El mensaje de García Ruminot en la antesala de la discusión de la megarreforma en la Cámara: “Esto no significa una locura”

Unas breves declaraciones entregó el ministro de la Segpres, José García Ruminot, en la previa a la jornada clave en el Congreso para el proyecto de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa gubernamental comenzará a ser discutida durante este martes en la Sala de la Cámara de Diputados, para mañana ser votada en general.

Bajo este marco, minutos antes de que iniciara el debate legislativo -previsto hasta las 18.00 horas-, el ministro envió un mensaje a los parlamentarios.

“Chile necesita volver a crecer, Chile necesita crear más y mejores empleos, Chile necesita ordenar sus cuentas públicas, necesitamos equilibrio fiscal y no podemos seguir con la misma receta de siempre que ha sido subir los impuestos para tratar de recaudar más”, dijo el exsenador RN.