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    El insólito motivo por el que promesa tunecina quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    Louey Ben Farhat había despertado el interés del técnico Sabri Lamouchi de cara a la Copa, pero acabó descartando su presencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La selección de Túnez no contará con una de sus grandes promesas del fútbol. El tunecino Louey Ben Farhat, de 19 años, había hecho todo lo necesario para llamar la atención del técnico Sabri Lamouchi para ser parte del plantel que competirá en el Mundial de Norteamérica 2026.

    Sin embargo, la presencia del delantero quedó descartada rápidamente después de una decisión que podría costarle llamados futuros en el cuadro de las Águilas.

    Según informó el entrenador francés que conduce al cuadro africano, todo se trató de “una falta de respeto”.

    En el momento que presentó la lista de jugadores, explicó que “recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó. Volví a llamar al padre, tampoco respondió”, reveló el DT sobre el jugador que milita en el Karlsruher SC de la Bundesliga 2.

    Después de realizar una correcta campaña con el equipo alemán, Ben Farhat fue llamado a la selección adulta de Túnez en la fecha FIFA de marzo, debutando en el triunfo por 1-0 contra Haití y luego en el empate sin goles contra Canadá, completando 63 minutos de juego.

    ¿Pero qué llevó al padre del jugador a tomar esta decisión? Según ha recogido la prensa local, la determinación ha sido impulsada por su padre. Allí plantean que hay varios equipos de la primera categoría del fútbol alemán que lo están siguiendo de cerca y un mal rendimiento en la Copa del Mundo podría afectar este interés, bloqueando un futuro traspaso.

    El principal temor es que Túnez no cuenta con grandes figuras y asoma, en el papel, como el rival a vencer en el Grupo F, donde también se encuentran Países Bajos, Japón y Suecia. A esto se suma que tampoco se le aseguraba ser parte del once titular de los partidos, pasando por alto que el Mundial es una de las grandes virinas que tienen los jugadores para mostrarse ante el planeta.

    Una vez que esta decisión se viralizó, Louey Ben Farhat salió a explicar que detrás de todo estaban las consecuencias de una fractura de metatarsiano que había sufrido a finales de agosto del año pasado y que lo alejó cerca de cinco meses de las canchas.

    Así, con la meta de completar la recuperación y evitar secuelas, prefirió ausentarse de Norteamérica 2026.

    Lo que sí está claro es que Túnez comenzará su preparación para el debut en el Mundial que está programado para el domingo 14 de junio cuando enfrenten a Suecia en Monterrey.

    En la misma sede, seis días más tarde, chocarán contra Japón para luego cerrar la fase de grupos contra Países Bajos el 25 de junio en Dallas.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Norteamérica 2026Louey Ben FarhatTúnez

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