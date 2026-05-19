Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

Cirque du Soleil regresa a Chile con Alegría, una audaz reinterpretación de su producción más icónica del mismo nombre, la que llega a Chile tras conmemorar los 20 años del primer espectáculo de la compañía en el país. La venta de entradas estará disponible próximamente, según informan sus organizadores.

¿La fecha? En 2027, desde el 6 de enero en Santiago, el público será invitado a entrar bajo la Gran Carpa Espacio Riesco (Big Top) y adentrarse en un reino imaginario, “para vivir toda la magia de este clásico atemporal, reinventado para una nueva generación”, según presenta un comunicado.

Alegría es una extraordinaria reinterpretación del clásico de mismo nombre, uno de los espectáculos más queridos de la compañía, que ayudó a forjar su estilo característico al encantar a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades alrededor del mundo entre 1994 y 2013. Tan icónica como la puesta en escena, la banda sonora de Alegría —con su canción principal de gran éxito— recibió una nominación al Premio Grammy tras su lanzamiento en 1995, y continúa siendo hasta hoy el álbum más vendido y reproducido del Cirque du Soleil.

Durante su gira por Chile en el 2008, Alegría estableció un vínculo inquebrantable entre el Cirque du Soleil y el público chileno, abriendo el camino para otras producciones que posteriormente visitaron el país.

“Al redefinir la narrativa original y la dirección escénica, renovar los números acrobáticos y adoptar una estética contemporánea, Alegría presenta una creación sorprendente: una versión moderna que reaviva las emociones y la magia del espectáculo original, celebrando los pilares de su éxito con melodias inolvidables, temas atemporales y un universo barroco imersivo, lleno de lirismo y nostalgia", dice un comunicado.

Las entradas se pueden encontrar a través de Puntoticket y están disponibles en preventa a través de Banco de Chile este 26 de mayo a las 11.00 horas.