Sale Chambi, entra Chocair: tras duros cuestionamientos en su contra, Steinert cambia a su jefe de gabinete

Cuando la exfiscal regional Trinidad Steinert decidió abandonar el Ministerio Público, al que perteneció por más de dos décadas, y pasar a la primera línea política lo hizo con uno de sus conocidos: el constructor civil Francisco Chambi.

Desde muy temprano, en tiempos de la Oficina del Presidente Electo (OPE), él se posicionó como el nuevo jefe de gabinete de Steinert, un cargo clave para todo ministro.

Pero desde un inicio, el nombramiento de Chambi causó ruido. La prensa local del norte lo tenía en la mira hace rato por ser uno de los funcionarios que viajó al extranjero con licencia médica.

Eso ocurrió cuando el constructor civil trabajó con el exgobernador de Arica Jorge Díaz. Su nombre estuvo dentro de los 30 funcionarios de esa repartición que debían ser sumariados.

Sin embargo el destino de Chambi fue distinto al de miles de funcionarios públicos que fueron destituidos. Esto porque se fue de la gobernación y cayó en el equipo de la entonces fiscal regional Steinert.

Su sumario fue abierto después de que terminara su contrato en la gobernación, por lo que la falta por haber viajado al extrajero con licencia médica quedó sin sanción y fue sobreseído.

Esa mancha en su historial no fue ningún impedimento para que Steinert se lo llevara al gobierno. Chambi se había transformado en su asesor principal en la Fiscalía Regional y ahora estaba haciendo lo mismo, pero en el gobierno.

Sin embargo eso ya no será así. En los últimos días ocurrió un cambio en la jefatura de gabinete de Steinert que causó ruido e incomodidad en los equipos encargados de la Seguridad Pública.

La continuidad del constructor civil como su jefe de gabinete no fue sostenible y en su reemplazo llegó al equipo de Steinert el abogado Jorge Chocair, quien se desempeñaba como jefe de asesores en la Subsecretaría de Prevención del Delito que encabeza la libertaria Ana Victoria Quintana. Chambi, por su parte, seguirá siendo asesor de Steinert. De hecho durante esta jornada se espera que esté en el Congreso apoyando en funciones legislativas.

De hecho Chocair la ha estado acompañando en las actividades de los últimos días. Se le ha visto detrás de ella en algunas apariciones públicas e incluso llegó con Chocair al comité de seguridad de los lunes en La Moneda.

Chocair es un hombre con redes en RN -es hermana de la exgobernadora provincial Cordillera Mireya Chocair- y tiene un pasado vinculado a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y a la Fiscalía Nacional.

Quienes lo conocen comentan que el conocimiento de Chocair está radicado en los asuntos de inteligencia, principalmente por lo que fue su desempeño como exjefe de la División de Contrainteligencia. Previo a eso, también trabajó como jefe de la Unidad Especializada de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional.

Sin embargo, su llegada no ha sido bien recibida en el gobierno ya que su figura, de quien no hay buena impresión de su desempeño en temas de seguridad pública, es vista con lejanía en parte de los equipos del ministerio que lidera Steinert, pero también en otros sectores del gobierno como el Ministerio del Interior.

El cambio en la jefatura de su gabinete se da justo en medio de fuertes cuestionamientos en contra de Steinert y cuando ya al interior del oficialismo han comenzado a salir nombres para su reemplazo.

A la ministra le ha costado tomar el control de su agenda y en los más de dos meses que lleva en el cargo acumula una seguidilla de errores que le han impedido consolidarse.

Apenas llegó al gobierno abrió una fuerte pugna con la PDI tras solicitar la remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña. Luego de eso actuó sin tener las facultades para ampliar la querella invocando la Ley de Seguridad del Estado por la agresión a la ministra Ximena Lincolao. Eso fue una dura derrota ya que implicó que el gobierno no pudiera invocar esa normativa y así elevar las posibles penas de los imputados.

A eso se han sumado descoordinaciones con sus equipos, errores comunicacionales y su incapacidad para dar a conocer el plan y la estrategia del gobierno para enfrentar los temas de seguridad. De hecho por eso último, será interpelada ante la Cámara.

El cambio en su gabinete es una señal más de otra falencia de Steinert: lo complejo que ha sido afianzar su equipo. De hecho, muy desde un inicio, antes del 11 de marzo, dirigentes del Partido Republicano intentaron intervenir su equipo para tener presencia directa, pero Steinert se resistió.

Luego y estando en el gobierno, y ante la mala evaluación de su desempeño, fue uno de sus principales respaldos políticos, el senador y timonel republicano Arturo Squella, quien tiró un salvavidas para apuntalar a quien se transformó en su principl apuesta del gabinete.

Esa fue la razón por la cual Squella, e incluso con el apoyo del Presidente José Antonio Kast, convocaron a históricos dirigentes gremialistas para apuntalar política a Steinert. Eso explicó que llegaran como asesores el exdiputado Darío Paya (UDI), el exdirigente de la Juventud UDI Marcelo Rojas y el jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres, Emilino García (Republicano).