Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

Colo Colo cierra a su primer refuerzo de cara a la próxima temporada. El club alcanzó un acuerdo con Matías Fernández, lateral derecho chileno que llega tras su paso por Independiente del Valle de Ecuador. El jugador está a una firma de transformarse oficialmente en incorporación del equipo albo por los próximos dos años.

La operación se concreta en medio del proceso de reestructuración defensiva que enfrenta el conjunto de Macul, luego de la salida de Mauricio Isla y de las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas. En ese contexto, la dirigencia de Blanco y Negro priorizó la búsqueda de alternativas para el sector derecho de la zaga, una posición en la que no había nombres consolidados en el plantel. Óscar Opazo también abandonó el club.

Fernández apareció como uno de los principales apuntados por la concesionaria, considerando su continuidad competitiva en el fútbol ecuatoriano. Las conversaciones con Colo Colo avanzaron durante las últimas semanas hasta llegar a un entendimiento entre las partes.

Un historial ganador

El lateral llega desde Independiente del Valle, club con el que disputó varias temporadas y con el que obtuvo la Copa Sudamericana 2022. Su rendimiento en el torneo continental consolidó su presencia en el equipo ecuatoriano y lo mantuvo en consideración dentro del mercado regional durante los últimos años.

Formado en Santiago Wanderers, Fernández ingresó a los once años a las divisiones inferiores del club porteño. Su proceso juvenil lo llevó a ser citado al primer equipo en 2012 para un partido de Copa Chile frente a Santiago Morning, aunque sin debutar oficialmente.

Su estreno profesional se produjo en la temporada 2015/16, en un encuentro de Copa Chile ante San Luis de Quillota. Con la llegada de Alfredo Arias a la banca caturra, comenzó a sumar mayor continuidad durante el Clausura 2016. Durante el Apertura 2016 logró consolidarse como titular, disputando todos los partidos del torneo. Posteriormente, en 2017, con Nicolás Córdova como entrenador, fue utilizado en una posición más adelantada, formando parte del plantel que conquistó la Copa Chile de ese año, aunque también vivió el descenso del club a la Primera B.

En febrero de 2021 fue anunciado como refuerzo de Unión La Calera, donde sumó continuidad. Su rendimiento lo llevó a emigrar en julio de 2022 a Independiente del Valle, etapa que incluyó presencia constante en torneos Conmebol. En paralelo, Fernández fue nominado por primera vez a la selección chilena adulta por Eduardo Berizzo para las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, ante Perú y Venezuela.

Pierden a Oroz

Por otro lado, Colo Colo pierde a uno de los jugadores que han producido sus canteras. Alexander Oroz no continuará en Macul. El atacante no logró acuerdo con Blanco y Negro para extender su permanencia en los albos, después de que su contrato venciera junto con el término de la temporada.

En la última temporada, participó en seis encuentros de la Liga de Primera, con 231 minutos en el campo de juego. Marcó dos goles y entregó una asistencia. En la Copa Chile sumó tres partidos, con 132′ en la cancha. Anotó una vez.