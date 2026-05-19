“La decisión fue unánime”: DC anuncia que votará en contra de legislar la megarreforma del gobierno en las dos cámaras

Desde el Congreso Nacional, la Democracia Cristiana informó este martes que rechazaría la idea de legislar en ambas Cámaras, esto tras desarrollar una reunión conjunta entre la directiva nacional y la bancada tanto de diputados como senadores.

Al respecto, el jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, señaló que desde el Ejecutivo “no fueron consideradas” las propuestas de reducir los años de invariabilidad y sobre la rebaja del impuesto. En ese sentido, el parlamentario enfatizó: “ La decisión fue unánime ”.

A continuación, el presidente de la colectividad, el diputado Álvaro Ortiz, señaló: “Nos cansamos de dialogar. Conversamos, llegamos a La Moneda, entregamos una propuesta, estuvimos en reiteradas ocasiones junto con el ministro de Hacienda, el ministro (Claudio) Alvarado, ministro Segpres, y la verdad es que esta decisión que ha tomado el partido Demócrata Cristiano junto con su bancada de diputados y diputadas, como también con nuestros senadores, es unánime”.

Bancada DC

Siguiendo en la misma línea, el parlamentario criticó la forma en que ha llevado la discusión el Ejecutivo, del que señaló que habría “pasado la aplanadora” y que “ha tenido poca capacidad de recibir y aplicar ideas y propuestas que hemos entregado como bancada”.

La diputada Priscilla Carrasco, por su parte, criticó el proyecto y enfatizó que es “ una reforma desequilibrada ”.

“Mira las propuestas que hay en la reforma, no hay nada nada para la clase media y para los vulnerables. El gobierno ha ofrecido migajas, este tema de los bonos, de las bonificaciones, pero nosotros queremos propuestas serias de cara a la ciudadanía”, explicó.

Finalmente, Patricio Pinilla acusó al gobierno de una “ falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara ”, ya que detalló que el Ejecutivo les habría dicho que las propuestas del partido se verían “en una mesa aparte o más adelante en el Senado”.

Por el momento, el llamado proyecto de Reconstrucción Nacional continúa su trámite legislativo en la Cámara de Diputados tras ser aprobado tanto en la Comisión de Hacienda como en las de Medio Ambiente y Trabajo.

Este martes desde las 10:00 de la mañana se está desarrollando en la Cámara de Diputados la discusión del proyecto en el pleno de la Sala, la que se extendería hasta las 18:00 horas aproximadamente. Se espera que se vote la iniciativa el miércoles desde las 10:00 hasta total despacho.

Actualmente la Democracia Cristiana tiene ocho diputados en su bancada. En la Cámara Alta, en tanto, es representada por Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla e Iván Flores.