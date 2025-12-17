SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    El cuadro precordillerano da el vamos al proceso de actualización de sus abonados para la próxima temporada. En 2025, el remozado reduco llegó a tener 14 mil hinchas abonados.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica dio inicio al proceso de renovación de abonos para la temporada 2026, en un año que marcará un cambio relevante en la oferta de partidos, debido a que jugarán en el Claro Arena. El abono reúne todos los encuentros que la UC dispute como local en la Liga de Primera, la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga, el nuevo torneo que debutará en el calendario del fútbol chileno.

    El proceso de renovación comienza este jueves 18 de diciembre al mediodía y se realiza exclusivamente a través de la plataforma Punto Ticket. Según dieron a conocer desde Cruzados, para acceder a la compra será obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas.

    Los precios varían según sector y tipo de abono y presentan un alza de casi un 20% de la temporada anterior. En Cruzados explican que esto es debido a que sube la cantidad de partidos y que serán todos los partidos en el Claro Arena, a diferencia del primer semestre de 2025, deonde la UC tuvo una localía intermitente.

    En las tribunas Mario Lepe e Ignacio Prieto, los valores del Abono Estándar parten en $169.900 y alcanzan los $229.900 en las ubicaciones centrales altas, mientras que el Abono Premium en ese sector puede llegar hasta $369.900. En Alberto Fouillioux, los precios van desde $319.900 en sectores altos laterales hasta $649.900 en bajo central para la categoría Premium. En Sergio Livingstone, los valores más altos del estadio, el Abono Premium alcanza los $1.149.900 en el sector medio, mientras que los Premium Seats llegan a $1.799.900.

    Están excluidos los encuentros de Copa Chile, los partidos amistosos y las instancias internacionales desde octavos de final en adelante, tanto de Libertadores como de Sudamericana. Según explican desde Cruzados, esta decisión se explica debido a que son encuentros del segundo semestre y están muy alejados en el calendario. Además, así los fanáticos que no pueden adquirirs tickets debido a la alta demanda, tendrán más chance de comprarlos.

    Imagen interior del Claro Arena. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Uno de los puntos centrales es la exigencia de uso del abono para mantener la prioridad de renovación en 2027. Cruzados estableció que los abonados deberán registrar al menos un 70% de uso durante la temporada 2026 para conservar su asiento en el proceso siguiente. Este uso considera la asistencia, la renominación o la cesión del ticket a la venta a través del sistema oficial. Finalizado el período de renovación, los asientos no confirmados quedarán liberados para la venta general.

    El sistema de cesión de entradas permite al abonado poner a la venta su ticket para un partido específico, sin garantía de que efectivamente se venda. En caso de concretarse la operación, el 50% del valor del ticket se entrega al abonado en forma de gift card, con vigencia de un año y utilizable en productos y servicios asociados a Cruzados. El proceso no contempla devolución en dinero.

    Existen diferencias relevantes entre las distintas categorías de abono. Solo los Abonos Plus y Premium permiten la reasignación de tickets partido a partido, mientras que los abonos Niño y Senior deben ser reasignados exclusivamente a personas que cumplan con las mismas condiciones de edad. El Abono Premium incorpora beneficios adicionales como pack de bienvenida, prioridad para la compra de estacionamientos y acceso preferente a preventas de entradas adicionales, sujeto a disponibilidad.

    Con este nuevo esquema, Universidad Católica apuesta por consolidar la asistencia al Claro Arena en una temporada que promete una alta carga de partidos como local.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosClaro Arena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Lo más leído

    1.
    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    La complicada situación de Lucas di Yorio en Athletico Paranaense que ilusiona a los hinchas de la U

    2.
    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    3.
    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    4.
    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    5.
    Los Cóndores suman un exigente test match en su preparación para el Mundial de Rugby

    Los Cóndores suman un exigente test match en su preparación para el Mundial de Rugby

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 16 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Comienza plazo para solicitar vacantes en Anótate en la lista 2026 para colegios del centro y sur del país

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones
    Chile

    Tía Rica: Contraloría detecta 1.681 usuarios de la Dirección de Crédito Prendario con antecedentes y empeños por $1.507 millones

    Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones
    Negocios

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Presidenta del Banco Central: “Cerramos 2025 con un desempeño más favorable al que se estimaba”

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026
    El Deportivo

    Con más partidos y un alza en los precios: la UC inicia la renovación de sus abonos para el Claro Arena de cara al 2026

    Se va como leyenda: se retira Terence Crawford, el boxeador que destronó a Canelo Álvarez

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel
    Cultura y entretención

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    De Franklin a Gaza: el escritor Simón Soto estrena audioserie sobre Palestina y las raíces de la diáspora en Chile

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Petro llama “dictador” a Maduro, pero rechaza que sea un “narcotraficante”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni