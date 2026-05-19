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    Alcaldes opositores critican proyecto de Escuelas Protegidas y llaman a poner foco en la prevención

    El alcalde de Renca manifestó que el proyecto "está en la línea de lo simbólico, aquello que sabemos que no va a funcionar”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Referencial.

    Este lunes, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de “Escuelas Protegidas”, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Sin embargo, cuenta con varios artículos que son rechazados por la oposición.

    En ese contexto, los alcaldes opositores Tomás Vodanovic (Maipú-FA), Karina Delfino (Quinta Normal-PS) y Claudio Castro (Renca- ExDC), abordaron el tema, en el marco del seminario ¿Y si el problema no son los jóvenes?, instancia del Proyecto Trama, una iniciativa intermunicipal de acompañamiento juvenil y revinculación educativa.

    El alcalde Castro, si bien dijo entender que “el Proyecto Escuelas Protegidas responde a una realidad que existe” en los establecimientos educacionales, respecto a las dificultades de convivencia, resaltó que “es importante tener una respuesta y una reacción que permita ofrecerle tranquilidad a las familias”.

    En ese sentido, planteó que “el proyecto de escuelas protegidas no está en la línea de la prevención, está en la línea de lo simbólico, aquello que sabemos que no va a funcionar”.

    “Poner detectores de metales en las escuelas, revisar mochilas en el ingreso a las clases, tiene amplia evidencia en el mundo de que no tiene impacto en mejorar las situaciones de violencia dentro de las escuelas”, indicó.

    En esa línea, manifestó que “la solución es la prevención, y lo que nosotros invitamos es que superando la discusión de escuelas protegidas, que está en el ámbito de lo simbólico, podamos incorporarnos en un gran acuerdo nacional que nos permita enfrentar lo que sí tiene evidencia que funciona".

    El alcalde señaló que se tendría que “invertir en el desarrollo de la niñez temprana”.

    “Esperamos que el gobierno que tiene la iniciativa en esta materia y el Congreso entiendan la importancia de avanzar hacia la línea preventiva”, sostuvo.

    Por su parte, el alcalde Vodanovic, reforzó que -a su parecer- “la prevención lejos de ser permisividad es anticipación, es mirada íntegra y es poder hacerse cargo de la complejidad que tienen los problemas”.

    Más sobre:Escuela protegidasAlcaldes

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