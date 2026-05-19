Pavez blinda a Steinert ante anuncio de interpelación en su contra: “La ministra va a dar cuenta de los resultados concretos que ha tenido su gestión”
El anuncio de la interpelación por parte de parlamentarios opositores surgió luego de que la ministra señalara que no esperaba que en el Congreso Nacional se le exigiera un plan formal y por escrito en materia de seguridad.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, está siendo nuevamente un blanco para las críticas.
Ayer un grupo de parlamentarios de diferentes bancadas anunciaron que presentarán una interpelación en su contra, a propósito de sus criticados dichos frente a la Cámara de Diputados la semana pasada.
En aquella instancia, la ministra aseguró que no esperaba que en el Congreso Nacional se le exigiera un plan formal y por escrito en materia de seguridad. Esas declaraciones generaron controversia de inmediato en el ámbito político.
Así las cosas, esta mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió en su defensa, subrayando eso sí que el Congreso está en su derecho para realizar esta acción.
“Las interpelaciones siempre son herramientas que la Constitución pone a disposición de la oposición. Están en el legítimo derecho de ejercer esta facultad constitucional”, señaló Pavez en entrevista con Canal 13.
“La ministra va a comparecer y va a dar cuenta de los resultados muy concretos que ha tenido la gestión del Ministerio de Seguridad a cargo de la ministra Steinert, con sus dos subsecretarios que la han acompañado, entre otras cosas va a poder dar cuenta de operativos como este (detención de Jorge Huenchullán) que dice en relación con resultados concretos que nuestro gobierno ha ido obteniendo”, aseguró.
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