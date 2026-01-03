José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

José María Buljubasich (54 años) proyecta el futuro de Universidad Católica. El gerente técnico habla con El Deportivo sobre la visión de club en el mediano y largo plazo tras la inauguración del Claro Arena. El exarquero también realiza el balance de la temporada que finalizó y profundiza en los complicados años que han tenido en la precordillera luego del tetracampeonato. Descarta su salida de San Carlos de Apoquindo.

¿Cómo evalúa el rendimiento de la UC?

El año hay que dividirlo en dos partes. Hubo una primera parte donde no se cumplieron las metas que siempre nos planteamos como club, que es ser campeón e ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Luego, en el segundo semestre, cuando uno va reformulando objetivos, fuimos por otros que también son importantes, como la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores. Ahí cumplimos una parte relevante y terminamos de muy buena manera el año.

En años anteriores el patrón parecía similar: un primer semestre irregular y una segunda parte con cambio de DT y sin consolidación. ¿Qué cambió ahora?

En 2022 no supimos hacer bien la transición después de los cuatro títulos. Nos costó. Después, todo estuvo teñido de no tener estadio. Desde 2010 hasta agosto de 2022, cuando cerramos San Carlos de Apoquindo, teníamos un 74% de rendimiento de local. Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, jugando en distintos lugares, bajamos a 50%. Ahora, de vuelta en el Claro Arena, estamos en 85%. No tener estadio afectó directamente al rendimiento. Después, claro, se cometen errores y situaciones que uno no puede dejar de advertir, pero el 2025 fue una muestra clara de que con el estadio el rendimiento mejoró. También fue importante la llegada de Garnero en el segundo semestre, que hizo un gran trabajo.

Más allá del estadio, ¿quedan aprendizajes para evitar campañas irregulares?

Por supuesto, los aprendizajes siempre están. Hay que ajustar protocolos de contratación, mejorar la visualización de jugadores que pueden llegar y revisar muchas cosas. Estos años estuvieron muy marcados por no entrar a fase de grupos de la Sudamericana, y eso fue golpeando. Fueron años que no fueron los mejores, aunque igual el equipo se metió en torneos internacionales. Hay que seguir trabajando, afinando. Creo que había un costo que pagar por tener un estadio como el que tenemos, hay que asumirlo y hacerse cargo de eso.

¿Cómo evalúa el rendimiento de los refuerzos de 2025?

Siempre me gusta analizar primero al equipo. Si el equipo termina clasificando a la Copa Libertadores, donde en Chile solo entran dos por tabla anual, el armado del plantel termina dando un buen resultado. Si lo vemos desde el objetivo de ser campeones o entrar a fase de grupos de Sudamericana a principio de año, ahí no cumplimos. No me gusta analizar individualmente. El gran mérito que uno puede tener en esto es la continuidad. Cambiar muchos jugadores año a año dificulta.

A propósito de continuidad, ¿qué pasa con Eduard Bello?

Seguimos evaluando. Esa posición aún no está cerrada. Es jugador de Barcelona de Ecuador y en los próximos días se definirá qué pasa.

¿Habrá más renovaciones?

Para nosotros lo ideal es tener la mayor cantidad de jugadores de un año para otro, eso lo hemos podido lograr. Hemos renovado a muchos. Siempre trabajamos igual con todos los entrenadores. Analizamos rendimientos, vemos posiciones a reforzar, revisamos juveniles que pueden subir y contratos a renovar. Hay mercados en que se puede hacer más rápido, otros más lentos. Todo es consensuado entre directorio, gerencia deportiva, secretaría técnica y cuerpo técnico. No se imponen jugadores. Somos un grupo de trabajo.

¿No le hace ruido que Cerezo y Martínez tengan un pasado irregular en la U?

Hemos podido incorporar en posiciones que necesitábamos y estamos contentos. Los refuerzos que llegaron, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Matías Palavecino, tienen experiencia y buenos momentos recientes, más allá de lo que haya sido su pasado en otros equipos, que fue hace mucho tiempo. Creemos que aportarán para hacer frente en los cinco torneos que tenemos.

¿Con estos cuatro jugadores el plantel está cerrado?

No. Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar.

JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

¿Invertirán en algún jugador o seguirán buscando jugadores sin contrato?

Hay un tema ahí... Lo que importa es que el equipo juegue bien y quienes estén en la cancha representen al hincha. Una de las cosas más difíciles del fútbol es contratar jugadores. Si uno trae a alguien por cuatro años y no funciona, es un costo muy grande. Lo que tenemos que armar son planteles competitivos y no hipotecar años futuros, como nos ha pasado en otros momentos. Yo creo que lo más importante no es comprar jugadores, sino que armar planteles competitivos.

¿Cómo evalúan el trabajo de Daniel Garnero y qué cambió respecto a Tiago Nunes?

