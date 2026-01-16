SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La U abre el telón ante Audax Italiano: conoce la programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera

    La ANFP oficializa los días y horas de las jornadas de arranque del fútbol chileno.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La U abre el telón ante Audax Italiano: conoce la programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La ANFP dio a conocer la programación inicial de la Liga de Primera. El torneo comenzará el jueves 30 de enero y se extenderá durante todo el fin de semana, con presencia de los principales clubes del país y el regreso de equipos históricos a la máxima categoría.

    Fecha 1

    Viernes 30 de enero

    20:00 horas - Universidad de Chile vs. Audax Italiano - Estadio Nacional

    Sábado 31 de enero

    12:00 horas - Deportes Limache vs. Colo Colo - Estadio Elías Figueroa Brander

    18:00 horas - Cobresal vs. Huachipato - Estadio El Cobre

    20:30 horas - Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido - Estadio Ester Roa

    Domingo 1 de febrero

    12:00 horas - Deportes Concepción vs. O’Higgins - Estadio Ester Roa de Concepción

    18:00 horas - Deportes La Serena vs. Universidad Católica - Estadio La Portada

    20:30 horas - Palestino vs. Ñublense - Estadio Municipal de La Cisterna

    Lunes 2 de febrero

    20:00 horas - Everton vs. Unión La Calera - Estadio Sausalito

    Fecha 2

    Viernes 6 de febrero

    20:00 horas – Audax Italiano vs. Universidad de Concepción – Estadio Bicentenario de La Florida

    Sábado 7 de febrero

    12:00 horas – Coquimbo Unido vs. Palestino – Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

    18:00 horas – O’Higgins vs. Deportes La Serena – Estadio El Teniente

    20:30 horas – Colo Colo vs. Everton – Estadio Monumental

    Domingo 8 de febrero

    12:00 horas – Huachipato vs. Universidad de Chile – Estadio Huachipato

    18:00 horas – Ñublense vs. Deportes Limache – Estadio Nelson Oyarzún

    20:30 horas – Universidad Católica vs. Deportes Concepción – Claro Arena

    Lunes 9 de febrero

    20:00 horas – Unión La Calera vs. Cobresal – Estadio Nicolás Chahuán

    Fecha 3

    Viernes 13 de febrero

    18:00 horas – Everton vs. Huachipato – Estadio por confirmar

    20:30 horas – Palestino vs. Universidad de Chile – Estadio Municipal de La Cisterna

    Sábado 14 de febrero

    12:00 horas – Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido – Estadio La Portada

    18:00 horas – Deportes Limache vs. O’Higgins – Estadio Lucio Fariña

    20:30 horas – Cobresal vs. Universidad Católica – Estadio El Cobre

    Domingo 15 de febrero

    12:00 horas – Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción – Estadio Ester Roa

    18:00 horas – Ñublense vs. Audax Italiano – Estadio Nelson Oyarzún

    20:30 horas – Colo Colo vs. Unión La Calera – Estadio Monumental

    Fecha 4

    Viernes 20 de febrero

    18:00 horas – Unión La Calera vs. Ñublense – Estadio Nicolás Chahuán

    20:30 horas – Deportes Concepción vs. Cobresal – Estadio Ester Roa

    Sábado 21 de febrero

    12:00 horas – Huachipato vs. Palestino – Estadio Huachipato

    18:00 horas – O’Higgins vs. Colo Colo – Estadio El Teniente

    20:30 horas – Universidad Católica vs. Coquimbo Unido – Claro Arena

    Domingo 22 de febrero

    12:00 horas – Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción – Estadio La Portada

    18:00 horas – Audax Italiano vs. Everton – Estadio Bicentenario de La Florida

    20:30 horas – Universidad de Chile vs. Deportes Limache – Estadio Nacional

    Fecha 5

    Viernes 27 de febrero

    18:00 horas – Cobresal vs. Deportes La Serena – Estadio El Cobre

    20:30 horas – Unión La Calera vs. Audax Italiano – Estadio Nicolás Chahuán

    Sábado 28 de febrero

    12:00 horas – Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción – Estadio Sánchez Rumoroso

    18:00 horas – Deportes Limache vs. Huachipato – Estadio Lucio Fariña

    20:30 horas – Palestino vs. O’Higgins – Estadio Municipal de La Cisterna

    Domingo 1 de marzo

    12:00 horas – Universidad de Concepción vs. Everton – Estadio Ester Roa

    18:00 horas – Colo Colo vs. Universidad de Chile – Estadio Monumental

    20:30 horas – Ñublense vs. Universidad Católica – Estadio Municipal de La Cisterna

    Fecha 6

    Viernes 6 de marzo

    18:00 horas – Deportes La Serena vs. Unión La Calera – Estadio La Portada

    20:30 horas – Deportes Concepción vs. Ñublense – Estadio Ester Roa

    Sábado 7 de marzo

    12:00 horas – Huachipato vs. Coquimbo Unido – Estadio Huachipato

    12:00 horas – Everton vs. Deportes Limache – Estadio Sausalito

    18:00 horas – Audax Italiano vs. Colo Colo – Estadio Bicentenario de La Florida

    20:30 horas – O’Higgins vs. Universidad Católica – Estadio El Teniente

    Domingo 8 de marzo

    20:30 horas – Palestino vs. Cobresal – Estadio Municipal de La Cisterna

    Lunes 9 de marzo

    20:00 horas – Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción – Estadio Nacional

    Fecha 7

    Viernes 13 de marzo

    20:00 horas – Audax Italiano vs. Deportes Concepción – Estadio Bicentenario de La Florida

    Sábado 14 de marzo

    18:00 horas – Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile – Estadio Sánchez Rumoroso

    20:30 horas – Universidad Católica vs. Everton – Claro Arena

    Domingo 15 de marzo

    12:00 horas – Universidad de Concepción vs. Palestino – Estadio Ester Roa

    18:00 horas – Cobresal vs. Deportes Limache – Estadio El Cobre

    20:30 horas – Ñublense vs. Deportes La Serena – Estadio Nelson Oyarzún

    Lunes 16 de marzo

    18:00 horas – Unión La Calera vs. O’Higgins – Estadio Nicolás Chahuán

    20:30 horas – Colo Colo vs. Huachipato – Estadio Monumental

