Los candidatos presidenciales ya proclamados fijan sus prioridades económicas

Entre las propuestas de Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (Libertario) se repite la idea de una reforma tributaria que reduzca los impuestos para potenciar el crecimiento de la economía, que es la meta de todos. En la vereda de enfrente, las candidaturas de Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (Frente Amplio), Paulina Vodanovic (PS) y Jaime Mulet (FVRS) deberán medir fuerzas en las elecciones primarias del 29 de junio. Entre ellos no hay una propuesta que se repita propiamente tal, pero todos ponen énfasis en el crecimiento económico y en aumentar la inversión.

Candidata de Chile Vamos.

Evelyn Matthei: Meta de crecer al 4%, baja de impuestos y sala cuna universal

La prioridad que tendrá su gobierno en lo económico es lo que ella denomina “el recuperar el crecimiento económico”. Y su meta es ambiciosa, puesto que plantea terminar creciendo al final de su período al 4%. “Esta meta, desafiante pero lograble, requiere hacer las cosas muy diferentes”, dice la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Una de esas cosas diferentes es que promete legislar para fijar una ruta de reducción del impuesto a las empresas, desde el actual 27% a 18%, en un plazo de 10 años. A esa propuesta tributaria le suma el volver a integrar el sistema, que actualmente es semiintegrado y la creación de incentivos para volver a ahorrar en la empresa. “Tenemos que mirar la experiencia internacional. En los últimos 20 años, 34 de los 38 países de la Ocde redujeron este impuesto, pero Chile fue el único país que lo elevó, desde 15% en el año 2000, a un 27% en la actualidad”, enfatiza la candidata. En este eje suma como idea el fijar un esquema de invariabilidad tributaria voluntaria para proyectos de chilenos y extranjeros, pero contra resultados y metas concretas de inversión, cantidad y calidad de empleo, y exportaciones.

Una interrogante sobre esta propuesta es cómo se recuperarán los menores ingresos que se dejarán de recaudar. Y ahí lo que responde la candidata es que esta rebaja del impuesto corporativo significará “una menor recaudación en términos porcentuales cercana a 0,8% del PIB, pero como la economía crecerá, los recursos recaudados serán muy superiores al escenario actual”. También se compromete a reducir “drásticamente la permisología para destrabar los proyectos de inversión”. Pero dice que nada de esto sería posible, si es que no se recupera “la salud de nuestras finanzas públicas”.

Otro eje que tendrá su agenda económica es fomentar el empleo formal. Para ello, plantea como una medida importante el implementar la sala cuna universal para madres y padres trabajadores. “El objetivo es reducir los costos de contratación a la mujer y terminar con la actual discriminación de la legislación actual, como también garantizar el cuidado de menores en ese nivel”, explica.

Candidato del Partido Republicano. JAVIER SALVO/ATON CHILE

José Antonio Kast: Manejo fiscal “serio”, reactivar la economía y reducción del Estado

El candidato del partido Republicano fija como prioridad el manejo de las finanzas públicas, y señala que se debe devolver la seriedad al respecto. “La regla fiscal ya no es regla, porque no se cumple, y hay predisposición a no cumplirla. Esto demuestra falta de seriedad”, sostiene José Antonio Kast.

Una de las prioridades que menciona junto con la seguridad es reactivar la economía que “lleva estancada más de 10 años”. Por ello, dice que “no podemos seguir aspirando a crecer al 2%. Esa mediocridad ha causado demasiado daño a la clase media chilena”. Sobre este mismo punto, sostiene que se debe trabajar para que Chile “vuelva a crecer sobre el 5% anual”. Para lograrlo, enumera una serie de medidas a implementar en caso de llegar a La Moneda.

Una de ellas es una reducción “significativa de la carga tributaria, para empresas y personas”. Otra, es “un plan de desarrollo de infraestructura privada y pública” y le suma “una reducción agresiva del gasto público, del tamaño del Estado y del número de funcionarios públicos”.

También aparece una política “de atracción de inversiones basada en incentivos y medidas específicas para inversión extranjera y la eliminación de regulaciones, trámites y burocracia para que los proyectos de inversión se puedan implementar de manera acelerada y con certeza jurídica”.

