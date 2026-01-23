“Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

Siguen las repercusiones al nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte por parte del Presidente electo José Antonio Kast. Gert Weil se mostró crítico ante la designación en entrevista con El Deportivo. El exatleta enfatizaba en el caso de dopaje por el que la exlanzadora de bala estuvo sancionada por tres años.

“Es justamente eso. Es decir, que la máxima autoridad del deporte tenga un antecedente en su currículo. Me gustaría saber cómo va a reaccionar ella ante algún potencial caso de dopaje de un atleta chileno cuando esté como ministra”, dijo Weil de entrada.

“Que la nombren a ella con este problema me indica que la verdad que las autoridades que están asumiendo, demuestran la constante que tenemos acá en Chile, que lamentablemente nuestras autoridades políticas y que se hacen cargo como autoridades gubernamentales, no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente”, argumentaba el múltiple medallista.

El puertomontino también ejemplificó con diferencias con otros casos. “No es un tema que fue un accidente o fue una casualidad o fue un error involuntario, si tú quieres. La sustancia que ella mostró tener en su organismo llega vía inyectable, no se ingiere como un alimento, como un suplemento, vía oral. Y lo otro es que se trata de desperfilar dándole ese aspecto. El caso de Nico Jarry es totalmente distinto. Nico Jarry efectivamente ingirió un suplemento, que no sé si por contaminación cruzada o porque los tipos no lo declararon en la etiqueta, efectivamente así llegó. Es decir, partiendo de que siempre el deportista es el atleta responsable de lo que le encuentran en su organismo. Entonces, a esto agrégale que Natalia nunca asumió la responsabilidad, nunca se manifestó arrepentida”, insistía.

Horas después de sus dichos, Martina Weil reaccionó con una publicación en sus redes sociales. Ahí, la destacada atleta destaca su voluntad ante los controles de dopaje. “Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme el control de doping”, escribió de entrada en una historia en su cuenta de Instagram. “Viva el deporte limpio, aunque signfique que me despierten a las 7 am en mi día de descanso”, complementó.