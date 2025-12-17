Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026.

Universidad Católica dio inicio al proceso de renovación de abonos para la temporada 2026, en un año que marcará un cambio relevante en la oferta de partidos, debido a que jugarán en el Claro Arena. El abono reúne todos los encuentros que la UC dispute como local en la Liga de Primera, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga, el nuevo torneo que debutará en el calendario del fútbol chileno.

El proceso de renovación comienza este jueves 18 de diciembre al mediodía y se realiza exclusivamente a través de la plataforma Punto Ticket. Según dieron a conocer desde Cruzados, para acceder a la compra será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas.

Los precios varían según sector y tipo de abono y presentan un alza de casi un 20% de la temporada anterior. En Cruzados explican que esto es debido a que sube la cantidad de partidos y que serán todos los partidos en el Claro Arena, a diferencia del primer semestre de 2025, deonde la UC tuvo una localía intermitente.

🤍💙 𝐀𝐁𝐎𝐍𝐎𝐒 𝐂𝐑𝐔𝐙𝐀𝐃𝐎𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 🤍💙



Comienza el Proceso de Renovación de Abonos para vivir un 2026 con muchos partidos, ¡y todos en nuestro Claro Arena! ⭐



✅ Tu abono incluye:

⚽ Partidos de local de la Liga de Primera 2026.

🌎 Partidos de local de la Fase de… pic.twitter.com/QhVRwU3kWl — Universidad Católica (@Cruzados) December 17, 2025

En las tribunas Mario Lepe e Ignacio Prieto, los valores del Abono Estándar parten en $169.900 y alcanzan los $229.900 en las ubicaciones centrales altas, mientras que el Abono Premium en ese sector puede llegar hasta $369.900. En Alberto Fouillioux, los precios van desde $319.900 en sectores altos laterales hasta $649.900 en bajo central para la categoría Premium. En Sergio Livingstone, los valores más altos del estadio, el Abono Premium alcanza los $1.149.900 en el sector medio, mientras que los Premium Seats llegan a $1.799.900.

Están excluidos los encuentros de Copa Chile, los partidos amistosos y las instancias internacionales desde octavos de final en adelante, tanto de Libertadores como de Sudamericana. Según explican desde Cruzados, esta decisión se explica debido a que son encuentros del segundo semestre y están muy alejados en el calendario. Además, así los fanáticos que no pueden adquirirs tickets debido a la alta demanda, tendrán más chance de comprarlos.

Imagen interior del Claro Arena. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Uno de los puntos centrales es la exigencia de uso del abono para mantener la prioridad de renovación en 2027. Cruzados estableció que los abonados deberán registrar al menos un 70% de uso durante la temporada 2026 para conservar su asiento en el proceso siguiente. Este uso considera la asistencia, la renominación o la cesión del ticket a la venta a través del sistema oficial. Finalizado el período de renovación, los asientos no confirmados quedarán liberados para la venta general.

El sistema de cesión de entradas permite al abonado poner a la venta su ticket para un partido específico, sin garantía de que efectivamente se venda. En caso de concretarse la operación, el 50% del valor del ticket se entrega al abonado en forma de gift card, con vigencia de un año y utilizable en productos y servicios asociados a Cruzados. El proceso no contempla devolución en dinero.

Existen diferencias relevantes entre las distintas categorías de abono. Solo los Abonos Plus y Premium permiten la reasignación de tickets partido a partido, mientras que los abonos Niño y Senior deben ser reasignados exclusivamente a personas que cumplan con las mismas condiciones de edad. El Abono Premium incorpora beneficios adicionales como pack de bienvenida, prioridad para la compra de estacionamientos y acceso preferente a preventas de entradas adicionales, sujeto a disponibilidad.

Con este nuevo esquema, Universidad Católica apuesta por consolidar la asistencia al Claro Arena en una temporada que promete una alta carga de partidos como local.