Es difícil comparar. Cuando un técnico se va, es porque las cosas no están saliendo como se quiere. Rodrigo Valenzuela, en los partidos como interino, también ayudó con puntos importantes. Daniel le dio tranquilidad al equipo, con una metodología diferente. Se convenció de algunos cambios, como Gary Medel al mediocampo, y eso ayudó mucho. Les sacó rendimiento a jugadores como Jhojan Valencia y otros. Lo mismo que había logrado Tiago cuando recién llegó... creo que ese fue otro pecado, cambiar entrenadores a mitad de año. Lo ideal es que no pase, pero en 2022, 2023, 2024 y 2025 ocurrió. Aun así, Daniel logró generar algo distinto y entrar a la fase de grupos de la Libertadores.

¿Por qué cree que un DT con recorrido no funcionó? Nunes se fue y llegó a semifinales de la Copa Libertadores con Liga de Quito...

Son momentos, situaciones. El deporte tiene estas cosas. A veces un técnico llega mejor a un grupo en otro lugar. Son muchos factores. La idea del entrenador, jugadores disponibles, adaptación. No siempre hay una respuesta única. Lo importante es que al final del día, logramos traer un profesional de buena calidad y con capacidades. Si no funcionó es por las cosas que tiene el fútbol.

Ahora vuelven a la Copa Libertadores tras cuatro años, ¿qué objetivo se plantean?

Siempre lo digo y me han criticado, pero si tengo que elegir entre ser campeón local o llegar a cuartos de Libertadores, elijo ser campeón local. No tengo problema en asumirlo. Competir contra el potencial de planteles como Flamengo es una utopía. Once contra once se les puede ganar un partido, pero la diferencia se nota cuando transcurre el año, porque tienen planteles largos. Dicho eso, aspiramos a llegar lo más lejos posible. En 2012 llegamos a semifinales de la Copa Sudamericana, en 2020 a cuartos, y si no se lesionaba Valber Huerta y a Fernando Zampedri no le daba Covid, quizás entrábamos a semifinales. Ese es un torneo que puede ser más accesible. En 2021 avanzamos en la Libertadores y nos tocó Palmeiras... La cuota de fortuna tiene que estar en este tipo de torneos. Las críticas siempre me parecieron injustas. La realidad de Chile es esa. En la Libertadores han ganado solo brasileños en los últimos años. En la Sudamericana es más repartido.

¿Qué significó inaugurar el nuevo estadio?

Un orgullo enorme. El mérito es del directorio y de Juan Pablo Pareja, que hicieron un trabajo espectacular, con Juan Tagle, que lo encabezó. Fue un trabajo durísimo. Como hincha, me emociona. Estoy muy contento también por la recepción. Esto es una base para generar cosas mayores y tener más garantías para ganar títulos.

Con el nuevo estadio, ¿cambian los objetivos deportivos en el largo plazo?

Deberían cambiar. Con mayores ingresos y más identificación, debiera crecer la masa de hinchas de la UC. Con eso ojalá podamos crecer como institución. El club debe crecer de forma sostenida, no un año sí y otro no. El tiempo lo dirá. Ese es el gran desafío.

Se habló de su posible salida y una oferta de la ANFP. ¿Le sorprendió?

En algunos casos, sí, pero me lo tomo con tranquilidad. Nunca me llamaron de la ANFP, no me entrevistaron ni fui opción. Sorprende cuando se inventan cosas. En estos cargos, cuando vamos bien, llegan halagos y cuando vamos mal, son críticas. Lo que sorprende es la información falsa. Eso confunde y genera climas que no son.

¿Se proyecta en Cruzados o piensa en un desafío afuera?

Estoy contento en Universidad Católica. Me gusta el club y lo que hago. No estoy pensando en irme. Sé que nadie es eterno, pero fueron tres años con estadio cerrado y un costo deportivo que afectó. Ahora con el estadio quiero disfrutar esta etapa.

Hubo críticas a una frase suya sobre que la UC parecía un “club nuevo”. ¿Se arrepiente?

No. Yo dije una frase completa y bueno, en esto, lamentablemente, cuando cortan las frases la gente lo toma de una manera y no hay mucho que decir. Yo dije que había que trabajar más duro todavía porque la exigencia del hincha es mayor. Cortaron una parte y la frase quedó así. Tampoco me parece raro. Desde que está Cruzados, ganamos siete títulos nacionales, casi un título cada dos años. El club ha crecido y tiene mayores aspiraciones. No me arrepiento, creo que es una realidad, que es ser más exigente y eso es bueno, porque nos exige a nosotros y nos obliga a trabajar más y mejor, con menos margen de error. Me parece que está bien, yo no le veo nada malo. Sinceramente, no veo nada malo en ese sentido. Creo que es un halago lo que yo dije, no fue una crítica. Al final, en esto a uno se le puede malinterpretar y está bien, lo acepto, no hay ningún problema, pero sigo diciendo lo mismo. Ojalá seamos un club cada vez más exigente, cada vez mejor, y para mí, lo vuelvo a decir, no tiene nada de malo.