Dictan prisión provisional bajo fianza para hijo del fundador de Mango tras declarar por la muerte de su padre

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) este martes. Foto: Europa Press

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) ha ordenado este martes prisión provisional eludible bajo fianza de 1 millón de euros para Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, tras declarar como investigado por muerte de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha decretado también medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales en los juzgados.

El primogénito del fundador de Mango ha declarado durante más de una hora y sólo ha respondido a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a Jonathan Andic por un presunto delito de homicidio este martes por la mañana y, antes de pasar por los juzgados, a los que llegó conducido con las manos esposadas a la espalda, fue trasladado a la Comisaría de los Mossos en Martorell.

Cronología

En enero de 2025, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la muerte de Isak Andic, tras analizar un informe de los Mossos y no apreciar indicios de delito.

Sin embargo, en marzo de ese mismo año ordenó la reapertura de la investigación para completar el atestado, analizar el teléfono del fallecido y tomar declaración a varios testigos.

A mediados de octubre, fuentes policiales informaron de que se trabajaba en un nuevo escenario y que, si bien inicialmente la principal hipótesis era la muerte accidental, el caso se estaba investigando como un posible homicidio, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aclaró que el juzgado mantenía abierta una causa secreta, pero no la dirigía contra nadie en concreto.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la causa se mantiene abierta por homicidio y se ha levantado el secreto de las actuaciones.

La familia

Portavoces de la familia Andic han defendido la inocencia de Jonathan Andic en un comunicado este martes, en el que han reclamado que se respete el principio de presunción de inocencia.

“No existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él”, aseguran, y subrayan que el convencimiento sobre su inocencia es absoluto y que están seguros de que en el desarrollo de las diligencias así se demostrará.