Otro de los temas que dice que abordará es modificar, en parte, la reforma previsional recién aprobada por el Congreso. El cambio apunta a derogar el préstamo estatal que considera la nueva ley de pensiones, “con el objeto de que la totalidad de las cotizaciones vaya directo a la cuenta individual”.

La razón principal la explica Kast: “Es importante evitar que el gobierno de turno esté tentado a meterle la mano a los ahorros de las personas. Con la reforma aprobada con los votos de Chile Vamos, esa posibilidad no puede ser descartada”, apunta.

Sobre el mercado laboral, se modernizará la DT y la Superintendencia de Pensiones. “Impulsaremos una agenda de flexibilidad de la jornada de trabajo y las modalidades de contratación, pensando sobre todo en la corresponsabilidad familiar”, señala.

Candidato del Partido Nacional Libertario.

Johannes Kaiser: Disminuir ministerios, reenfocar gasto público y menos tributos

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, pone también el foco en el crecimiento económico y en la reducción de impuestos. Y al igual que José Antonio Kast promete una “agresiva” modernización del Estado, pero en su caso le pone números: disminuir el número de ministerios de 25 a 9 y eliminar “subsecretarías y programas sociales duplicados o mal evaluados, y reenfocar el gasto público en áreas clave como seguridad, salud, educación y pensiones”.

Además, Kaiser dice que se impulsará “un sistema de transparencia radical con auditorías ciudadanas y acceso público a toda la ejecución presupuestaria del Estado”.

El otro eje importante que menciona es que para mejorar el crecimiento tendencial del país, hará “una reforma tributaria pro-emprendimiento”, junto a una “drástica simplificación de la burocracia . Todo esto con el objetivo de duplicar el crecimiento potencial del país hasta un promedio de 4,6% anual”.

Su propuesta tributaria considera una reducción de la carga tributaria: 12,5% para mipymes y 20% para grandes empresas, con una baja progresiva al 10% y 15%, respectivamente. Se compromete también a una exención total de impuestos a utilidades menores a 84 UF anuales (del orden de $3.280.000), el fin de la doble tributación, integrando completamente el impuesto de primera y segunda categoría.

Una depreciación instantánea para inversiones en I+D y activos fijos, la eliminación del impuesto a la herencia y a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles.

A ello suma una invariabilidad tributaria por 50 años, es decir, “no se podrán subir ni crear nuevos impuestos, solo reducirlos o eliminarlos”, subraya.

Para el mercado laboral dice que hará una reforma orientada a la formalización del empleo, especialmente en mujeres y adultos mayores, “hoy marginados por un sistema rígido y hostil al emprendimiento”. Por lo mismo, su propuesta incluye incentivos a la contratación, más flexibilidad en las jornadas y modalidades de trabajo, y simplificación normativa para facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas.

Candidata del PPD. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Carolina Tohá: Modernización del Estado, crecimiento y reforma al sistema de capacitación

La candidata del PPD, Carolina Tohá, dice que el crecimiento económico será prioridad en su gobierno. Pero plantea que el foco será distinto, puesto que se deben aprovechar las ventajas “naturales en áreas de alta demanda mundial”, entre las que destaca el hidrógeno verde y el litio. Para ello, señala que “convocaremos a un gran acuerdo nacional para lograrlo”. En ese eje de crecimiento tiene como propuesta el reducir en 50% los tiempos de tramitación de proyectos estratégicos, “reorganizando la administración pública para hacerla más eficiente, fortaleciendo la participación y sin descuidar la sostenibilidad”.

Entre las reformas estructurales que llevará a cabo está la modernización del Estado. “Queremos un Estado que responda, por lo que estableceremos un control efectivo del ausentismo laboral, acompañado de apoyo en salud mental”. También plantea que se le solicitará al Congreso la delegación de facultades “para reorganizar ministerios y simplificar procesos administrativos, reduciendo tiempos de tramitación y aumentando la eficiencia”. Otra propuesta que desarrollará es una reforma que profundice “el mercado de capitales”, creando las condiciones financieras para fortalecer el emprendimiento y la innovación, pero con especial foco para que “las empresas pequeñas puedan acceder a condiciones de financiamiento adecuadas para innovar y crecer”.

