    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Los itálicos pretendían cobrar por la vía jurídica los US$ 800 mil que los universitarios habían comprometido por el carrilero. Finalmente, echaron pie atrás. Ahora, con las relaciones recompuestas, los estudiantiles vuelven a la carga por el lateral izquierdo para reemplazar a Matías Sepúlveda.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Christian González

    En julio del año pasado, Universidad de Chile se aprestaba para llevarse a una de las figuras de la temporada. Los azules negociaban la partida de Matías Sepúlveda (hoy en Lanús) al fútbol brasileño, por lo que buscaban una pieza que lo reemplazara. Gustavo Álvarez fue específico: solicitó el fichaje de Esteban Matus, quien destacaba en Audax Italiano, había llegado a la Selección en la gestión de Ricardo Gareca y también atraía a Colo Colo.

    Sin embargo, el traspaso del Tucu al Vitória no se cristalizó. Los brasileños ofrecieron US$ 500 mil, pero no hubo acuerdo en la modalidad de pago. Aquello generó consecuencias, porque los azules desistieron de la posibilidad de fichar a Matus y los itálicos dejaron de percibir los US$ 800 mil en que estaba cifrada la operación, que involucraba el traspaso del 70 por ciento de los derechos económicos del jugador de 23 años. Es decir, los floridanos recibirían el 30 por ciento de una eventual transacción futura.

    Audax Italiano desiste de demanda contra la U por fallido traspaso de Esteban Matus

    En octubre, Audax Italiano pasó a la acción y recurrió al Tribunal Patrimonial de la ANFP para demandar la reparación. El caso sería zanjado por Camila Albornoz, quien actuaría como jueza. La lista de testigos incluiría, además del jugador, a su exrepresentante Fernando Felicevich, quien lideró la operación, y Manuel Mayo, el gerente deportivo de Azul Azul, entre otros actores de la negociación.

    “La U fue poco clara con Audax con respecto a la situación de Matus. Le hicieron una revisión médica, pidieron que no jugara el fin de semana para que esté disponible para la competencia, en un partido importante contra la UC. No jugó, todo por pedido por la U. Era una buena opción para el jugador y para el club. Hicimos todo lo correcto, pero ellos no”, se quejó, entonces, Gonzalo Cilley, presidente itálico, en entrevista con La Tercera.

    Le faltaron el respeto al club, al jugador, por un mal manejo de la situación. Nunca comentaron que esto dependía de que fuese de la partida de Sepúlveda. Esto no es un problema de Audax. Nos faltaron el respeto como club y al jugador. Y así se los dije", enfatizó el mandamás del club afincado en La Florida.

    Esteban Matus, en un duelo de Audax. (Foto: Photosport) JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    La acción jurídica no fructificó. De hecho, en las últimas horas, los floridanos desistieron. “Audax Italiano se desistió formalmente de la demanda interpuesta en contra de Universidad de Chile, poniendo término definitivo al conflicto judicial originado a propósito de la llegada del jugador Esteban Matus al cuadro azul”, explicaron en la U, cuya defensa estuvo a cargo de los abogados Javier Gasman, Diego Iturriaga y Jorge Arredondo. “Se trataba de un caso débil”, apuntan.

    El arquero de la U que está cerca de Audax Italiano

    Uno de los aspectos clave para lograr la solución pacífica del caso Esteban Matus fue el deseo de Audax Italiano de recomponer relaciones con la U, las que habían quedado completamente deterioradas tras la interposición de la demanda. ¿La razón? En el equipo verde están muy interesados en el tercer arquero azul, Pedro Garrido, de 22 años y en otro jugador del cuadro que hoy dirige Francisco “Paqui” Meneghini.

    Sin embargo, se encontraron con la negativa de Azul Azul a negociar, debido a la demanda que estaba interpuesta en el Tribunal Patrimonial de la ANFP. La única forma de que la U se sentase a conversar sobre posibles traspasos hacia La Florida era que los verdes bajaran su recurso judicial. Y eso fue lo que ocurrió: Audax desistió de su demanda, mientras la U se abrió a las tratativas por Garrido.

    Asimismo, la U reactivó la negociación con los itálicos por el lateral izquierdo Esteban Matus (23 años), a quien tanto la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo como el técnico Paqui Meneghini ven como el reemplazante natural de Matías Sepúlveda. Eso sí, ahora el defensa es representado por Pablo Lecler, tras haber finalizado su contrato con la empresa Vibra.

    Antecedentes del caso Esteban Matus

    En su momento, Audax había expuesto que tenía en su poder una carta oferta en la que la U formalizaba su intención de fichar a Matus. Incluso, que había una fecha programada para que el jugador se realizara los exámenes médicos que anteceden a la firma del respectivo contrato. “Estamos viendo las opciones disponibles. ¿Qué documentos tenemos para denunciar? Intercambio de ofertas y contratos”, declaraban, respecto de lo que consideraban como pruebas irrefutables de un acuerdo al que solo le faltaba la firma.

    Con transcurso de los días, se fueron resignando a que el traspaso estaba definitivamente caído. El carrilero, que había sido retirado de las convocatorias de la escuadra que dirigía Juan José Ribera para no interferir en la operación, considerando que una actuación le habría impedido ser registrado por los azules, terminó volviendo en el partido ante Deportes Iquique.

