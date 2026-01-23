La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

Cada día es más difícil retener a Lucas Assadi en la Universidad de Chile. El gran segundo semestre que realizó en la anterior temporada, lo puso en la mira de las grúas internacionales y tal como lo reconocen en el Centro Deportivo Azul, han existido varias propuestas por su pase.

Los ofrecimientos de Atlético Mineiro y Gremio fueron los dos más conocidos , pero en La Cisterna reconocen que hubo más. “Han llegado ofertas concretas, llamados, aunque hasta ahora nada ha sido satisfactoria para ninguna de las partes”, reveló el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo.

Y una de ellas, estuvo a punto de convencer a los involucrados. Se trata de la proposición que hizo el Metalist de Ucrania, club que puso 4,5 millones de dólares sobre la mesa, por el 80% de la carta del volante ofensivo, y recibió el sí de la concensionaria estudiantil. Pero, según informó el portal Emisora Bullangera, el jugador no quiso emigrar al país que está en guerra con Rusia y finalmente se desechó el traspaso.

Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

El sermón que le dedicó Johnny herrera

En medio de las turbulencias por su futuro, Johnny Herrera habló de la situación de Assadi y aseguró que si el nacido en Puente Alto se iba sin lograr el título de la Liga de Primera no iba a quedar en la memoria de la fanaticada estudiantil.

“Sí o sí tiene que ser campeón, sino no trasciende, Assadi es extraordinario, yo creo que es de los talentos innatos únicos que hemos visto en el último tiempo, pero si no sale campeón, no trasciende”, aseguró el ídolo de la U en el espacio Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Luego el ahora panelista televisivo agregó que si el deportista emigra este verano, la gente dirá: “Se fue de la U, estuvo en una Copa Chile y algo más, pero uno se acuerda de eso y para mí sí es importante irse campeón”.

Análisis que ya hicieron en La Cisterna. Tanto Mayo como el entrenador, Francisco Meneghini, hablaron con el jugador para que se quede esta temporada en el club que lo formó y busque acabar con la sequía que data del Clausura 2017. Para ello, negocian una mejora salarial y una extensión de contrato, pues el vínculo de Assadi termina en diciembre próximo y en junio ya podría negociar como jugador libre.

“Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante, desde lo deportivo, porque cambia partidos. Hemos venido conversando de su extensión con un contrato más importante para él y entendemos que tiene estas propuestas. Pero estamos privilegiando lo deportivo”, sostuvo el directivo.

Sin embargo, si hay un club extranjero que ofrezca cinco millones de dólares por su carta, pague en una sola cuota y cumpla con las expectativas deportivas y económicas de Assadi, su historia con la U llegará su fin.