En lo laboral, Tohá propone “una reestructuración de nuestro sistema de capacitación para que le entregue herramientas efectivas a los trabajadores para adaptarse a los nuevos sectores productivos y a la transformación tecnológica del mundo del trabajo”.

Además, en esa área, plantea “impulsar la participación femenina en empleos de calidad, que entreguen mejores remuneraciones y condiciones laborales, desarrollando un sistema nacional de cuidado infantil que les permita incorporarse y permanecer en el mercado laboral en condiciones de equidad”. En materia de impuestos, dice que se realizarán medidas y fiscalizaciones que aseguren que todos paguen los impuestos que les corresponden”. Para ello se buscará “un acuerdo social amplio contra el fraude social que implica nuevas medidas de cumplimiento tributario”.

Candidata del PC. Andres Perez

Jeannette Jara: Crecimiento económico sostenible, sectores estratégicos y salario vital

La candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, no tiene dentro de sus planes realizar alguna modificación tributaria, puesto que considera que “una rebaja al impuesto a la renta que algunos proponen beneficiaría únicamente al 3% de las empresas más grandes, ya que las pymes, que son el 97%, tienen régimen tributario especial con tasa rebajada e integrado”.

Lo que sí hará es impulsar medidas procrecimiento económico, pero que, plantea, tiene que ser “sostenible, productivo y que genere trabajo decente”. Esto, además, para que el crecimiento, “junto con llegar a los sectores empresariales, llegue a la mesa de todas las familias chilenas”.

Es así como uno de los pilares de su programa económico “será devolverle dinamismo a la economía”. En lo concreto, Jara propone mejoras regulatorias que “permitan acelerar y entregar mayores certezas a los proyectos de inversión y sin descuidar los estándares de calificación ambiental”.

También señala que se impulsará sectores estratégicos, como los minerales críticos y las energías renovables. “Son claves para consolidar nuestra posición internacional y construir una economía más resiliente y diversificada, capaz de ofrecer mayor seguridad y bienestar a las familias chilenas”, afirma la candidata del PC. Además, la innovación y la tecnología dice que serán elementos clave para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo formal y de calidad. “La economía digital, por ejemplo, representa una oportunidad única para que pequeñas y medianas empresas accedan a nuevos mercados, aumenten su productividad y mejoren su competitividad”, indica.

En el ámbito del mercado laboral, Jara afirma que se está trabajando para equilibrar “una agenda procrecimiento, que sea capaz de impulsar al sector privado, pero que llegue a la mesa de todas las familias chilenas”. En ese sentido, apunta a cambiar el concepto de salario mínimo por uno de salario vital, para que “dé cuenta de lo que efectivamente una familia necesita para vivir, en relación a los costos reales que enfrentan los hogares”.

Candidato del Frente Amplio. PEDRO RODRIGUEZ

De todos los candidatos ya confirmados, Gonzalo Winter, representante del Frente Amplio (FA), es el único que plantea una reforma tributaria para recaudar más ingresos. “El país necesita recaudar más recursos para cubrir las necesidades sociales. Todos los estudios muestran que, en Chile, a mayor ingreso, menor pago de impuestos de manera efectiva, por lo que necesitamos urgentemente recaudar de manera más progresiva”, afirma.

En ese sentido, Winter detalla que la reforma que impulsará, buscará recaudar más, “pero de forma más justa y sostenible”. Y ahí la fórmula para lograrlo, dice, es reduciendo el IVA y elevando la carga tributaria sobre altos patrimonios e ingresos. Respecto a la meta de recaudación fiscal de esa reforma, indica que “lo primero es cubrir el déficit en salud, considerando que el año pasado tuvimos una deuda de $600 mil millones aproximadamente”.

En cuanto al énfasis en el crecimiento económico, afirma que “la incertidumbre de la guerra arancelaria dificulta estimar la cifra de crecimiento del PIB que esperamos, pero Chile necesita con urgencia mejorar el crecimiento potencial de la economía, hoy estancado alrededor del 2%”. Para lograr un mayor crecimiento sostenido en el mediano plazo, el candidato del FA plantea que “se debe potenciar cadenas de valor a partir del cobre y litio, siguiendo la institucionalidad creada por el actual gobierno; una fuerte inversión en energías renovables, y asumir una política de empleo que capacite y reoriente la fuerza de trabajo que hay en Chile”.

