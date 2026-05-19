Boca Juniors sufre importante baja para duelos clave ante Cruzeiro y la UC en Copa Libertadores

La fase de grupos de la Copa Libertadores vive sus instantes finales. Solo dos fechas faltan para que se complete la etapa y se definan los cuadros que avanzarán a los octavos de final de la competencia.

Bajo este panorama, Boca Juniors tiene una sensible baja de cara a los duelos que le quedan contra Cruzeiro y Universidad Católica.

Se trata de Santiago Ascacibar, jugador que recibió dos fechas de castigo por parte de la Conmebol después de que viera la roja directa en el partido contra Barcelona de Ecuador, por lo que recién podrá volver a jugar en el torneo si el conjunto auriazul logra el paso a la siguiente ronda del torneo.

Así lo dejó claro el comunicado oficial del organismo sudamericano. “SUSPENDER al Sr. SANTIAGO LIONEL ASCACIBAR por 2 (dos) partidos, incluyendo el partido de suspensión automática ya impuesto. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL”, señalaron.

Además, al volante se le impuso una multa de US$ 3.000, los cuales serán debitados del monto que recibe Boca Juniors en concepto de derechos de televisación o patrocinio.

Ascacibar fue expulsado en Guayaquil después de que, en la lucha por recuperar un balón, terminara pateando la cabeza de Milton Céliz. Si bien el árbitro colombiano tuvo que ir al VAR para revisar la jugada, la decisión acabó siendo rápida.

De esta forma, pensando el el duelo de este martes contra Cruzeiro, el técnico Claudio Úbeda decidió reemplazarlo por Tomás Belmonte.

Con la necesidad de ganar

Boca Juniors comenzará el partido en el tercer lugar del Grupo, zona que entrega el pase a la disputa de la Copa Sudamericana. Si bien tiene dos partidos de local por delante, una igualdad pondría la incertidumbre para los Xeneizes.

Esto porque la UC se juega contra Barcelona y los cruzados se benefician en el desempate determinado por los enfrentamientos directos.

La victoria es también necesaria para Claudio Úbeda para determinar su continuidad en el cargo después de la eliminación de los playoffs por el torneo de Apertura contra Huracán y han comenzado a surgir nombres para su reemplazo. Cabe considerar también que su contrato vence en junio.

“Tenemos que levantar cabeza y aferrarnos a lo bueno que se hizo”, comentó tras la eliminación en el torneo argentino. Hoy, todo ese trabajo será puesto a prueba.