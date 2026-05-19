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    Carabineros da muerte a sujeto tras resistirse a control en operativo por contrabando en General Lagos

    El individuo de 29 años, de nacionalidad peruana y con dos órdenes de detención, se habría abalanzado con un camión contra los funcionarios policiales, por lo que uno de ellos habría utilizado su arma de servicio.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Sujeto es abatido por Carabineros tras resistirse a control de la institución en operativo por contrabando en General Lagos Diego Martin

    Un operativo por parte del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI) se desarrolla para establecer las circunstancias en que un ciudadano peruano habría sido abatido por Carabineros en la comuna de General Lagos, en la región de Arica.

    Según los antecedentes preliminares, el hecho habría ocurrido durante la tarde del lunes en la frontera con Perú.

    Funcionarios de la tenencia Visviri se encontraban realizando controles por los delitos de contrabando en el sector de Laguna Blanca, en la frontera con Perú, en la comuna de General Lagos. Se realiza un control a dos camiones, una de las camionetas se encontraba saliendo de nuestro país por pasos no habilitados”, detalló al respecto la fiscal de Arica, Paulina Brito.

    Según el detalle entregado por la persecutora, el conductor de la camioneta hizo caso omiso a los llamados a detenerse por parte de los funcionarios de Carabineros.

    En esa circunstancia habría intentado arrollar a los policías, por lo que uno de los funcionarios habrían utilizado su arma de servicio, lo que le provocó al sujeto heridas fatales.

    El fallecido era un ciudadano de nacionalidad peruana de 29 años, el que registraba dos órdenes de detención por delitos de contrabando.

    “A raíz de lo anterior, se dispuso por parte de la Fiscalía la concurrencia de la Brigada de Homicidios (BH) junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones para indagar todos los antecedentes a cómo ocurrió este hecho y las circunstancias de ocurrencia y fallecimiento de esta persona”, añadió Brito.

    Por otro lado, durante el operativo también otro individuo habría sido detenido por Carabineros.

    Más sobre:PolicialECOHPDIAricaContrabando

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