    El Deportivo

    Manuel Pellegrini sufre en el primer examen del año: el Real Madrid le propina una estrepitosa goleada al Betis

    El conjunto merengue sigue al acecho del Barcelona tras imponerse por 5-1, con una esplendorosa actuación de Gonzalo García, que fue el designado para reemplazar al lesionado Mbappé y se consagró con un triplete. En tanto, el equipo del Ingeniero sigue perdiendo terreno en su objetivo de clasificar a Champions.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Gonzalo García fue la figura del Real Madrid en el triunfo sobre el Betis. Foto: @realmadrid (X).

    El pupilo venció a su maestro. Xabi Alonso le ganó el duelo a Manuel Pellegrini y sigue a la caza del liderato culé. El Real Madrid le propinó una dolorosa goleada a un irreconocible Betis (5-1), que pasó de la mejor actuación de la temporada a una de las peores. El equipo del Ingeniero ampliamente superado y se estancó en su pretensión por clasificar a Champions League.

    Fue el primer examen del año para dos equipos con objetivos distintos, pero que tenían la obligación de ganar. Un dubitativo equipo dirigido por el exmediocampista, puesto en tela de juicio, llegó exigido tras el triunfo del Barcelona, que logró sacarle siete puntos en la cima (ahora cuatro). Además, se trató de un encuentro clave previo a la Supercopa de España, también marcado por la lesión de Kylian Mbappé (tampoco estuvieron Huijsen, Alexander-Arnold, Militao y Brahim).

    Los béticos, en tanto, llegaron al Santiago Bernabéu en un gran momento y con el peak de la temporada precisamente en el cierre del 2025, además de ser el mejor visitante de LaLiga (llegó invicto en esa faceta). Además, lo hizo con la necesidad de ganar para no perder de vista los puestos de clasificación a Champions. El Ingeniero también sufrió las duras bajas del lesionado Isco o Abde, Ambrabat y Bakambu, los tres en la Copa Africana de Naciones. Pese a esto, la ilusión era grande.

    Doloroso tropiezo

    Ambos elencos intentaron proponer y desplegar su juego. Mientras el Madrid intentó construir de abajo, el Betis salió a presionar alto. Esto último fue bajando poco a poco y los merengues comenzaron a ser protagonistas.

    Unos encendidos Vinícius y Rodrygo fueron un puñal por las bandas. De hecho, tras una falta al primero y un posterior un tiro libre cobrado por el segundo, Gonzalo García (20′) arremetió en el segundo palo y rompió el cero con un ajustado cabezazo. El joven ariete español también estaba jugando un gran encuentro, siendo clave en la asociación en ataque.

    El Betis reaccionó con el gol y salió del fondo. Comenzó a tener posesiones más largas y a intentar elaborar con más calma ante una zaga merengue bien plantada, pero fue casi imposible penetrarla. Solo en el cierre de la primera mitad, logró acercarse lo suficiente como para incomodar. De todas formas, fue una gran primera mitad del Madrid, que logró neutralizar y desarticular a la visita.

    El Ingeniero movió la pizarra en el entretiempo, pero sirvió de poco. Gonzalo (50′) dio el golpe en el inicio del complemento y selló su doblete. El atacante recibió en la medialuna y controló de pecho. Sin que la pelota cayera, sacó una ajustada volea al segundo palo. Golazo del ariete, que tenía la no fácil obligación de reemplazar a Mbappé y terminó siendo figura.

    El golpe se sintió y la apatía del Betis continuó. Ahora sí que parecía imposible cualquier tipo de reacción. Apenas seis minutos después vino el tercer tanto. Tiro de esquina de Rodrygo y cabezazo de Raúl Asencio (56′) para un nuevo tanto. Ya era goleada.

    Un relajo del Madrid permitió el descuento. Gran pase para Cucho Hernández (66′), que eludió a Courtois y marcó para el equipo del Ingeniero. En la siguiente jugada, el arquero belga evitó otro tanto con una gran parada.

    Recién ahí reaccionó un irreconocible equipo verdiblanco, que había sido superado en todas las facetas del juego y estaba pasando por un suplicio. Dos palos (de Deossa y Riquelme) le negaron la celebración, pero la tardía respuesta no alcanzó.

    En el cierre, Gonzalo (83′) marcó su triplete. Centro de Güler y taco del atacante. Nuevo golazo para cerrar una jornada de ensueño. Finalmente, Fran García (90+5′) cerró la contundente goleada.

    Con este resultado, el Madrid recortó a cuatro puntos la distancia con el Barcelona, líder de LaLiga. En tanto, el Betis se quedó con 28 unidades, cinco menos que el Espanyol (33) y a nueve del Atlético de Madrid (37), que marca al último clasificado a Champions.

