Cochilco elevó a US$5,5 la libra su estimación promedio para el cobre este año, pero prevé una caída en la producción

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La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) aumentó sus perspectivas respecto al precio promedio del cobre para este año, aunque estimó que la producción nacional del metal rojo caerá 2% en 2026.

Si en su último informe de tendencias estimó un precio promedio del cobre de US$ 4,95 la libra para el presente ejercicio y de US$ 5,00 la libra para 2027, ahora la agencia incrementó sus proyecciones en su informe del primer trimestre.

Así, Cochilco prevé para 2026 que el valor promedio del metal rojo llegue a US$ 5,55 la libra, mientras que para 2027 se ubique en US$ 5,10 la libra.

“Niveles históricamente altos que reflejan una demanda mundial sólida y un mercado con estrechez de oferta, en línea con los factores que explican los recientes niveles récord alcanzados por el precio del metal”, comentó al respecto el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

La autoridad valoró las nuevas cifras de Cochilco, indicando que es una buena noticia para los ingresos fiscales. “Fortalece los ingresos fiscales y reafirma el rol estratégico de Chile como principal productor mundial de cobre. Al mismo tiempo, este contexto nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional y desarrollo de nuevos proyectos para mantener el liderazgo de nuestra minería”, sostuvo.

Debilidad de la producción

Si bien el estudio destaca que Chile conservará su posición como el mayor productor mundial del metal, alcanzando una participación global en torno al 22%, Cochilco anticipa una disminución en la producción nacional de 2% este año.

De acuerdo a esta proyección, el país produciría 5,3 millones de toneladas de cobre en 2026, versus 2025, cuando produjo 5,4 millones de toneladas. No obstante, en 2027 la producción repuntaría 4% y llegaría a 5,5 millones de toneladas.

Comparado con el informe anterior, es una caída importante en la estimación, ya que el organismo técnico había proyectado una producción en torno a 5,6 millones de toneladas. Se trata de unas 300 mil toneladas menos, que es cercano a un El Teniente o Los Pelambres.

En tanto, para 2027 había previsto una producción de 5,9 millones toneladas, del orden de 400 mil toneladas menos que las actuales.

El estudio plantea que “la caída proyectada para 2026 responde principalmente a menores leyes minerales, mantenciones programadas, restricciones operacionales y a un débil desempeño registrado al inicio del año”.

El consumo mundial del cobre aumentaría 1,5% este año y 2,3% el próximo. Con ello, se requerirían 28,2 y 28,8 millones de toneladas adicionales, respectivamente.

La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, explicó que China, por el momento, es el principal soporte del consumo global de cobre; sin embargo, indicó que se observa un menor dinamismo por la debilidad inmobiliaria y una recuperación industrial más gradual.

Además, manifestó que India sostendrá una expansión relevante y que Estados Unidos aportará con infraestructura eléctrica, centros de datos y manufactura crítica. En tanto, Europa y Japón tendrán una recuperación mayormente moderada.

Con todo lo anterior, el reporte apunta que el mercado global del cobre refinado seguirá reflejando un escenario de estrechez. Luego de un déficit de 124 mil toneladas el año pasado, Cochilco prevé que para este año exista un leve superávit de 12 mil toneladas, y de 153 mil toneladas para el 2027.