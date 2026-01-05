SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

    Durante este domingo, el León de Collao oficializó la llegada del defensa argentino Fausto Grillo, quien jugara en O'Higgins en la temporada 2022.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Fausto Grillo es el último refuerzo confirmado por Deportes Concepción. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Uno de los equipos que más ha movido el mercado de fichajes en el fútbol chileno es Deportes Concepción. Los penquistas han asumido un rol protagónico en la época de pases, de cara a su flamante retorno a la Primera División. Los lilas están armando un plantel competitivo y este domingo confirmaron a un nuevo refuerzo.

    Mediante sus redes oficiales, el León de Collao oficializó la llegada del defensa argentino Fausto Grillo. El transandino ya jugó en Chile, porque estuvo en O’Higgins durante la temporada 2022. “El jugador de 32 años se integrará al plantel del León una vez finalizados y aprobados los exámenes médicos de rigor”, menciona Concepción.

    “El experimentado zaguero proviene de Atlético Tucumán y cuenta con una destacada trayectoria en clubes como Vélez Sarsfield, Belgrano, O’Higgins y Universidad Católica de Ecuador. Además, posee un importante recorrido por Europa, con pasos por las ligas de España, Grecia, Italia y Turquía”, complementó la institución lila.

    Con la llegada de Grillo, son 13 las incorporaciones confirmadas de Deportes Concepción. El listado es el siguiente: Matías Cavalleri, puntero que vuelve desde Brasil; Ignacio Mesías, delantero que jugó en Unión La Calera; Cristián Suárez, desde Palestino; Jorge Henríquez, exvolante de Cobresal; Leonardo Valencia, figura en Audax Italiano; Misael Dávila, proveniente de Iquique; el portero brasileño César Dutra, con pasado en Flamengo; Ethan Espinoza, ex Wanderers; Javier Rojas, ex Colo Colo; Aldrix Jara, uno de los mejores de la B en Cobreloa; Norman Rodríguez, central uruguayo que jugaba en Carabobo; y Mauricio Vera, mediocampista argentino.

    A esto se suma el grupo de jugadores que mantiene contrato y que permanecen en el club: Nicolás Araya, Diego Carrasco, Jonathan Espínola, Ángel Gillard, Joaquín Larrivey, Alexis Mancilla, Fabrizio Manzo, Sebastián Martínez, Ulises Ojeda, Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Sebastián Silva y Brayan Valdivia.

    Respecto a las salidas, Nicolás Astete y Diego Zambrano partieron a Deportes Temuco, mientras que Carlos Morales y Josué Ovalle volvieron a Deportes Limache, tras sus cesiones. También finalizó su préstamo Nicolás L’Huillier, quien pertenece a la UC. Otras bajas son Claudio Fernández, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra, Fernando Cornejo y Gastón Gómez.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalDeportes ConcepciónFausto GrilloLiga de PrimeraMercado de fichajesPrimera División

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

    José Miguel Insulza: “Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada está claro, no ha caído el régimen”

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    2.
    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    3.
    Manuel Pellegrini tras la dura goleada del Real Madrid sobre el Betis: “Me da mucha bronca”

    Manuel Pellegrini tras la dura goleada del Real Madrid sobre el Betis: “Me da mucha bronca”

    4.
    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración
    Chile

    Kast invita desde el PC a libertarios a su proclamación en el Tricel y prepara viaje a Perú con foco en inmigración

    Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

    José Miguel Insulza: “Aquí los venezolanos festejaban, decían ‘vamos a volver a nuestro país’, pero nada está claro, no ha caído el régimen”

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones
    El Deportivo

    Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años

    Su segunda experiencia en el extranjero: Brayan Cortés es presentado como arquero de Argentinos Juniors

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York
    Mundo

    Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez federal que dirigirá la primera audiencia contra Nicolás Maduro en Nueva York

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    Ataque de EE.UU. a Venezuela: Unión Europea pide evitar una “escalada” y la OEA convoca a su consejo permanente

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso