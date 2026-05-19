Muere a los 85 años la legendaria cantante colombiana Totó La Momposina

El Caribe colombiano está de luto. Una de las voces que mejor ha encarnado los sonidos y los lenguajes de esa zona -y en rigor, de todo Colombia- ha fallecido este martes 19 a los 85 años.

Se trata de Sonia Bazanta Vides, más conocida de modo global como Totó La Momposina, voz representativa de géneros tan diversos como la cumbia, el porro, el bullerengue y el mapalé. Su deceso lo oficializó el Ministerio de las Culturas colombiano con un mensaje en redes sociales.

“Hoy despedimos a la eterna Totó“, dice la entidad, para luego no quedarse en elogios y destacar su legado: ”A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”.

“Murió tranquila”, dijo su hijo, Marcio Vinicio, a la emisora Blu Radio, según recoge el diario español El País. ”Para nosotros es un descanso, porque una mujer como ella, con tanta vitalidad y tanta energía, ya no respondía físicamente”, añadió.

Pese a que hasta hace no mucho mantuvo una agenda activa, incluyendo visitas a Chile, la intérprete desde octubre del año pasado estaba casi siempre en reposo, con cuidados paliativos. En 2022 ya había anunciado su retiro de los escenarios para cuidar su salud, por dificultades neuro-cognitivas. Falleció en México, donde residía hace un tiempo por determinación personal y de su familia. “Ha muerto Toto la Momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas”, dijo el presidente Gustavo Petro al conocer la noticia.

El pescador y Yo me llamo cumbia fueron algunos de sus éxitos más resonantes, donde destacaba el poder folclórico de su tierra, pero también hacia gala de una voz imponente, capaz de cubrir diversos colores y de moverse elástica entre la riqueza del catálogo de su país.

El disco que le trajo celebridad y éxito fue La candela viva, de 1993, gracias al que se presentó en Cuba, Alemania y Estados Unidos, donde ha tenido más de 300 fechas en el Radio City Music Hall de Nueva York.

Además, Totó la Momposina acompañó al otro caribeño que revolucionó en Colombia el mundo de la cultura, el escritor Gabriel García Márquez: cantó para él cuando este recibió el premio Nobel de literatura en 1982. Una fusión de dos mundos colosales e irrepetibles.

“Yo siempre canté la música ancestral y aunque he aprendido a cantar boleros, rancheras o lo que me pongan es una cosa muy diferente, porque yo siempre supe que la música ancestral era lo mío. No me imagino haciendo otra cosa”, dijo en una entrevista con Culto en 2016.