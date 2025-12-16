Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

El Presidente electo José Antonio Kast se reunió con deportistas de alto rendimiento en la víspera de la segunda vuelta.

Con el paso de las horas, varios nombres comienzan a sonar para integrar el gabinete del futuro gobierno del Presidente electo José Antonio Kast. Hasta ahora, donde más se ha escudriñado en las carteras políticas y económicas. No obstante, en otras como Deporte, las señales son mucho más difusas. Aun así, hay algunas figuras con las que ha habido acercamientos, especialmente a partir de la campaña de la segunda vuelta.

“Más que un nombre, creo que el ministro del Deporte debe ser una persona que entienda el deporte no solo como competencia, sino como una herramienta de desarrollo humano, integración social y salud pública”, señaló el futuro mandatario a El Deportivo, en noviembre pasado, al ser consultado sobre quién podría ocupar el puesto que hoy detenta Jaime Pizarro.

Dentro del perfil que busca la nueva administración, se apunta a una persona profesional, con conocimiento acabado del mundo del deporte y respeto de sus pares. También, afirman desde el entorno del candidato, que quien asuma deberá tener mucho carácter para relacionarse con las tres asociaciones de funcionarios con las que cuenta el Mindep, además de comandar una reestructuración importante.

En ese sentido, una de las cartas principales que aparece para asumir el Ministerio del Deporte es Érika Olivera. La exmaratonista que disputó cinco Juegos Olímpicos y esta culminando su segundo periodo como diputada asoma bien perfilada para este cargo, debido a que a partir del 11 del marzo terminará su labor parlamentaria tras no ser reelegida en las últimas elecciones.

La excampeona panamericana pasó de la bancada de Renovación Nacional a militar en Demócratas, colectividad que decidió entregarle su apoyo a Kast para la segunda vuelta frente a Jeannette Jara. Una vez oficializado el apoyo de la directiva, con la salvedad del senador Matías Walker, Olivera comenzó a aparecer en diversas actividades junto al candidato republicano. E, incluso, asistió a uno de los debates como parte del círculo cercano del Presidente electo.

Su experiencia deportiva y parlamentaria la ponen como opción para asumir como ministra del Deporte en el próximo gobierno. Sin embargo, a partir de su labor legislativa, ha tenido varias diferencias con federaciones y otros actores, lo que podría ser una piedra de tope para su designación. Igualmente, en las últimas semanas ha tenido diálogos con Kast sobre la actividad física y está dispuesta a tomar el desafío.

Otro nombre que se analiza es el del abogado Rafael González, expresidente de Santiago Wanderers y excandidato a alcalde y diputado por el Partido Republicano. El porteño ha sido uno de los hombres cercanos a Kast y también asoma como una carta a analizar, ya sea como ministro, subsecretario o Seremi.

Otro nombre vinculado al deporte es el de Marco Oneto. El mejor jugador de balonmano de la historia de Chile fue candidato a concejal por Concón apoyado por el Partido Republicano, y parte del directorio de la Corporación Santiago 2023.

Mientras que figuras como Claudio Bravo, candidato de Evelyn Matthei para asumir como eventual ministro, fue postulado por Arturo Vidal como alternativa. El ícono de la Generación Dorada ha sido crítico con el actual gobierno y mantiene cercanía con algunos personeros de la derecha, como el alcalde de Providencia Jaime Bellolio, a quien lo une una amistad de años.

Los ejes deportivos de José Antonio Kast

Para José Antonio Kast, el plan A Mover Chile es su propuesta programática más querida, “porque une tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar”.

“Creo firmemente que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social. Por eso, una de las iniciativas centrales será la recuperación de multicanchas, un programa que busca revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país”, explicaba a El Deportivo en la víspera de la primera vuelta.

La motivación del abanderado se produce porque muchos de los 10 mil puntos deportivos que hay en el país que están en mal estado o abandonados, según su diagnóstico. Por eso, apunta a la reparación de esa infraestructura y entregarles la administración y control de acceso a las juntas de vecinos y clubes deportivos locales.

También espera modernizar el Ministerio del Deporte, pues afirma que existe un exceso de burocracia y superposición de roles entre el Mindep y el IND. Este último organismo hoy se encuentra sin director nacional debido a la salida de Israel Castro, por lo que se llevará a cabo un nuevo concurso público para elegir a su sucesor. De todas formas, el ministro Jaime Pizarro adelantó que será resorte de la próxima administración.

La violencia en los estadios fue otro aspecto que se tomó la agenda. El mandatario electo propone un modelo similar al aplicado en Inglaterra, poniendo énfasis en la prohibición total de ingreso a quienes sean sorprendidos cometiendo desmanes.

En esa lógica, también advirtió a las instituciones deportivas: “Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”.

En los días previos a la segunda vuelta, Kast recibió a un grupo de deportistas de alto rendimiento que le entregaron sus propuestas. En la cita los exponentes fueron acompañados por la exministra del Deporte y vicepresidenta de Azul Azul Cecilia Pérez y el senador Sebastián Keitel y estuvo compuesto por la pesista María Fernanda Valdés, la hockista Denise Rojas y el voleibolista Dusan Bonacic, entre otros.

