    El Deportivo

    El balance de la UC tras el primer semestre del Claro Arena

    La directiva de Cruzados repasa la operación del recinto tras los cuatro meses iniciales. Sin embargo, identifican una serie de elementos pendientes. Juan Pablo Pareja, gerente general de la concesionaria del club precordillerano, explica a La Tercera los aspectos por mejorar en la experencia en el remozado reducto.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El balance de la UC tras el primer semestre del Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    A cuatro meses de su inauguración y con siete partidos oficiales disputados, Universidad Católica vive el período de balances por el funcionamiento del Claro Arena. La evaluación interna es positiva, aunque desde la dirigencia reconocen que existen aspectos por mejorar de cara a la temporada 2026, donde el recinto tendrá un calendario más cargado.

    Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados y uno de los principales impulsores del proyecto, destaca los hitos. “El solo hecho de haber podido inaugurarlo nos llena de satisfacción, porque viene a coronar largos años de trabajo para poder llegar a ese punto”, señala a El Deportivo.

    Pareja subraya que la respuesta inicial ha sido favorable tanto desde el entorno como desde el público. “Más allá de la excelente evaluación que han hecho nuestros hinchas, los futbolistas y los medios de comunicación respecto de la experiencia que se vive en el recinto, no hay que olvidar que el estadio lleva poco más de tres meses de operación”, advierte.

    Tareas pendientes

    En Cruzados reconocen que existen áreas pendientes. “Nosotros somos los más autocríticos en reconocer que hay muchos aspectos de mejora, al interior del recinto y también los aspectos exteriores”, explica el ejecutivo. Esos puntos ya fueron identificados y forman parte de un plan de trabajo que se extenderá durante el próximo año: “Todo lo que tiene que ver con servicios, experiencia, marketing y activaciones comerciales lo vamos a ir materializando progresivamente a lo largo del 2026”.

    Este punto también fue explicado por Juan Tagle hace algunas semanas y agregaba que aún falta consolidar el reconocimiento facial, que este año fue utilizado en algunos torniquetes con un plan piloto. “Queremos que el proceso sea fluido. Que el reconocimiento no dure más de un segundo y no genere atochamientos. Además, debe probarse que el margen de error sea prácticamente cero”, enfatizaba el presidente de Cruzados.

    La UC jugó siete partidos en el Claro Arena en 2025. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    En el plano internacional, el Claro Arena recibió recientemente un informe favorable por parte de la Conmebol. Pareja detalla que la evaluación responde a estándares que el organismo rector del fútbol sudamericano viene aplicando hace años. “Se evalúan criterios relacionados con la transmisión televisiva, las comodidades para los deportistas, la seguridad, la calidad de la cancha, los espacios para transmisiones y activaciones comerciales. El estadio los cumple con plenitud”, afirma.

    Con respecto a la posibilidad de albergar instancias decisivas de torneos internacionales, el gerente general aclara que el aforo es el principal factor condicionante. Con una capacidad de 20 mil personas, la UC puede disputar sin inconvenientes partidos hasta cuartos de final. “El reglamento dice que necesitaríamos un estadio más grande en semifinal. Si ese fuese el caso, probablemente tendríamos que jugar en el Estadio Nacional”, explica. De todos modos, agrega que el escenario fue considerado desde la planificación del proyecto y que el eventual traslado implicaría, como máximo, un partido.

    Además, no descarta que puedan solicitar una excepción a la Conmebol en caso de llegar a esa fase: “Ojalá tengamos ese problema. De ser así, haremos lo posible para poder jugar acá”.

    Los abonos

    Otro de los temas centrales de cara a 2026 es la venta de abonos. La renovación para los hinchas que tenían asientos en 2025 comenzó este jueves. Más de 3 mil hinchas renovaron en el primer día de venta. “El precio no es comparable al de la temporada 2025, porque ese año jugamos gran parte fuera del Claro Arena”, señala. En la próxima temporada habrá un aumento considerable en la cantidad de encuentros asegurados, considerando los compromisos por Copa Libertadores y Copa de la Liga, además de la Liga de Primera. “El aumento se explica por un año corrido en el Claro Arena y más partidos, no por un alza en el valor individual del ticket”, aclara.

    Finalmente, Pareja aborda la situación de los asientos vacíos en algunos encuentros, pese a una alta cantidad de abonados. Según detalla, el promedio de ocupación durante 2025 alcanzó el 85%, cifra que compara favorablemente con ligas europeas. “El promedio de LaLiga en España, es un 84%. Estamos bien”, sostiene.

    Con un balance favorable y ajustes proyectados, el Claro Arena visualiza su primera temporada completa.

