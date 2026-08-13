El amplio listado de polémicas de Natalia Duco en el Ministerio del Deporte.

Natalia Duco no sigue en el Ministerio del Deporte. La exlanzadora de bala fue removida de su cargo. Desde que asumió, el 11 de marzo, su nombramiento generó dudas. Incluso desde antes. Durante sus meses en el cargo sumo una serie de episodios polémicos.

El caso más fue con la Contraloría General de la República, tras una denuncia presentada contra la exsecretaria de Estado por el uso de un vehículo fiscal durante una actividad realizada el 23 de abril. Este jueves, El Deportivo publicó los antecedentes entregados por el ministerio y registros de la jornada. Durante horas de la tarde, Duco fue llamada a La Moneda.

Los primeros cuestionamientos

El primer debate se produjo antes de que Duco asumiera el cargo. En 2018, la entonces lanzadora de la bala dio positivo por GHRP-6 en un control antidopaje. Gert Weil cuestionó que una deportista sancionada por dopaje encabezara la cartera y Martina Weil también manifestó reparos por la designación.

En febrero, El Deportivo informó que Duco había seguido recibiendo la Beca Proddar después de su última competencia oficial, en los Juegos Olímpicos de París 2024. El beneficio correspondía a $1.425.999 mensuales. La exatleta explicó que tenía previsto regresar a la competencia durante 2026 y participar en los Juegos Odesur, pero que su designación como ministra modificó esos planes.

Duco. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Las dudas sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud

Apenas una semana después de asumir, Duco puso en duda la continuidad de la candidatura de Santiago para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030.

La situación ocurrió mientras el Ministerio de Hacienda solicitaba una reducción de 3% en el presupuesto de las distintas carteras.

La ministra señaló que la decisión todavía no estaba tomada, a dos días de que venciera el plazo para presentar ante el COI las garantías para mantener la postulación. Finalmente, el gobierno confirmó la continuidad de la candidatura.

La frase sobre la ropa de los deportistas y la cancelación de Juegos

Durante el lanzamiento del ITTF World Para Future 2026, la ministra Duco señaló que una de las prioridades del ministerio sería entregar “ropa linda” a los deportistas.

Más tarde, anunció la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. La competencia estaba prevista en Santiago y contemplaba a más de 3.000 deportistas de 22 disciplinas.

Duco explicó que la medida respondió al recorte presupuestario dispuesto por el gobierno. Según señaló, la cartera decidió aplicar ese ajuste para mantener los recursos destinados a los Odesur, los Parasuramericanos, las federaciones y las becas Proddar.

BTS, el Estadio Nacional y la disputas con el IND

El uso del Estadio Nacional para tres conciertos de BTS abrió otro conflicto. Inicialmente, el Instituto Nacional de Deportes (IND) informó que la planificación presentada por la productora no permitía autorizar los espectáculos debido a las condiciones requeridas para proteger la cancha.

Posteriormente, el organismo aprobó el uso del recinto luego de que la productora incorporara modificaciones al proyecto. Un día después de esa resolución, Duco removió de la dirección del IND a Lorena Castillo y designó en su reemplazo a Juan Pablo Salgado.

Desde el ministerio señalaron que se trató de un cambio en la subrogancia, ya que Castillo continuó siendo funcionaria del organismo.

La investigación por el vehículo fiscal

El 4 de julio ingresó a la Contraloría una denuncia que solicitó investigar el uso de un vehículo fiscal por parte de Duco durante la noche del 23 de abril. La exministra habría utilizado el vehículo para acudir a una actividad de celebración ajena a sus funciones. La Contraloría solicitó un informe al Ministerio del Deporte.

La subsecretaría del Deporte respondió que Duco había asistido a una reunión de trabajo de los gabinetes ministeriales realizada en un domicilio particular y sostuvo que el traslado se ajustó a las normas que regulan el uso de vehículos estatales. La bitácora registró un traslado hacia Lo Curro a las 20.05 y el regreso de la ministra a su domicilio durante la misma noche.

Este jueves, El Deportivo dio a conocer el video y la invitación enviada a los asistentes. La convocatoria presentaba la actividad como un encuentro del equipo fuera de la oficina. En los registros se da cuenta de una jornada festiva que incluyó asado y karaoke.