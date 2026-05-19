Quién es Jorge Huenchullán, el werkén detenido esta madrugada por la PDI

Durante la madrugada de este martes en un amplio operativo policial fue detenido Jorge Huenchullán Cayul (49), werkén y dirigente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, en Ercilla.

Huenchullán, quien se encontraba prófugo de la justicia desde 2021, es uno de los nombres más conocidos de Temucuicui. Hijo de Juan Segundo Huenchullán y Ana Lucía Cayul, Jorge Huenchullán estudió en el Liceo Agrícola y Forestal Suizo La Providencia, en Traiguén. Se graduó en 1996 y ocho años después se convirtió en vocero, o werkén, de su comunidad.

De acuerdo con los registros de la Conadi, Jorge Huenchullán fundó el 15 de septiembre de 2009 su comunidad, junto con 27 socios y agrupando a nueve familias.

A lo largo, de los años Huenchullán fue ganando notoriedad y en 2017 fue una de las caras del rechazo de su comunidad al censo y a permitir que entraran los voluntarios del INE.

“La comunidad autónoma de Temucuicui ya manifestó la decisión de no permitir que ingresen personas del gobierno a hacer este censo, puesto que eso es un instrumento en el cual no nos vemos reflejados”, sostuvo en la ocasión.

También en 2017, fue la primera vez en que Huenchullán se vio relacionado con drogas, luego de que se encontraran 49 plantas de cannabis sativa en su domicilio. A raíz de esto es que fue sentenciado a 541 días de reclusión parcial domiciliaria nocturna, por cultivo de marihuana.

Huenchullán también fue uno de los formalizados en el caso Huracán, donde lo acusaron de asociación ilícita terrorista y fue sobreseído.

En junio de 2018 fue condenado a 541 días de reclusión domiciliaria nocturna por infracción a la ley de drogas: se incautaron 50 plantas de marihuana en su predio y 16 kilos de cannabis sativa en proceso de secado.

Posteriormente, en enero 2021, a través de una diligencia realizada por la Policía de Investigaciones, se encontraron más de 500 plantas en tres invernaderos en las inmediaciones del domicilio de Huenchullán, así como 12 kilos de marihuana lista para ser distribuida.

El comunero fue formalizado en febrero de ese año por los delitos de cultivo y tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones, sin embargo, tras la audiencia en que se ordenó su ingreso a prisión preventiva, no se presentó al recinto penitenciario, quedando en calidad de prófugo.