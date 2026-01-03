El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”

El Betis debe afrontar un complejo desafío en el inicio del año. El equipo verdiblanco se medirá ante un necesitado Real Madrid, al que le urge ganar para no ceder más terreno en su pelea por el título con el Barcelona. Los andaluces también buscan sumar de a tres en su pretensión por ir a copas internacionales.

En ese sentido, Manuel Pellegrini anticipó el duelo contra la escuadra dirigida por Xabi Alonso, quien fuera su pupilo en el propio cuadro merengue, en la temporada 2009/10. Precisamente, el volante llegó a la Casa Blanca en dicho año y se mantuvo por cinco temporadas, logrando ganar la ansiada décima Champions League en 2014.

El Ingeniero se refirió a la exigencia del banquillo merengue: “Tuve la fortuna de ser el técnico que llevó a Xabi Alonso al equipo del Real Madrid, así que con toda su trayectoria que tiene como jugador, tanto en el Real Madrid como en el Liverpool, que son equipos muy exigentes, como en la selección española. Creo que tiene la experiencia suficiente, y sabe en el puesto en el que él está”, aseguró.

También dio detalles de su salida pese a realizar el récord de puntos para el club en ese entonces. “Es un puesto que exige día tras día, que exige ganar, golear y gustar, las tres cosas. Pero lo veo a él absolutamente preparado y con la capacidad para superar momentos o baches que tienen todos los equipos durante la temporada. Así que la exigencia, como digo, es hacer siempre lo máximo. A mí también me tocó vivirla, hicimos una liga con 96 puntos, en ese momento la mejor liga en puntuación que había hecho Real Madrid en su historia. Pero es un club que necesita más y uno como técnico sabe que tiene que entregarlo todos los días”, añadió.

Ausencia de Mbappé y posible fichaje

Pellegrini habló sobre la sensible baja de Kylian Mbappé, goleador y figura del Real Madrid: “Cuando me han preguntado a mí por las bajas que hemos tenido en muchísimos partidos, creo que he tenido siempre la misma respuesta. Lo importante son los que están, los que pueden jugar y no las bajas. Sin lugar a dudas que el Real Madrid tiene un plantel que le permite suplir cualquier baja que pueda tener durante la temporada. No cabe duda de que Mbappé es un goleador importante para ellos, yo le podría sumar aquí también a Isco, a Amrabat y a Abdé, que tenemos tres menos. Así que no lo hago, porque ya lo he dicho muchas veces, son los que están, los indicados para sacar el partido adelante. Así que si nosotros queremos ir a sumar puntos al Bernabéu, independiente de si tienen un jugador más o un jugador menos, hemos de estar muy basados en lo que nosotros seamos capaces de hacer dentro del campo”, señaló.

Finalmente, entregó luces sobre la posibilidad de fichar en el mercado invernal europeo: “Lo he dicho antes, una cosa es traer un nombre nuevo y otra un refuerzo. Para traer un refuerzo, ya lo dijo el presidente, hay que desprenderse de algún jugador importante, y hay que pagar el dinero que vale un jugadores de mejor categoría. El plantel pasa un momento importante en las tres competiciones, son cosas que se dan en enero, pero el equipo sigue en el camino correcto para ir mejorando año a año", dijo.

“Lo más importante y lo que hemos tratado siempre de inculcar es el ser ambiciosos y aspirar a más, pero no es fácil mantenerse seis años seguidos jugando competiciones europeas, porque hay otros equipos que no lo han logrado. Yo creo que el equipo sigue en el camino correcto dentro de las exigencias y limitaciones que se tienen económicamente”, cerró.