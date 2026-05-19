“Recuperando el control del territorio”: Steinert destaca operativo en Temucuicui que llevó a captura de Jorge Huenchullán

Tras concretarse durante la madrugada de este martes la captura de dos personas en Temucuicui, entre ellas el comunero mapuche Jorge Huenchullán, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró la acción coordinada entre las instituciones para lograr la detención.

“En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio ”, resaltó la secretaria de Estado a través de su cuenta de X.

La llamada “Operación Tridente” se desarrolló alrededor de las tres de la mañana, en una acción coordinada entre diversas instituciones. En la acción se logró no solamente la captura de Huenchullán, sino que también de Carolina Padilla Manquel.

Jorge Huenchullán se mantenía prófugo de la justicia desde el año 2021, tras incumplir la cautelar de prisión preventiva por los delitos de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

En aquella ocasión, la PDI realizó un allanamiento al domicilio de Huenchullán. En esa instancia encontraron 500 plantas de Cannabis Sativa, poco más de 12 kilos de la misma droga a granel, un revolver calibre 22 y abundante munición de distinto calibre.

Por otro lado, el operativo de esta jornada se suma a las acciones desarrolladas hace unas dos semanas en la ya mencionada localidad cercana a la comuna de Ercilla.

En aquella ocasión, la investigación por robo de vehículos, atentado incendiario y disparos en la vía pública llevó a la captura de cinco sujetos.