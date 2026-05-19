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    Política

    Secretario general del PNL pone presión a Kast por indultos: “Anhelamos mayor coraje político para tomar decisiones difíciles”

    Juan Antonio Urzúa además apuntó a la situación de los exuniformados recluidos en el expenal Punta Peuco, para quienes también solicitó que se utilice la facultad presidencial.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    El secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa, conversó este martes con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, en que hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast a tener mayor coraje político en temas complejos como los indultos y el expenal Punta Peuco.

    Ambas materias resurgieron la semana pasada, luego que en un diálogo ciudadano en Atacama, el Mandatario cuestionó la modificación que hizo el gobierno de Gabriel Boric al recinto penitenciario de Til Til en 2025, que ahora además de condenados por crímenes de lesa humanidad, también recibe reos comunes, y abrió la puerta a retrotraer esos cambios.

    A propósito de aquellas declaraciones, luego fue requerido por el compromiso que adquirió tras asumir el poder, de hacer uso de la facultad presidencial de los indultos para exuniformados condenados en el marco del estallido social, señalando que sigue siendo materia de análisis.

    Al respecto, Urzúa dijo: “Él dijo, yo no prometí que los iba a indultar absolutamente a todos. Nosotros contraargumentamos, bueno, tampoco dijo que no iba a indultar a nadie. Entonces, ¿en qué punto estamos? Al parecer estamos en el punto de que no quiere indultar a nadie".

    Y luego agregó: “Anhelamos desde el Partido Nacional Libertario mayor coraje político, para la toma de estas decisiones difíciles. Porque lo que estimamos es que la política debe pararse de frente ante los chilenos y decirles, en este punto necesitamos traer paz".

    El secretario general de los libertarios apuntó que “es una deuda de la política” y que “estamos en una posición inmejorable, si ya han fallecido cuatro personas que están en Punta Peuco, la oportunidad de poder hablarles directo a los chilenos y decirles tenemos que avanzar para poder traer paz es aquí, es en este momento. No va a haber otro momento”.

    En el caso específico de Punta Peuco, señaló que no solo basta con devolver al recinto las condiciones que tenía previo a las modificaciones efectuadas en la administración anterior, sino que además aplicar indultos.

    “Si estamos en política, es para tomar decisiones difíciles, decisiones que impliquen justicia. Acá lo que ha ocurrido en Punta Peuco es que hay personas que están en una situación de salud, de salud mental, de salud física, deplorable”, remarcó

    A eso añadió que desde su colectividad han constatado que en dicha cárcel “hay personas que no se pueden valer por sí mismos. Entonces creemos que esto no se trata tan solo de las condiciones en las que se encuentran las personas que están en Punta Peuco, sino que desde la política debe haber señales claras. Porque si vamos a aplicar la justicia, tenemos que aplicar una misma vara para todas las personas que se encuentren en la misma situación. Entonces, en este caso, lo que nosotros criticamos es que no se apliquen indultos”, declaró.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Juan Antonio UrzúaPNLPartido Nacional LibertarioIndultosPunta PeucoJosé Antonio KastDerechos Humanos

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