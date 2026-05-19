SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Dictan prisión provisional bajo fianza para hijo del fundador de Mango tras declarar por la muerte de su padre

    La jueza decretó medidas cautelares de retirada del pasaporte y comparecencias semanales de Jonathan Andic en el juzgado.

    Por 
    Europa Press
    Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) este martes. Foto: Europa Press DAVID OLLER - EUROPA PRESS

    La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) ha ordenado este martes prisión provisional eludible bajo fianza de 1 millón de euros para Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, tras declarar como investigado por muerte de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

    La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha decretado también medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales en los juzgados.

    El primogénito del fundador de Mango ha declarado durante más de una hora y sólo ha respondido a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

    Los Mossos d’Esquadra detuvieron a Jonathan Andic por un presunto delito de homicidio este martes por la mañana y, antes de pasar por los juzgados, a los que llegó conducido con las manos esposadas a la espalda, fue trasladado a la Comisaría de los Mossos en Martorell.

    Cronología

    En enero de 2025, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la muerte de Isak Andic, tras analizar un informe de los Mossos y no apreciar indicios de delito.

    Sin embargo, en marzo de ese mismo año ordenó la reapertura de la investigación para completar el atestado, analizar el teléfono del fallecido y tomar declaración a varios testigos.

    A mediados de octubre, fuentes policiales informaron de que se trabajaba en un nuevo escenario y que, si bien inicialmente la principal hipótesis era la muerte accidental, el caso se estaba investigando como un posible homicidio, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aclaró que el juzgado mantenía abierta una causa secreta, pero no la dirigía contra nadie en concreto.

    Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la causa se mantiene abierta por homicidio y se ha levantado el secreto de las actuaciones.

    La familia

    Portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan Andic en un comunicado este martes, en el que han reclamado que se respete el principio de presunción de inocencia.

    “No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él”, aseguran, y subrayan que el convencimiento sobre su inocencia es absoluto y que están seguros de que en el desarrollo de las diligencias así se demostrará.

    Más sobre:EspañaMartorellBarcelonaMangoJonathan AndicIsak AndicCuevas del SalnitreCollbatóMossos d’EsquadraMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cochilco elevó a US$5,5 la libra su estimación promedio para el cobre este año, pero prevé una caída en la producción

    Carabineros da muerte a sujeto tras resistirse a control de la institución en operativo por contrabando en General Lagos

    “Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF

    Cordero tras operativos en Temucuicui: “No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias”

    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    Lo más leído

    1.
    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    ¿Por qué Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos habrían bombardeado a Irán en “secreto”?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Manchester City en TV y streaming

    Carabineros da muerte a sujeto tras resistirse a control de la institución en operativo por contrabando en General Lagos
    Chile

    Carabineros da muerte a sujeto tras resistirse a control de la institución en operativo por contrabando en General Lagos

    “Problemas técnicos” y “talibán económico”: los hechos que han marcado el inicio de discusión de la megarreforma

    Cordero tras operativos en Temucuicui: “No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias”

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF
    Negocios

    Exreguladores y abogados valoran nombramiento de Diego Peralta como nuevo director general jurídico de la CMF

    La televisión de pago pierde casi un millón de clientes desde su peak, en 2021

    ¿Creonte preside el Directorio?

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”
    El Deportivo

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

    Lágrimas, emoción y brazos al cielo: la reacción de Neymar tras ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026

    Boca Juniors sufre importante baja para duelos clave ante Cruzeiro y la UC en Copa Libertadores

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen
    Cultura y entretención

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto
    Mundo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    España: Investigan a Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra

    Dictan prisión provisional bajo fianza para hijo del fundador de Mango tras declarar por la muerte de su padre

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60