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    Política

    “Siempre he recibido el respaldo del Presidente”: Steinert resalta apoyo de Kast tras anuncio de interpelación

    La tarde del lunes, parlamentarios de oposición y del Partido de la Gente anunciaron que presentarían una interpelación contra la jefa de la cartera de Seguridad, para así exigir que se entregue un detalle concreto del plan del ministerio.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 19 de mayo de 2026. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet salen del comite de Seguridad con el Presidente Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó este martes las críticas que ha recibido desde el parlamento por el trabajo que ha desarrollado durante estos dos meses en su cartera.

    En particular, los diputados principalmente de oposición cargaron en contra de la ministra de Seguridad tras la presentación que realizó frente al parlamento, la que fue considerada débil por los diputados he incluso recibió críticas desde el oficialismo.

    Esta situación llevó a que durante la tarde del lunes, diputados de oposición y el PDG anunciaran que presentarían una interpelación en contra de Steinert, para así exigir que de cuenta del plan de seguridad.

    En ese contexto, la secretaria de Estado fue consultada esta jornada por esta situación y si se ha sentido respaldada por el Presidente José Antonio Kast.

    A lo que respondió: “Siempre he recibido el respaldo del Presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes, a los chilenos, a este país”.

    Santiago, 19 de mayo de 2026. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet salen del comite de Seguridad con el Presidente Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “No vamos a parar”

    La representante de la cartera de Seguridad también abordó durante la jornada el operativo en Temucuicui que llevó a la captura de Jorge Huenchullán.

    No vamos a parar. Efectivamente esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del Presidente de la República y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad”, explicó Steinert.

    A lo que añadió: “Vamos a seguir coordinando estas acciones con Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ejército, a quienes aprovecho de dar todo mi apoyo y felicitaciones por este operativo realizado en forma muy limpia”.

    El comunero mapuche, uno de los principales representantes de la comunidad autónoma de Temucuicui, es imputado por los delitos de tráfico de drogas y cultivo, además de tenencia ilegal de armas y municiones. Hasta su captura esta jornada se mantuvo por cinco años prófugo.

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