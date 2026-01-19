SUSCRÍBETE POR $1100
    Se reactivan las alarmas en la U: en Brasil revelan al gigante que va a la carga por el fichaje de Lucas Assadi

    Justo cuando había decaído el interés por parte de Atlético Mineiro, otro elenco del Brasileirao apareció y fijó su mirada para tratar de incorporar al joven valor de los azules.

    Vicente González 
    Vicente González
    Assadi fue la figura de la U ante Independiente. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    No han sido semanas tranquilas para Universidad de Chile. Primero, por la larga teleserie para asegurar la desvinculación de Juan Martín Lucero del Fortaleza de Brasil y sellar su incorporación al conjunto laico. En segundo lugar, por la tragedia con los incendios forastales que azotan a la Región del Biobío y que obligaron a la suspensión del partido amistoso frente a Racing de Avellaneda, en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

    En ese sentido, ahora se suma un nuevo problema de cabeza desde lo deportivo para el Romántico Viajero. Y es que cuando se creía que el interés por Lucas Assadi había cesado por parte del Atlético Mineiro, otro gigante del Brasileirao apareció en el radar para intentar fichar al joven valor estudiantil.

    Según informó el medio Bolavip Brasil, Gremio está tras los pasos del habilidoso atacante. A diferencia del interés del Galo, que apenas ofrecía US$ 4 millones y un pago fraccionado en 10 cuotas, el cuadro Gaucho estaría dispuesto a pagar el pase en su totalidad para llevar al jugador de la Roja hacia Río Grande do Sul.

    “Gremio está intentando fichar a Lucas Assadi, procedente de la Universidad de Chile. El jugador estuvo a punto de fichar por el Atlético-MG, pero el Galo terminó desistiendo debido al alto costo. Por parte de Gremio, Luís Castro (DT) ya aprobó su fichaje. Para vender a Assadi, el club chileno exige unos 5 millones de dólares (26,8 millones de reales). Estas cifras no están fuera del alcance del Gremio, y las negociaciones ya han comenzado“, detalla el citado portal deportivo.

    Según informan desde Brasil, Gremio se interesó en la carta de Lucas Assadi. MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    Esta situación reactiva las alarmas en el Centro Deportivo Azul, pues desde la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo ya daban por sentado que Assadi iba a permanecer bajo las órdenes de Francisco Meneghini por, al menos, la mitad del 2026. Ahora, con el interés de por medio por parte de uno de los elencos más poderosos de Brasil, su estadía vuelve a entrar en una nebulosa. En ese sentido, en caso de materializarse la mencionada oferta, todo se discutirá entre ambos clubes y el entorno del propio futbolista.

    Mientras tanto, la U se alista para preparar el próximo amistoso que aparece en el calendario. Luego de la suspensión del duelo frente a la Academia, los laicos viajarán a mitad de semana a Lima para medirse con Universitario, por la Noche Crema. El 30 de enero, en tanto, tendrán su debut por la Liga de Primera ante Audax Italiano, en condición de local.

