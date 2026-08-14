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    Moreno y reforma constitucional en seguridad: “Una persona que es un peligro para la sociedad se justifica que pierda ciertos derechos”

    El jefe de bancada del Partido Republicano enfatizó que "el país es lo suficientemente soberano para poder tomar algunas medidas. Si es que eso choca con algún tratado internacional habría que ver el detalle ahí mismo".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, respaldó este viernes en Desde la Redacción de La Tercera la reforma constitucional en seguridad que presentará el Ejecutivo.

    Entre sus apartados, también validó el debatido incluso al interior del Ejecutivo sobre establecer que quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico pierdan acceso durante su período de condena y 15 años tras su cumplimiento a prestaciones estatales de salud, educación y seguridad social.

    Y es que la ministra de Salud May Chomali señaló ayer a CNN Chile que aquella iniciativa “podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”. Incluso en algunos senadores oficialistas como Andrés Longton (RN) o Javier Macaya (UDI) se mostraron dudas sobre este punto.

    En ese contexto, el parlamentario republicano primeramente enfatizó que Chomali “tiene que responder y enfocar lo que ella plantea desde el punto de la salud pública. Si tú dejaras a todos los inmigrantes, te invento, regulares o irregulares, fuera del sistema de salud, tú claramente concuerdas con la ministra que esto se transforma en un problema de salud pública”.

    Sin embargo, enfatizó que que esa misma perspectiva no choca con lo propuesto por el Ejecutivo, ya que se trataría de “un grupo pequeño de personas que son estos personajes del crimen organizado, delincuentes del crimen organizado que van a estar en un recinto penitenciario”.

    Yo creo que el país es lo suficientemente soberano para poder tomar algunas medidas. Si es que eso choca con algún tratado internacional habría que ver el detalle ahí mismo. Yo no los conozco en detalle, pero uno siempre está abierto a ir conversando esos temas”, añadió.

    En ese sentido, ejemplificó su punto de la siguiente forma: “Aquel que va con una subametralladora y le mete veinte balazos a un familiar suyo por X motivo, yo creo que esa persona solamente en ese acto ya está perdiendo los derechos. Él está renunciando voluntariamente a perder los derechos”.

    Yo perfectamente puedo argumentarle que una persona que es un peligro total para la sociedad se justifica que pierda cierto derechos. Los derechos no están simplemente porque te caen por gracia divina. Los derechos están porque nosotros entendemos que vivimos en una sociedad, ¿no es cierto? Somos parte de una sociedad. Por lo tanto, nos damos reglamentos, nos damos leyes, nos damos constituciones para resguardar esos derechos, principalmente para resguardarlos frente a la acción del Estado", enfatizó.

    Salida de Natalia Duco

    El diputado también abordó en la entrevista la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario de esa misma cartera, Andrés Otero.

    Y es que ayer en la noche la administración de José Antonio Kast anunció la salida de ambos, tras conocerse durante la jornada del jueves la respuesta entregada por la ahora exministra a Contraloría por la denuncia sobre mal uso de un auto fiscal.

    Esta situación, sumada a la filtración por parte de La Tercera de un registro del evento en que habría participado y otros antecedentes, finalmente fueron la gota que rebalsó el vaso. Duco ya había enfrentado durante estos cinco meses otras polémicas que ya habían debilitado su posición en el gobierno.

    En ese contexto, el parlamentario oficialista enfatizó que finalmente Duco “comete un error en el uso del auto fiscal para una actividad privada y comete después un segundo error, quizás mal asesorada o mal aconsejada en ese minuto, respecto a la respuesta a la Contraloría”.

    A pesar de agradecer lo realizado durante estos meses, Moreno enfatizó que finalmente “el estándar que está usando el Presidente es muy alto. Tu podrías decir, quizás en otro gobierno hubieran tratado de buscar la excusa, hubieran dejado que esto entrase simplemente como una falta, hubieran dicho aguantemos el chaparrón y después seguimos para adelante”.

    Sin embargo, inquirido respecto a las críticas que han surgido el último tiempo frente a la alta rotación en los cargos ministeriales, en las seremías y un posible falló en los filtros, el parlamentario explicó que finalmente el Ejecutivo “estaría asumiendo hasta un costo de cambiar un cierto estándar”.

    “Nosotros fijamos un estándar y nosotros respetamos ese estándar. Lo que pasa es que muchas personas, a pesar de que lo escucharon en campaña, lo vieron en campaña, lo olieron en campaña, lo revieron de nuevo en campaña, cuando llegan al cargo creen que por arte de magia la cosa va a cambiar. Y acá resulta que las cosas que se dijeron y que se pensaron, se hacen y se mantienen en el tiempo”, explicó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRBenjamín MorenoSeguridadReforma constitucionalNatalia DucoAndrés Otero

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