Dentro de su plan económico incluye el comercio exterior. Ahí destaca la necesidad de seguir diversificando los lazos comerciales como lo que se está haciendo con India. También menciona la necesidad de “robustecer las cadenas regionales de valor, como nuevas inversiones en infraestructura comercial regional”.

Para el mercado laboral, propone que para que Chile sea un país desarrollado al 2050, se potenciará la educación técnico-profesional. “La primera medida de mi gobierno será crear una red de 70 liceos técnicos de excelencia. Uno por cada Servicio Local de Educación Pública”, asegura.

Candidata del Partido Socialista. MARIO TELLEZ

La candidata del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, tiene como meta que el país bajo su gobierno crezca a una tasa mínima del 3,5% anual, y a la vez, “establecer las condiciones para alcanzar el 4% hacia el final del período”. Para lograrlo, Vodanovic explica que su plan de impulso económico se basa en tres pilares: el primero, darle mayor valor agregado a las cadenas productivas, con una agenda de diversificación que apunte a “sofisticar nuestras exportaciones”. Lo segundo es una mayor inversión en infraestructura estratégica, con proyectos “como el corredor bioceánico para abrir mercados hacia Brasil y África, la reconversión de Huachipato como megapuerto y una transformación logística entre Valparaíso y San Antonio”. Como tercer eje está el impulso “decidido a la productividad, con inversión en I+D que alcance al menos el 1% del PIB y políticas activas de reconversión laboral”. Otro aspecto que releva dentro de su plan económico está en impulsar una reforma a la tramitación de permisos, que combine “altos estándares con eficiencia y certeza”. Vodanovic suma como medida la seguridad ciudadana: “No hay crecimiento posible sin seguridad. Combatir la delincuencia y el terrorismo será un eje estructural de nuestro gobierno, también por razones económicas”.

En lo laboral, la candidata del PS dice que se priorizarán tres cosas: la primera es las reconversiones y recalificaciones laborales. “Muchas personas están quedando atrás frente a los cambios tecnológicos”. Lo segundo, mayor inserción femenina en el mercado del trabajo, y como tercer eje, atender el subempleo juvenil y el desajuste entre formación y necesidades del mercado, con foco en empleos del futuro, inteligencia artificial, automatización y servicios globales.

Candidato del FRVS. PABLO VASQUEZ R.

El candidato del partido Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, tiene como eje también el crecimiento económico. “La propuesta nuestra que está en desarrollo apuesta a fortalecer el crecimiento en un 0,4% a 0,5% de aumento adicional al PIB a partir del 2026”, señala. En su propuesta explica que se impulsará la actividad económica con “una revolución habitacional para pasar de 100.000 viviendas aproximadas al año, a 150.000 viviendas con eficiencia energética, con incentivos tributarios y económicos tipo DFL2 y subsidio de tasa de interés para sectores medios y ampliación del Fogaes”. Lo segundo es que habrá una licitación internacional para dos nuevas fundiciones y refinarías de cobre alimentadas con energía verde y con plantas de recuperación de metales nobles en el norte de Chile. Y como tercer eje se realizará un fast track legislativo acortando plazos de permisos a un conjunto de proyectos de infraestructura como puertos, hospitales, obras de riego entre otros.

Candidato de la DC. MARIO TELLEZ

El candidato de la DC, Alberto Undurraga, fija como primera prioridad económica para alcanzar el desarrollo integral un crecimiento del PIB sobre un 4% anual. Para lograrlo, plantea que desarrollará distintas medidas. Lo primero, es un acuerdo nacional para el crecimiento económico, invariabilidad tributaria por 20 años para proyectos estratégicos y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación Técnica, para asegurar cumplimiento de plazos en permisos. También propone una modernización del Estado reduciendo burocracia y duplicidades. Para dar certeza a los inversionistas propone que los militares estén al cuidando de la infraestructura crítica; el alzamiento del secreto bancario en investigaciones criminales, y coordinación interinstitucional público-privada por la seguridad. El foco en materia laboral es la creación de empleos, la promoción del trabajo decente y el apoyo a mujeres y jóvenes.