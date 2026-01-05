Deportes Concepción no se detiene: confirma un nuevo refuerzo y ya suma 13 incorporaciones

Uno de los equipos que más ha movido el mercado de fichajes en el fútbol chileno es Deportes Concepción. Los penquistas han asumido un rol protagónico en la época de pases, de cara a su flamante retorno a la Primera División. Los lilas están armando un plantel competitivo y este domingo confirmaron a un nuevo refuerzo.

Mediante sus redes oficiales, el León de Collao oficializó la llegada del defensa argentino Fausto Grillo. El transandino ya jugó en Chile, porque estuvo en O’Higgins durante la temporada 2022. “El jugador de 32 años se integrará al plantel del León una vez finalizados y aprobados los exámenes médicos de rigor”, menciona Concepción.

“El experimentado zaguero proviene de Atlético Tucumán y cuenta con una destacada trayectoria en clubes como Vélez Sarsfield, Belgrano, O’Higgins y Universidad Católica de Ecuador. Además, posee un importante recorrido por Europa, con pasos por las ligas de España, Grecia, Italia y Turquía”, complementó la institución lila.

Con la llegada de Grillo, son 13 las incorporaciones confirmadas de Deportes Concepción. El listado es el siguiente: Matías Cavalleri, puntero que vuelve desde Brasil; Ignacio Mesías, delantero que jugó en Unión La Calera; Cristián Suárez, desde Palestino; Jorge Henríquez, exvolante de Cobresal; Leonardo Valencia, figura en Audax Italiano; Misael Dávila, proveniente de Iquique; el portero brasileño César Dutra, con pasado en Flamengo; Ethan Espinoza, ex Wanderers; Javier Rojas, ex Colo Colo; Aldrix Jara, uno de los mejores de la B en Cobreloa; Norman Rodríguez, central uruguayo que jugaba en Carabobo; y Mauricio Vera, mediocampista argentino.

A esto se suma el grupo de jugadores que mantiene contrato y que permanecen en el club: Nicolás Araya, Diego Carrasco, Jonathan Espínola, Ángel Gillard, Joaquín Larrivey, Alexis Mancilla, Fabrizio Manzo, Sebastián Martínez, Ulises Ojeda, Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Sebastián Silva y Brayan Valdivia.

Respecto a las salidas, Nicolás Astete y Diego Zambrano partieron a Deportes Temuco, mientras que Carlos Morales y Josué Ovalle volvieron a Deportes Limache, tras sus cesiones. También finalizó su préstamo Nicolás L’Huillier, quien pertenece a la UC. Otras bajas son Claudio Fernández, Fabián Núñez, Joaquín Muñoz, Felipe Saavedra, Fernando Cornejo y Gastón Gómez.