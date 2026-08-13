SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El amplio listado de polémicas de Natalia Duco en el Ministerio del Deporte

    La exlanzadora de bala no continúa como secretaria de Estado. Desde su nombramiento enfrentó cuestionamientos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El amplio listado de polémicas de Natalia Duco en el Ministerio del Deporte. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Natalia Duco no sigue en el Ministerio del Deporte. La exlanzadora de bala fue removida de su cargo. Desde que asumió, el 11 de marzo, su nombramiento generó dudas. Incluso desde antes. Durante sus meses en el cargo sumo una serie de episodios polémicos.

    El caso más fue con la Contraloría General de la República, tras una denuncia presentada contra la exsecretaria de Estado por el uso de un vehículo fiscal durante una actividad realizada el 23 de abril. Este jueves, El Deportivo publicó los antecedentes entregados por el ministerio y registros de la jornada. Durante horas de la tarde, Duco fue llamada a La Moneda.

    Los primeros cuestionamientos

    El primer debate se produjo antes de que Duco asumiera el cargo. En 2018, la entonces lanzadora de la bala dio positivo por GHRP-6 en un control antidopaje. Gert Weil cuestionó que una deportista sancionada por dopaje encabezara la cartera y Martina Weil también manifestó reparos por la designación.

    En febrero, El Deportivo informó que Duco había seguido recibiendo la Beca Proddar después de su última competencia oficial, en los Juegos Olímpicos de París 2024. El beneficio correspondía a $1.425.999 mensuales. La exatleta explicó que tenía previsto regresar a la competencia durante 2026 y participar en los Juegos Odesur, pero que su designación como ministra modificó esos planes.

    Duco. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Las dudas sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud

    Apenas una semana después de asumir, Duco puso en duda la continuidad de la candidatura de Santiago para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030.

    La situación ocurrió mientras el Ministerio de Hacienda solicitaba una reducción de 3% en el presupuesto de las distintas carteras.

    La ministra señaló que la decisión todavía no estaba tomada, a dos días de que venciera el plazo para presentar ante el COI las garantías para mantener la postulación. Finalmente, el gobierno confirmó la continuidad de la candidatura.

    La frase sobre la ropa de los deportistas y la cancelación de Juegos

    Durante el lanzamiento del ITTF World Para Future 2026, la ministra Duco señaló que una de las prioridades del ministerio sería entregar “ropa linda” a los deportistas.

    Más tarde, anunció la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026. La competencia estaba prevista en Santiago y contemplaba a más de 3.000 deportistas de 22 disciplinas.

    Duco explicó que la medida respondió al recorte presupuestario dispuesto por el gobierno. Según señaló, la cartera decidió aplicar ese ajuste para mantener los recursos destinados a los Odesur, los Parasuramericanos, las federaciones y las becas Proddar.

    BTS, el Estadio Nacional y la disputas con el IND

    El uso del Estadio Nacional para tres conciertos de BTS abrió otro conflicto. Inicialmente, el Instituto Nacional de Deportes (IND) informó que la planificación presentada por la productora no permitía autorizar los espectáculos debido a las condiciones requeridas para proteger la cancha.

    Posteriormente, el organismo aprobó el uso del recinto luego de que la productora incorporara modificaciones al proyecto. Un día después de esa resolución, Duco removió de la dirección del IND a Lorena Castillo y designó en su reemplazo a Juan Pablo Salgado.

    Desde el ministerio señalaron que se trató de un cambio en la subrogancia, ya que Castillo continuó siendo funcionaria del organismo.

    La investigación por el vehículo fiscal

    El 4 de julio ingresó a la Contraloría una denuncia que solicitó investigar el uso de un vehículo fiscal por parte de Duco durante la noche del 23 de abril. La exministra habría utilizado el vehículo para acudir a una actividad de celebración ajena a sus funciones. La Contraloría solicitó un informe al Ministerio del Deporte.

    La subsecretaría del Deporte respondió que Duco había asistido a una reunión de trabajo de los gabinetes ministeriales realizada en un domicilio particular y sostuvo que el traslado se ajustó a las normas que regulan el uso de vehículos estatales. La bitácora registró un traslado hacia Lo Curro a las 20.05 y el regreso de la ministra a su domicilio durante la misma noche.

    Este jueves, El Deportivo dio a conocer el video y la invitación enviada a los asistentes. La convocatoria presentaba la actividad como un encuentro del equipo fuera de la oficina. En los registros se da cuenta de una jornada festiva que incluyó asado y karaoke.

    Lee también:

    Más sobre:Natalia DucoPolideportivoGobiernoMinisterio del DeporteKastPresidente José Antonio KastMinistra del DeporteMinistra Natalia DucoMinistra DucoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arrau destaca cambio de mano en seguridad y advierte que en el gobierno anterior “el Repas fue prácticamente destruido por los internos”

    Kast en firma de convenio para agilizar listas de espera: “En algún momento no se utilizaron bien los recursos”

    Diego Schalper tras salida de Duco del gobierno: “El Presidente Kast tiene un estándar altísimo”

    De “un triunfo del planteamiento del gobierno” a “de dulce y agraz”: las reacciones políticas a decisión del TC por la megarreforma

    Operación Imperio Ámsterdam: tribunal amplía por cinco días detención de 72 apresados en indagatoria por tráfico y lavado

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    Lo más leído

    1.
    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    Kast remueve a Natalia Duco y Andrés Otero de Deporte tras polémica respuesta a la Contraloría por denuncia de mal uso de auto fiscal

    2.
    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    3.
    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    4.
    Cómo se juega la MLS, la competencia a la que llega Alexis Sánchez para defender al Montreal

    Cómo se juega la MLS, la competencia a la que llega Alexis Sánchez para defender al Montreal

    5.
    “Que me lleve el Niño”: el especial recado de Mauricio Isla a Alexis Sánchez después de arribo a la MLS

    “Que me lleve el Niño”: el especial recado de Mauricio Isla a Alexis Sánchez después de arribo a la MLS

    6.
    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 14 de agosto: Línea 4 presenta interrupción de servicio por persona en la vía

    Así funciona la red de Metro este viernes 14 de agosto: Línea 4 presenta interrupción de servicio por persona en la vía

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Arrau destaca cambio de mano en seguridad y advierte que en el gobierno anterior “el Repas fue prácticamente destruido por los internos”
    Chile

    Arrau destaca cambio de mano en seguridad y advierte que en el gobierno anterior “el Repas fue prácticamente destruido por los internos”

    Kast en firma de convenio para agilizar listas de espera: “En algún momento no se utilizaron bien los recursos”

    Diego Schalper tras salida de Duco del gobierno: “El Presidente Kast tiene un estándar altísimo”

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria
    Negocios

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    Osvaldo Larrañaga y cifra de pobreza 2026: “Va a caer poquito o bien podría quedar estable, lo que le debería preocupar al gobierno”

    Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica
    Tendencias

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Científicos desarrollan un examen de sangre que promete detectar múltiples tipos de cáncer y dónde se originaron

    Fin de semana de lluvia en la Región Metropolitana: revisa aquí qué pasará durante el sistema frontal

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”
    El Deportivo

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    Cómo se juega la MLS, la competencia a la que llega Alexis Sánchez para defender al Montreal

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles
    Mundo

    La ONU pide moderación a Rusia y Japón para evitar un aumento de la tensión tras visitar Putin las Kuriles

    Meloni insiste en “extremar” la vigilancia de cara a la supuesta incursión de este próximo sábado en Ceuta

    Trump impone aranceles de hasta el 100% sobre drones importados para fortalecer la industria de EE.UU.

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo