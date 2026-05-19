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    No es solo por Clark: la lista de incumplimientos que la Universidad de Chile registra en su ofensiva contra Azul Azul

    La entidad educacional cuestiona varias actuaciones de la concesionaria del club que lleva su nombre. Estima, incluso, que el prestigio de la institución se ve afectado.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    pc

    La guerra entre la Universidad de Chile y Azul Azul está declarada. Como informó El Deportivo, la Casa de Estudios más importante del país se reforzó con el fichaje del reputado abogado Andrés Jana. La finalidad de la contratación del profesional no es otra que la revisión del contrato de concesión que permite que el club ocupe el nombre de la entidad educacional. La rectora Rosa Devés pidió explorar la vía legal ante posibles incumplimientos del contrato entre las partes. Lo que más inquieta es el posible daño a la imagen de la institución que encabeza.

    Hay varias materias que en Alameda con San Diego consideran alarmantes. De hecho, estiman que algunas actuaciones de la concesionaria sobrepasan el acuerdo suscrito con la firma que controla el club desde la quiebra de la Corfuch, la corporación original.

    Hay a lo menos cinco puntos específicos que justifican que la universidad se ponga en guardia. En principio, por ejemplo, se cuestiona el uso indebido de símbolos. La concesión está orientada específicamente al fútbol profesional, por lo que en la casa de estudios llama la atención que se asocie a actividades ajenas. Dos son actividades deportivas: el futsal y los eSports. Sin embargo, la preocupación principal está a asociada a la vinculación con negocios financieros o digitales. Dos ejemplos tienen que ver con la comercialización de criptomonedas a través de la plataforma Socios.com y la vinculación con la tarjeta Superdigital, del banco Santander (ver foto principal).

    La siguiente aprensión radica en la eventual apropiación de marcas. La entidad estudiantil ha detectado intentos reiterados de Azul Azul por registrar a su propio nombre escudos, siglas y denominaciones históricas de la universidad ante el INAPI. La polémica surgió luego de que la concesionaria ingresara en marzo pasado 30 solicitudes. Si bien 20 de estas marcas ya se encuentran registradas (Azul Azul, Estadio Azul, La U Un Sentimiento), existían otros registros en trámite que generaron molestia en la Casa de Estudios.

    Andrés Jana, el abogado que contrató la Universidad de Chile.

    Otra materia crucial es la relación con las casas de apuestas. En la actualidad, el principal sponsor azul es Jugabet, a razón de US$ 2,5 millones por año. En esa línea, la Universidad de Chile rechaza fuertemente el patrocinio de empresas de apuestas deportivas. “Fomenta la ludopatía, atenta contra los valores universitarios y opera al margen de la legalidad chilena”, establecen.

    Las últimas dos consideraciones son igualmente fuertes. Por un lado, hay cuestionamientos por un dato clave: la identidad de los verdaderos dueños de Azul Azul. “La falta de transparencia en la información de la sociedad y sus propietarios, y la existencia de un débil gobierno corporativo”, consignan en la casa de estudios. De la mano, se quejan de la retención de documentos que han solicitado, en relación a los acuerdos comerciales firmados con terceros que explotan la marca universitaria.

    Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile (Foto: Mario Téllez) MARIO TELLEZ

    A fines de abril, después de la Junta Ordinaria de Accionistas de Azul Azul, la casa de estudios se había manifestado en un tenor similar. “Se observa una dificultad para interpretar los estados financieros, toda vez que las notas no entregan información de calidad que permita evaluar la existencia de políticas claras en la gestión de la sociedad”, refutaba, respecto del balance anual.

    “Al igual que en 2025 se debe advertir la existencia de un débil gobierno corporativo, siendo necesaria una independencia real entre la administración de la sociedad y el accionista controlador, con mecanismos de control y de toma de decisiones claramente definidos”, añadía. “En cuanto la anterior Presidencia del Club, la Universidad de Chile, hace presente que era insostenible la continuidad del Sr. Michael Clark Varela en la Presidencia de Azul Azul derivada de la multiplicidad de procedimientos vigentes que mantiene en sede administrativa, judicial y constitucional”, puntualizaba. “El resultado del Procedimiento Administrativo Sancionatorio instruido por la Comisión para el Mercado Financiero da cuenta de problemas que no se resuelven con la renuncia de su presidente, Sr. Clark. Cabe señalar que tras dictar la Resolución Exenta N°977, la CMF envió los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de delitos tipificados en la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, cuestión que genera una seria preocupación para la Universidad de Chile”, precisaba.

    “El espíritu del convenio suscrito entre la Universidad de Chile y Azul Azul en el año 2008, sobre Autorización de Símbolos Distintivos, el que debe cumplirse de buena fe, exige la sujeción a las normas y valores de la Universidad de Chile definidos en su estatuto como asimismo a los valores deportivos que han inspirado a la hinchada del equipo Universidad de Chile desde su fundación. El progresivo entramado de procedimientos administrativos, judiciales y constitucionales demanda responsabilidad y una ponderación seria y fundada”, explicaba.

    La respuesta

    Azul Azul, inicialmente adopta una postura cautelosa. “Nosotros compartimos con la Casa de Estudios la importancia que tiene el club Universidad de Chile para el país, compartimos la historia de nuestro club y los principios que ello emana... Lo recibimos como algo completamente normal, bajo la circunstancia que se están viviendo“, expresó su presidenta, Cecilia Pérez.

    Cecilia Pérez habló tras la ofensiva de la Casa de Estudios. (Foto: Photosport) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Hay una jugada estratégica que Pérez definió: no se juntará con Devés, sino con quien resulte elegido como su sucesor. Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasaron a segunda vuelta. “Ver qué inconvenientes han existido con la institucionalidad y actuales autoridades y ver cómo lo podemos mejorar, porque lo más importante es lo que sí compartimos, que es la historia, los valores y la importancia de la Universidad de Chile”, insistió Pérez.

    “Como presidenta de Universidad de Chile me toca liderar un proceso donde tengo que velar por la tranquilidad y la normalidad de mi institución y también por una comunicación armoniosa con todas aquellas personas que se relacionan con Azul Azul”, estableció.

    Más sobre:Universidad de ChileLa Tercera PMLa URosa DevésAzul AzulCecilia PérezMichael ClarkFútbol NacionalFútbol

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