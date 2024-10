De la cancha a la política: repaso a las figuras que compiten en las elecciones

Este fin de semana se llevarán a cabo en todo el país las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales, donde cientos de candidatos buscarán transformarse en autoridades. El deporte no es la excepción y varios nombres destacan en estos comicios. El Deportivo conversó con algunos de ellos sobre sus motivaciones para entrar en la arena política.

El giro de Oneto

Uno de las figuras que más sorprende es Marco Oneto, considerado como el mejor jugador chileno de balonmano de la historia y una de las grandes estrellas de este deporte a nivel internacional. Ya retirado, apuesta por ser concejal en Concón. Va como independiente, apoyado por el Partido Republicano. “Me llamaron la UDI, Demócratas y Republicanos. Me quedé con ellos después de conocer a Pablo Rojas y Chiara Barchiesi, porque vi un interés real”, explica.

Sobre las razones que lo impulsaron a aceptar la candidatura, expone: “Yo volví a Chile después de 20 años, y vuelvo a un Chile completamente cambiado, completamente perdido, que no sabe muy bien qué identidad tiene, a un Chile inseguro, y no me gusta lo que veo en ese sentido”.

Marco Oneto, en su época como jugador de la selección chilena de balonmano. Foto: Archivo.

En ese sentido apunta que Concón es una de las ciudades que más ha crecido en Chile en los últimos años y que hay un gran potencial para que el deporte sea protagonista y contribuir al crecimiento orgánico de la comuna. “El deporte casi no existe acá y quiero aportar en esa materia. El deporte no solo ayuda en la salud física, mental o en lo anímico, sino que da otras herramientas. Por ejemplo, en la reinserción y la prevención de la delincuencia. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con niños del Sename y es algo súper fuerte. Los chicos aprenden normas, control de impulsos y a colaborar con el otro en los deportes colectivos”, destaca.

La escuela de Lorca

Motivado por el trabajo social, Juan Gonzalo Lorca, otrora delantero de Colo Colo y exseleccionado nacional, se lanza a la aventura de ser concejal por La Florida. Relata que su desembarco en la política fue casi de casualidad. “Me llamó el director de Deportes, porque como trabajo aquí en La Florida en una escuela que es social y que ha crecido rápido, con muy buenos resultados, ellos como municipalidad vieron todo ese trabajo. Entonces, quieren replicar lo que se está haciendo en la escuela a través de la municipalidad y por eso quisieron que postulara a concejal”, detalla.

La decisión no fue fácil. “Accedí e igual me costó por un tema familiar, porque yo no soy muy ligado al tema político, no me gusta mucho la política, pero lo hice más que nada por un tema social y por un tema de ayuda a los niños y al deporte de la comuna”, confiesa.

Dentro de sus planes futuros, el exfutbolista tiene dos proyectos. Una propuesta que tengo es poder hacer un establecimiento o un tema escolar para los niños o para los jóvenes destacados deportivamente de la comuna. “Nos pasa que muchos niños de acá son cadetes de algún equipo y la mayoría se tiene que retirar del colegio porque las clases no son compatibles con el deporte. O en los colegios no cuentan con el apoyo para retirarse y pierden clases, no estudian bien. Entonces, es súper importante que exista en la comuna algo que los acompañe a esos niños que van a ser a lo mejor nuestro Alexis Sánchez o nuestro Arturo Vidal. Y los colegios que hay son carísimos y mi idea es que exista uno”, plantea.

Gonzalo Lorca junto a Arturo Vidal y Gary Medel, dos de sus grandes amigos. Foto: Instagram.

En tanto, su otra iniciativa es la creación de un centro de alto rendimiento. “Queremos que la municipalidad apoye a los deportistas destacados en cualquier disciplina, con psicólogo, nutricionista, todo lo que les sirve a los niños para poder desarrollarse de la mejor manera y llegar aptos a las competencias”, sostiene Lorca, quien aprovecha de agradecer el apoyo de grandes figuras: “Gary (Medel) me grabó un video y Arturo Vidal me compartió en sus redes sociales, y eso ha sido fundamental porque los siguen 25 millones de personas”.

La apuesta de J.J. Albornoz

En Talca, otro que apuesta por un puesto en el concejo municipal es Juan José Albornoz, destacado exvolante de Rangers, Palestino, Universidad de Concepción, entre varios equipos. Su motivación viene de su trabajo en la Corporación Municipal de Deportes. “Hay disciplinas deportivas que están aisladas, tienen muy poco apoyo, tienen muy pocas oportunidades. Nosotros tenemos una gran demanda acá de recintos deportivos, la cual hemos venido trabajando con el alcalde Juan Carlos Díaz en proyectos, en distintas iniciativas, apoyando a las asociaciones deportivas de todas las disciplinas. Pero falta más apoyo. En fin, nosotros sabemos que el trabajo no va a ser fácil, pero el compromiso está”, dice.

Juan José Albornoz, en su época como jugador. Foto: ANFP.

“Y es por eso que a mí me motivó que ya vengo trabajando, sé cuáles son las problemáticas, las necesidades. Entonces, quiero ser la voz de los deportistas, de los clubes, de las distintas asociaciones en el consejo. Porque creo que tengo las capacidades, tengo la herramienta para hacer un buen trabajo”, añade el también ingeniero en Administración de Empresas.

Por otro lado, afirma que la campaña ha sido agotadora en términos de llegar a los distintos lugares de la comuna, pero que ha sido reconfortante para él: “Llevo dos meses y medio en esto y creo que he llegado a todos los grupos de ayuda; he tenido reuniones con escuelas deportivas, con adultos mayores, hemos tenido muchas reuniones también conociendo sus necesidades, sus problemas... Todos necesitan un apoyo y hemos estado llegando también a todos los grupos también de cuestión de las distintas disciplinas. Me siento pagado con todo el camino que hemos recorrido”.

Los otros candidatos

Además de Oneto, Lorca y Albornoz, más deportistas van por el triunfo este sábado y domingo. En Coquimbo, el exfutbolista Ali Manouchehri va a la reelección en la alcaldía. Mientras que Leonel Herrera, campeón de la Copa Libertadores, busca seguir en el concejo municipal de Santiago, Patricio Mardones apuesta por un cupo como concejal en La Reina e Ismael Fuentes quiere transformarse en consejero regional por el Maule Sur.

Ali Manouchehri, alcalde de Coquimbo y exjugador de fútbol. Foto: Municipalidad de Coquimbo.

Todos jugarán su partido más importante este fin de semana y aspiran a dar el salto de la cancha a la política.