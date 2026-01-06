Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

Universidad de Chile se encuentra en pleno periodo de ajustes. En ese marco, una salida clave se da en el CDA en pleno comienzo de pretemporada. Matías Sepúlveda continuará su carrera en Lanús de Argentina. Una operación que impacta en la planificación deportiva del elenco laico.

El mediocampista de 26 años tenía contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el interés del cuadro argentino se instaló en los últimos días y avanzó con rapidez.

Sepúlveda llegó a la U en 2024, luego de su paso por Audax Italiano. Desde entonces se integró de manera estable a la rotación del primer equipo. Su proceso en el club incluyó un aumento progresivo de participación. En las últimas temporadas logró consolidarse en funciones de carrilero.

Sepúlveda celebra un gol en la Copa Libertadores. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En total, el jugador alcanzó 75 partidos oficiales con la camiseta azul. En ese periodo registró ocho goles y 10 asistencias. La mayor parte de estos registros corresponde a la temporada 2025. Solo en el último año participó en 42 encuentros y aportó cinco anotaciones y ocho hablitaciones.

El interés de Lanús se apoya precisamente en ese rendimiento reciente y en la versatilidad mostrada por el futbolista, quien ha desempeñado funciones como volante y lateral. El club argentino lo vio en vivo en la semifinal de la Copa Sudamericana.

La partida del Tucu se da en paralelo a las gestiones por incorporaciones que ya se estaban desarrollando para reforzar otras zonas del equipo. Además, se da luego de un fichaje fallido por el Vitória de Brasil, a mediados del curso pasado.

En ese contexto, la definición del traspaso también involucra la planificación deportiva del jugador. El mediocampista tendrá la opción de competir en el fútbol argentino, una liga de mayor exposición, y sumar una nueva etapa en su carrera luego de sus pasos por O’Higgins, Audax Italiano y Universidad de Chile. En cuadro campeón de la Sudamericana se espera que se incorpore a corto plazo, una vez cerrados los últimos aspectos administrativos del fichaje.

Sin Sepúlveda, el cuerpo técnico que lidera Francisco Meneghini tendrá que reordenar el esquema que tenía en mente. Aunque todavía tiene toda la pretemporada por delante. El técnico, apenas firmó en la U, le pidió a Manuel Mayo, el gerente deportivo, buscar un arquero que peleara la posición con Gabriel Castellón. Además, solicitó un extremo y dos delanteros. En estas posiciones, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero son dos de los nombres que negocian su arribo.

“Han salido jugadores que se han anunciado. La mayoría son del sector de ataque, entonces necesitamos refuerzos ahí. Hay otras posiciones que se evalúan. Comenzaremos a entrenar el viernes con juveniles. Me interesa conocer cómo están. Los quiero entrenar, conversar con ellos. Hay veces en que es mejor quedarse con el chico de casa en lugar de un refuerzo de fuera que no convence. Por ahora no hay nada definido”, estableció el DT en su presentación.