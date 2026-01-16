La U abre el telón ante Audax Italiano: conoce la programación de las siete fechas iniciales de la Liga de Primera
La ANFP oficializa los días y horas de las jornadas de arranque del fútbol chileno.
La ANFP dio a conocer la programación inicial de la Liga de Primera. El torneo comenzará el jueves 30 de enero y se extenderá durante todo el fin de semana, con presencia de los principales clubes del país y el regreso de equipos históricos a la máxima categoría.
Fecha 1
Viernes 30 de enero
20:00 horas - Universidad de Chile vs. Audax Italiano - Estadio Nacional
Sábado 31 de enero
12:00 horas - Deportes Limache vs. Colo Colo - Estadio Elías Figueroa Brander
18:00 horas - Cobresal vs. Huachipato - Estadio El Cobre
20:30 horas - Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido - Estadio Ester Roa
Domingo 1 de febrero
12:00 horas - Deportes Concepción vs. O’Higgins - Estadio Ester Roa de Concepción
18:00 horas - Deportes La Serena vs. Universidad Católica - Estadio La Portada
20:30 horas - Palestino vs. Ñublense - Estadio Municipal de La Cisterna
Lunes 2 de febrero
20:00 horas - Everton vs. Unión La Calera - Estadio Sausalito
Fecha 2
Viernes 6 de febrero
20:00 horas – Audax Italiano vs. Universidad de Concepción – Estadio Bicentenario de La Florida
Sábado 7 de febrero
12:00 horas – Coquimbo Unido vs. Palestino – Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
18:00 horas – O’Higgins vs. Deportes La Serena – Estadio El Teniente
20:30 horas – Colo Colo vs. Everton – Estadio Monumental
Domingo 8 de febrero
12:00 horas – Huachipato vs. Universidad de Chile – Estadio Huachipato
18:00 horas – Ñublense vs. Deportes Limache – Estadio Nelson Oyarzún
20:30 horas – Universidad Católica vs. Deportes Concepción – Claro Arena
Lunes 9 de febrero
20:00 horas – Unión La Calera vs. Cobresal – Estadio Nicolás Chahuán
Fecha 3
Viernes 13 de febrero
18:00 horas – Everton vs. Huachipato – Estadio por confirmar
20:30 horas – Palestino vs. Universidad de Chile – Estadio Municipal de La Cisterna
Sábado 14 de febrero
12:00 horas – Deportes La Serena vs. Coquimbo Unido – Estadio La Portada
18:00 horas – Deportes Limache vs. O’Higgins – Estadio Lucio Fariña
20:30 horas – Cobresal vs. Universidad Católica – Estadio El Cobre
Domingo 15 de febrero
12:00 horas – Universidad de Concepción vs. Deportes Concepción – Estadio Ester Roa
18:00 horas – Ñublense vs. Audax Italiano – Estadio Nelson Oyarzún
20:30 horas – Colo Colo vs. Unión La Calera – Estadio Monumental
Fecha 4
Viernes 20 de febrero
18:00 horas – Unión La Calera vs. Ñublense – Estadio Nicolás Chahuán
20:30 horas – Deportes Concepción vs. Cobresal – Estadio Ester Roa
Sábado 21 de febrero
12:00 horas – Huachipato vs. Palestino – Estadio Huachipato
18:00 horas – O’Higgins vs. Colo Colo – Estadio El Teniente
20:30 horas – Universidad Católica vs. Coquimbo Unido – Claro Arena
Domingo 22 de febrero
12:00 horas – Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción – Estadio La Portada
18:00 horas – Audax Italiano vs. Everton – Estadio Bicentenario de La Florida
20:30 horas – Universidad de Chile vs. Deportes Limache – Estadio Nacional
Fecha 5
Viernes 27 de febrero
18:00 horas – Cobresal vs. Deportes La Serena – Estadio El Cobre
20:30 horas – Unión La Calera vs. Audax Italiano – Estadio Nicolás Chahuán
Sábado 28 de febrero
12:00 horas – Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción – Estadio Sánchez Rumoroso
18:00 horas – Deportes Limache vs. Huachipato – Estadio Lucio Fariña
20:30 horas – Palestino vs. O’Higgins – Estadio Municipal de La Cisterna
Domingo 1 de marzo
12:00 horas – Universidad de Concepción vs. Everton – Estadio Ester Roa
18:00 horas – Colo Colo vs. Universidad de Chile – Estadio Monumental
20:30 horas – Ñublense vs. Universidad Católica – Estadio Municipal de La Cisterna
Fecha 6
Viernes 6 de marzo
18:00 horas – Deportes La Serena vs. Unión La Calera – Estadio La Portada
20:30 horas – Deportes Concepción vs. Ñublense – Estadio Ester Roa
Sábado 7 de marzo
12:00 horas – Huachipato vs. Coquimbo Unido – Estadio Huachipato
12:00 horas – Everton vs. Deportes Limache – Estadio Sausalito
18:00 horas – Audax Italiano vs. Colo Colo – Estadio Bicentenario de La Florida
20:30 horas – O’Higgins vs. Universidad Católica – Estadio El Teniente
Domingo 8 de marzo
20:30 horas – Palestino vs. Cobresal – Estadio Municipal de La Cisterna
Lunes 9 de marzo
20:00 horas – Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción – Estadio Nacional
Fecha 7
Viernes 13 de marzo
20:00 horas – Audax Italiano vs. Deportes Concepción – Estadio Bicentenario de La Florida
Sábado 14 de marzo
18:00 horas – Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile – Estadio Sánchez Rumoroso
20:30 horas – Universidad Católica vs. Everton – Claro Arena
Domingo 15 de marzo
12:00 horas – Universidad de Concepción vs. Palestino – Estadio Ester Roa
18:00 horas – Cobresal vs. Deportes Limache – Estadio El Cobre
20:30 horas – Ñublense vs. Deportes La Serena – Estadio Nelson Oyarzún
Lunes 16 de marzo
18:00 horas – Unión La Calera vs. O’Higgins – Estadio Nicolás Chahuán
20:30 horas – Colo Colo vs. Huachipato – Estadio Monumental
