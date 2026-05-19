“Siempre he recibido el respaldo del Presidente”: Steinert resalta apoyo de Kast tras anuncio de interpelación
La tarde del lunes, parlamentarios de oposición y del Partido de la Gente anunciaron que presentarían una interpelación contra la jefa de la cartera de Seguridad, para así exigir que se entregue un detalle concreto del plan del ministerio.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó este martes las críticas que ha recibido desde el parlamento por el trabajo que ha desarrollado durante estos dos meses en su cartera.
En particular, los diputados principalmente de oposición cargaron en contra de la ministra de Seguridad tras la presentación que realizó frente al parlamento, la que fue considerada débil por los diputados he incluso recibió críticas desde el oficialismo.
Esta situación llevó a que durante la tarde del lunes, diputados de oposición y el PDG anunciaran que presentarían una interpelación en contra de Steinert, para así exigir que de cuenta del plan de seguridad.
En ese contexto, la secretaria de Estado fue consultada esta jornada por esta situación y si se ha sentido respaldada por el Presidente José Antonio Kast.
A lo que respondió: “Siempre he recibido el respaldo del Presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que para mí es relevante, realizar todas estas acciones de manera clara, contundente, para dar seguridad a ustedes, a los chilenos, a este país”.
“No vamos a parar”
La representante de la cartera de Seguridad también abordó durante la jornada el operativo en Temucuicui que llevó a la captura de Jorge Huenchullán.
“No vamos a parar. Efectivamente esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del Presidente de la República y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad”, explicó Steinert.
A lo que añadió: “Vamos a seguir coordinando estas acciones con Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ejército, a quienes aprovecho de dar todo mi apoyo y felicitaciones por este operativo realizado en forma muy limpia”.
El comunero mapuche, uno de los principales representantes de la comunidad autónoma de Temucuicui, es imputado por los delitos de tráfico de drogas y cultivo, además de tenencia ilegal de armas y municiones. Hasta su captura esta jornada se mantuvo por cinco años prófugo.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.