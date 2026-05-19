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    España: Investigan a Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra

    El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, está siendo investigado por tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos, durante la pandemia de Covid-19, anunció este martes la Justicia española. Zapatero defendió su inocencia en un video.

    Por 
    RFI
    El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, participa en el coloquio "Azaña y la cultura como vocación política". Foto: Europa Press

    Es la primera vez que un expresidente del Gobierno español es imputado formalmente.

    La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dijo que convocó al exjefe del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio para interrogarlo sobre “el rescate de la compañía aérea Plus Ultra”.

    La aerolínea recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de Covid-19.

    Zapatero, que estuvo al frente del Ejecutivo de 2004 a 2011, está imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

    Plus Ultra solo cubría rutas en 2021 con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

    Sin embargo, la compañía se benefició de este préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia de covid-19.

    Según el diario El País, que cita fuentes próximas a la investigación, las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero.

    Esta habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

    Se han allanado las oficinas del exjefe de gobierno y las empresas de sus hijas.

    El rescate de Plus Ultra causó controversia en España.

    Por su parte, Rodríguez Zapatero defendió este martes su inocencia al afirmar que “siempre” se ha conducido “con absoluto respeto a la legalidad”, tras haber sido imputado.

    “Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”, señaló Zapatero en un video enviado a la prensa, en el que se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.

    La oposición conservadora incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela. El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con la número 2 del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, actualmente al frente del gobierno en el país sudamericano, pese a que Rodríguez tenía prohibida la entrada en la Unión Europea.

    Actualmente, José Luis Ábalos está encarcelado e investigado por corrupción en otro caso.

    La sede de Plus Ultra está en Madrid pero la compañía tiene entre sus principales accionistas a empresarios venezolanos, que según la derecha española son próximos al régimen del derrocado presidente Nicolás Maduro.

    Más sobre:EspañaRodríguez ZapateroPlus UltraVenezuelaJosé Luis ÁbalosDelcy RodríguezNicolás MaduroMundo

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