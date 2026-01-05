¿Y Cristopher Toselli? Los seis jugadores que no se presentarán a la pretemporada de Paqui Meneghini en la U

En Universidad de Chile se alistan para el inicio de la pretemporada. Esta mañana, a partir de las 8 horas, los dirigidos por Francisco Meneghini se someterán a una serie de exámenes que determinen el present físico de los futbolistas tras un parón de casi 30 días tras el cierre de la Liga de Primera 2025.

Más allá de las novedades del plantel, que tendrá por primera vez al frente a Paqui Meneghini como técnico, quien llegó a reemplazar a Gustavo Álvarez, y que también contará con el retorno de Eduardo Vargas, el delantero que firmó por las próximas dos temporadas, la instancia será clave para resolver una serie de interrogantes de cara al futuro de determinados jugadores.

En la portería, por ejemplo, Cristopher Toselli renovará por una temporada más. El capitalino, quien finalizaba contrato en el 2025, manifestó su intención de seguir ligado a la institución que entrena en La Cisterna. Es más, en más de una oportunidad, le ha transmitido a sus más cercanos la intención de retirarse en la U.

El exseleccionado chileno logró revertir la primera decisión de Paqui. El técnico, apenas firmó en la U, le pidió a Manuel Mayo, el gerente general, buscar un arquero que peleara la posición con Gabriel Castellón. Además, solicitó un extremo y dos delanteros. En estas posiciones, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero son dos de los nombres que negocian su arribo.

En el mediocampo, en tanto, Emmanuel Ojeda dejará la institución estudiantil, pese a tener contrato. Huracán hará uso de la cláusula y pagará US$500 mil para quedarse con los servicios del transandino. Otro jugador que no retornará al CDA es Luciano Pons. El delantero, quien fue muy cuestionado durante su paso en los azules, en la temporada 2024, seguirá en el Atlético Bucaramanga. El cuadro colombiano hizo efectiva la cláusula para quedarse con su pase, que bordeaba los US$ 300 mil.

Además, cabe recordar que Azul Azul informó hace unos días los jugadores que no continuarán en el club. Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras e Ignacio Tapia no seguirán ligado a la institución.

Hace una semana, Manuel Mayo explicaba cómo se estaba conformando el plantel. “¿Los refuerzos de la temporada pasada? Lógicamente que no todos son aciertos y hacemos en la interna una autocrítica de todas las cosas que pudimos haber hecho mejor y mejorar, pero en una evaluación general me parece que la evaluación es positiva, y los jugadores que no siguieron por no renovaciones, por no ejecuciones de opciones de compra. Hay muchos componentes en ese aspecto a evaluar y esa posición de delantero sí creemos que es una posición que debemos reforzarnos, que debemos potenciarnos, y con lo que haremos estoy convencido de que el plantel del 2026 será aún mejor que el del 2025“, dijo.