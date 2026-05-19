Joaquín Lavín León apela a la Corte Suprema: defensa sostiene que juez Urrutia tuvo una resolución “arbitraria” e “ilegal”

Santiago, 8 de mayo de 2026. En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Oriente formaliza investigación en contra del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres imputados por delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. Foto: Javier Torres/Aton Chile

El exdiputado Joaquín Lavín León (exUDI) presentó su apelación ante la Corte Suprema ante la decisión de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de amparo presentado por el exparlamentario, manteniéndolo en prisión preventiva.

Lavín León es imputado por la Fiscalía por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. Fue el pasado 8 de mayo cuando ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar más gravosa.

En el recurso presentado ante la Corte Suprema, el abogado Cristóbal Bónacic comenzó explicando los delitos por los que el Ministerio Público desaforó al exdiputado, para luego los que presentó en la instancia de formalización, puntualizando que “resulta necesario tener presente los delitos objeto de la formalización para cada uno de los imputados, pues respecto del Sr. Lavín no se le comunicó que estuviera siendo investigado por el delito de cohecho”.

“En el plano fáctico, los hechos atribuidos al Sr. Lavín fueron modificados en comparación al contenido de la solicitud de desafuero , pues, por un lado, se incorporó nuevas facturas emitidas por la imprenta MMG y la empresa Modo74 SpA, respecto al delito de fraude al fisco”, argumentó la defensa en el escrito.

Añadiendo que “el Ministerio Público agregó todo un capítulo vinculado al supuesto financiamiento fraudulento y uso personal de la aplicación Socialtazk, y que dan cuenta como el persecutor va ajustando su imputación con el devenir del procedimiento, buscando siempre ampliar artificialmente los delitos imputados, a fin obtener la medida cautelar de prisión preventiva, con infracción al artículo 139 del Código Procesal Penal”.

La defensa de Lavín León sostiene que los antecedentes de la solicitud de desafuero no son los mismos que la formalización, ya que desde el Ministerio Público habría añadido más cargos como el de cohecho.

Asimismo, en la acción se apuntó al magistrado Daniel Urrutia, calificando su resolución como “arbitraria e ilegal”, y que eso se tradujo en “la imposición al Sr. Lavín de la medida cautelar de prisión preventiva”.

En esa línea, se sostuvo que, además de considerar otros delitos en la formalización que no estaban en la solicitud de desafuero, existió “omisión de todo análisis sobre las alegaciones efectuadas por esta defensa”.