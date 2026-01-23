SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    El volante ofensivo recibió un nuevo ofrecimiento del fútbol europeo, mientras que el otrora capitán de los azules le puso una condición para que abandone el club.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: Javier Vergara/Photosport. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Cada día es más difícil retener a Lucas Assadi en la Universidad de Chile. El gran segundo semestre que realizó en la anterior temporada, lo puso en la mira de las grúas internacionales y tal como lo reconocen en el Centro Deportivo Azul, han existido varias propuestas por su pase.

    Los ofrecimientos de Atlético Mineiro y Gremio fueron los dos más conocidos , pero en La Cisterna reconocen que hubo más. “Han llegado ofertas concretas, llamados, aunque hasta ahora nada ha sido satisfactoria para ninguna de las partes”, reveló el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

    Y una de ellas, estuvo a punto de convencer a los involucrados. Se trata de la proposición que hizo el Metalist de Ucrania, club que puso 4,5 millones de dólares sobre la mesa, por el 80% de la carta del volante ofensivo, y recibió el sí de la concensionaria estudiantil. Pero, según informó el portal Emisora Bullangera, el jugador no quiso emigrar al país que está en guerra con Rusia y finalmente se desechó el traspaso.

    Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El sermón que le dedicó Johnny herrera

    En medio de las turbulencias por su futuro, Johnny Herrera habló de la situación de Assadi y aseguró que si el nacido en Puente Alto se iba sin lograr el título de la Liga de Primera no iba a quedar en la memoria de la fanaticada estudiantil.

    Sí o sí tiene que ser campeón, sino no trasciende, Assadi es extraordinario, yo creo que es de los talentos innatos únicos que hemos visto en el último tiempo, pero si no sale campeón, no trasciende”, aseguró el ídolo de la U en el espacio Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Luego el ahora panelista televisivo agregó que si el deportista emigra este verano, la gente dirá: “Se fue de la U, estuvo en una Copa Chile y algo más, pero uno se acuerda de eso y para mí sí es importante irse campeón”.

    Análisis que ya hicieron en La Cisterna. Tanto Mayo como el entrenador, Francisco Meneghini, hablaron con el jugador para que se quede esta temporada en el club que lo formó y busque acabar con la sequía que data del Clausura 2017. Para ello, negocian una mejora salarial y una extensión de contrato, pues el vínculo de Assadi termina en diciembre próximo y en junio ya podría negociar como jugador libre.

    Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante, desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo”, sostuvo el directivo.

    Sin embargo, si hay un club extranjero que ofrezca cinco millones de dólares por su carta, pague en una sola cuota y cumpla con las expectativas deportivas y económicas de Assadi, su historia con la U llegará su fin.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileLucas AssadiJohnny HerreraLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Brinks: carabinera detenida sería la líder de la banda y habría tenido injerencia en otros delitos

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año

    Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios

    Sáez (FA) sobre Socialismo Democrático: “Es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”

    Gajardo señala que no hay indicios de que Kast suspenda el Plan de Búsqueda y dice tener “excelente opinión” de Rabat tras conversación

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    3.
    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    4.
    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Caso Brinks: carabinera detenida sería la líder de la banda y habría tenido injerencia en otros delitos
    Chile

    Caso Brinks: carabinera detenida sería la líder de la banda y habría tenido injerencia en otros delitos

    Ministra Toro anuncia que han aplicado más de 2.600 fichas FIBE a damnificados por incendios

    Sáez (FA) sobre Socialismo Democrático: “Es importante que esos partidos en declive se unan para tener fuerza o caen en irrelevancia”

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año
    Negocios

    El dólar se alista a caer en el balance de la semana y extender su racha a la baja en lo que va de año

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad
    Tendencias

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Más problemas en Unión Española: Rodrigo Piñeiro descarta su llegada y se lanza contra la dirigencia
    El Deportivo

    Más problemas en Unión Española: Rodrigo Piñeiro descarta su llegada y se lanza contra la dirigencia

    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    “Mostró su cara más gris”: el Betis se llena de críticas en España tras caer contra PAOK en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno
    Cultura y entretención

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente
    Mundo

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer