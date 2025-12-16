SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    El Presidente electo conformará su gabinete en las próximas semanas y una de las grandes incógnitas está en el Mindep, donde el mandatario planea una importante reestructuración.

    Por 
    Carlos González Lucay
     
    Matías Parker
    El Presidente electo José Antonio Kast se reunió con deportistas de alto rendimiento en la víspera de la segunda vuelta. Diego Martín/Aton

    Con el paso de las horas, varios nombres comienzan a sonar para integrar el gabinete del futuro gobierno del Presidente electo José Antonio Kast. Hasta ahora, donde más se ha escudriñado en las carteras políticas y económicas. No obstante, en otras como Deporte, las señales son mucho más difusas. Aun así, hay algunas figuras con las que ha habido acercamientos, especialmente a partir de la campaña de la segunda vuelta.

    “Más que un nombre, creo que el ministro del Deporte debe ser una persona que entienda el deporte no solo como competencia, sino como una herramienta de desarrollo humano, integración social y salud pública”, señaló el futuro mandatario a El Deportivo, en noviembre pasado, al ser consultado sobre quién podría ocupar el puesto que hoy detenta Jaime Pizarro.

    Dentro del perfil que busca la nueva administración, se apunta a una persona profesional, con conocimiento acabado del mundo del deporte y respeto de sus pares. También, afirman desde el entorno del candidato, que quien asuma deberá tener mucho carácter para relacionarse con las tres asociaciones de funcionarios con las que cuenta el Mindep, además de comandar una reestructuración importante.

    En ese sentido, una de las cartas principales que aparece para asumir el Ministerio del Deporte es Érika Olivera. La exmaratonista que disputó cinco Juegos Olímpicos y esta culminando su segundo periodo como diputada asoma bien perfilada para este cargo, debido a que a partir del 11 del marzo terminará su labor parlamentaria tras no ser reelegida en las últimas elecciones.

    Érika Olivera asoma como carta para el Mindep en la futura administración.

    La excampeona panamericana pasó de la bancada de Renovación Nacional a militar en Demócratas, colectividad que decidió entregarle su apoyo a Kast para la segunda vuelta frente a Jeannette Jara. Una vez oficializado el apoyo de la directiva, con la salvedad del senador Matías Walker, Olivera comenzó a aparecer en diversas actividades junto al candidato republicano. E, incluso, asistió a uno de los debates como parte del círculo cercano del Presidente electo.

    Su experiencia deportiva y parlamentaria la ponen como opción para asumir como ministra del Deporte en el próximo gobierno. Sin embargo, a partir de su labor legislativa, ha tenido varias diferencias con federaciones y otros actores, lo que podría ser una piedra de tope para su designación. Igualmente, en las últimas semanas ha tenido diálogos con Kast sobre la actividad física y está dispuesta a tomar el desafío.

    Otro nombre que se analiza es el del abogado Rafael González, expresidente de Santiago Wanderers y excandidato a alcalde y diputado por el Partido Republicano. El porteño ha sido uno de los hombres cercanos a Kast y también asoma como una carta a analizar, ya sea como ministro, subsecretario o Seremi.

    Otro nombre vinculado al deporte es el de Marco Oneto. El mejor jugador de balonmano de la historia de Chile fue candidato a concejal por Concón apoyado por el Partido Republicano, y parte del directorio de la Corporación Santiago 2023.

    Mientras que figuras como Claudio Bravo, candidato de Evelyn Matthei para asumir como eventual ministro, fue postulado por Arturo Vidal como alternativa. El ícono de la Generación Dorada ha sido crítico con el actual gobierno y mantiene cercanía con algunos personeros de la derecha, como el alcalde de Providencia Jaime Bellolio, a quien lo une una amistad de años.

    Claudio Bravo era la carta de Evelyn Matthei para el Mindep. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Los ejes deportivos de José Antonio Kast

    Para José Antonio Kast, el plan A Mover Chile es su propuesta programática más querida, “porque une tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar”.

    “Creo firmemente que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social. Por eso, una de las iniciativas centrales será la recuperación de multicanchas, un programa que busca revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país”, explicaba a El Deportivo en la víspera de la primera vuelta.

    La motivación del abanderado se produce porque muchos de los 10 mil puntos deportivos que hay en el país que están en mal estado o abandonados, según su diagnóstico. Por eso, apunta a la reparación de esa infraestructura y entregarles la administración y control de acceso a las juntas de vecinos y clubes deportivos locales.

    También espera modernizar el Ministerio del Deporte, pues afirma que existe un exceso de burocracia y superposición de roles entre el Mindep y el IND. Este último organismo hoy se encuentra sin director nacional debido a la salida de Israel Castro, por lo que se llevará a cabo un nuevo concurso público para elegir a su sucesor. De todas formas, el ministro Jaime Pizarro adelantó que será resorte de la próxima administración.

    La violencia en los estadios fue otro aspecto que se tomó la agenda. El mandatario electo propone un modelo similar al aplicado en Inglaterra, poniendo énfasis en la prohibición total de ingreso a quienes sean sorprendidos cometiendo desmanes.

    En esa lógica, también advirtió a las instituciones deportivas: “Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”.

    En los días previos a la segunda vuelta, Kast recibió a un grupo de deportistas de alto rendimiento que le entregaron sus propuestas. En la cita los exponentes fueron acompañados por la exministra del Deporte y vicepresidenta de Azul Azul Cecilia Pérez y el senador Sebastián Keitel y estuvo compuesto por la pesista María Fernanda Valdés, la hockista Denise Rojas y el voleibolista Dusan Bonacic, entre otros.

    Sigue en El Deportivo

    Más sobre:José Antonio KastLa Tercera PMMindepÉrika OliveraMarco OnetoRafael GonzálezClaudio BravoPablo MiladIND

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal deja en suspenso decisión sobre solicitud de Jorge Valdivia de trasladar su arresto nocturno en vacaciones

    Congreso aprueba por unanimidad ley Jacinta y proyecto queda listo para ser ley

    Fiscalías de Chile y Bolivia crean equipo conjunto para investigar tráfico de químicos con los que se fabrica droga

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Exministro Figueroa y posible incorporación al gabinete de Kast: “Él toma esas decisiones y yo estoy en proyectos personales incompatibles”

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    Lo más leído

    1.
    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    2.
    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    3.
    Colo Colo pierde una flecha: Alexander Oroz no logra acuerdo con Blanco y Negro y se va del Monumental

    Colo Colo pierde una flecha: Alexander Oroz no logra acuerdo con Blanco y Negro y se va del Monumental

    4.
    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    5.
    Los posibles escenarios que amenazan al fútbol chileno tras la guerra de Unión Española e Iquique contra la ANFP

    Los posibles escenarios que amenazan al fútbol chileno tras la guerra de Unión Española e Iquique contra la ANFP

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”
    Chile

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tribunal deja en suspenso decisión sobre solicitud de Jorge Valdivia de trasladar su arresto nocturno en vacaciones

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”
    Negocios

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    Corte Suprema anula reorganización de Itelecom por reclamo de fondo de Islas Caimán

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera
    El Deportivo

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025

    El feroz ninguneo de figura española del Flamengo en contra de Real Madrid

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación
    Cultura y entretención

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast
    Mundo

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni