarles a ellos la posibilidad de que se reinserten”, expuso.

En esa línea, Alveal indicó que hay que evitar que los reos de mayor peligrosidad convivan con internos de menor compromiso delictivo.

“Tenemos que asumir que liderazgos de estas características no pueden estar en cárceles donde existan otro tipo de internos”, enfatizó.

Revisa la entrevista completa acá: