El mensaje de García Ruminot en la antesala de la discusión de la megarreforma en la Cámara: “Esto no significa una locura”
El proyecto ya fue visado por las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente de la Cámara Baja, por lo que este martes comenzará a ser discutido por la Sala de la Corporación.
Unas breves declaraciones entregó el ministro de la Segpres, José García Ruminot, en la previa a la jornada clave en el Congreso para el proyecto de Reconstrucción Nacional.
La iniciativa gubernamental comenzará a ser discutida durante este martes en la Sala de la Cámara de Diputados, para mañana ser votada en general.
Bajo este marco, minutos antes de que iniciara el debate legislativo -previsto hasta las 18.00 horas-, el ministro envió un mensaje a los parlamentarios.
“Chile necesita volver a crecer, Chile necesita crear más y mejores empleos, Chile necesita ordenar sus cuentas públicas, necesitamos equilibrio fiscal y no podemos seguir con la misma receta de siempre que ha sido subir los impuestos para tratar de recaudar más”, dijo el exsenador RN.
“Aquí estamos con una apuesta distinta que no significa ninguna locura, estamos bajando del 27 al 23% la tasa de impuestos de primera categoría, que es exactamente el promedio de los países de la OECD, así que yo espero que tengamos un apoyo amplio tanto en general como en particular”, cerró el líder de la Segpres.
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