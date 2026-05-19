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    Política

    “El diputado insiste en una teoría fracasada”: respuesta de Quiroz a Manouchehri enciende debate en la Cámara por megaproyecto

    "Miren cómo estamos hoy día, todo el mundo citando un montón de problemas sociales que son todos del pasado, heredados”, dijo el ministro de Hacienda en la sala. Previamente el legislador PS le había reprochado promover el modelo del chorreo, propiciado por los Chicago Boys.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    Con un cerco de una cuadra a la redonda amaneció este martes el Congreso Nacional.

    Ante la amenaza de protestas por parte de agrupaciones sindicales en contra del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, las medidas de seguridad se reforzaron. Y los manifestantes, habituales en las inmediaciones del Poder Legislativo, fueron reubicados en el sector de la Plaza O’Higgins.

    Aunque ese lugar colinda con el Senado, al menos permitió el ingreso resguardado de ministros y parlamentarios por calle Victoria.

    Sin embargo, la tensión se generó en la sala. Cuando el debate ya llevaba casi tres horas, la intervención del diputado Daniel Manouchehri (PS), molestó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien pidió la palabra inmediatamente para responderle.

    “Por su intermedio (dirigiendose a la vicepresidenta de la Cámara), (quiero) recordarle al diputado Manouchehri que una vez más insiste en una teoría fracasada. La teoría de que los países surgen con gasto público. Miren cómo estamos hoy día, con un déficit de 2,8 puntos del PIB. Miren cómo estamos hoy día, con la economía cayendo medio punto en el primer trimestre, que (supuestamente con eso) se resuelven los problemas. Miren cómo estamos hoy día, todo el mundo citando un montón de problemas sociales que son todos del pasado, heredados”, dijo Quiroz.

    A viva voz, el diputado socialista comenzó a replicarle.

    Sin embargo, Quiroz prosiguió saltándose la intermediación (obligatoria según reglamento) de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, que a esa hora conducía el debate. “Ese fue el modelo, diputado, ese fue el modelo. No se olvide. Es el (modelo) que está defendiendo usted y lo que estamos viendo hoy día es el capítulo del progreso, del crecimiento y la esperanza del país”, dijo.

    Previamente, Manouchehri había emplazado en duros términos al jefe económico. “A la gente le dicen que espere, a la Salud le recortan, a las regiones le piden paciencia, pero para los superricos sí hay plata. Y esto tiene nombre, se llama teoría del chorreo. Y quieren saber de qué se trata, quítenle una erre. Y Chile ya lo vivió. Hace 50 años en la dictadura, los Chicago Boys prometieron exactamente lo mismo, rebajar a los más ricos para que algún día eso cayera al resto de los chilenos. El resultado fue concentración económica, debilitamiento de derechos sociales y una desigualdad que Chile arrastró por décadas. No fue ningún milagro, Chile lo pagó caro”, le había dicho el legislador socialista.

    “Hoy, los últimos Chicago Boys quieren repetirlo, y el ministro que diseñó todo esto se llama Quiroz. Antes de llegar a Hacienda, usted, por su intermedio, señor ministro, que tenía un oficio, hacerle ganar más dinero a las grandes empresas, incluso cuando eso significaba golpear el bolsillo a la gente. En los casos de colusión le llamaron el modelo Quiroz. Hoy ese modelo no está en la empresa, está en el gobierno de Chile”, arremetió el parlamentario PS.

    Este duelo personal generó un debate adicional al margen de los contenidos del megaproyecto. Los diputados Jaime Araya (indep. PPD) y Lorena Pizarro (PC) salieron en defensa de Manouchehri.

    “A mí me parece impresentable que un ministro venga a cuestionar las intervenciones de los diputados y diputadas”, dijo Pizarro, mientras Araya le pidió a Ossandón que llamara al orden a Quiroz por saltarse la intermediación y responderle directamente a Manouchehri.

    Carlos Bianchi (independiente asociado a la bancada PPD) dijo que el ministro “puede estar en todo su derecho de no recoger lo que el diputado ha señalado, pero no tiene ninguna atribución dentro de esta sala para hacer las expresiones que le ha vertido contra el diputado”.

    La vicepresidenta de la Cámara, sin embargo, le respondió que no hubo alusiones personales contra el diputado PS.

    Luis Sánchez (republicano), quien pidió sancionar al socialista, y Marisela Santibáñez (indep.) quien se quejó contra Ossandón, alargaron la controversia.

    Paz Charpentier (republicana) también le reprochó a Manouchehri no conocer la realidad de las familias chilenas. En respuesta, el socialista, legislador de Coquimbo, sacó a la luz su votación en las elecciones pasadas. “Casi 100 mil familias votaron por mí y a ellas las represento acá”.

    Debate matinal

    Fuera del incidente, en la mañana el diálogo había sido más tranquilo.

    De hecho, los únicos reclamos fueron levantados por la bancada PC.

    “En las afueras del Congreso, está todo cercado... Limita la expresión de quienes se están movilizando pacíficamente... Hay un celo excesivo por parte de la fuerza pública”, se quejó al inicio de la sesión el diputado Luis Cuello (PC).

    En respuesta, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), dijo que la seguridad exterior no era una atribución de la mesa, pero señaló que consultaría con el delegado regional.

    Minutos después, el mismo Cuello se quejó por los problemas informáticos que no permitían, a su juicio, renovar las indicaciones, a lo que Alessandri comentó que el sistema estaba operativo.

    En la mañana, la preocupación de las bancadas se centró en la reposición de indicaciones que se cayeron en el trámite en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.

    La ventana de tiempo era estrecha, ya que el informe de la Comisión de Hacienda, que era el principal texto de la discusión, recién se conoció esta mañana y el plazo de indicaciones venció a las 11 horas.

    Dado los problemas se permitió que solo las indicaciones presentadas antes de esa hora, que presentaban problemas formales, pudieran regularizarse.

    Con todas esas consideraciones, finalmente se repusieron cerca de 150 enmiendas, entre ellas solo una del Ejecutivo.

    Esa cifra, que dista de las 1.603 presentaciones que se hicieron en la Comisión de Hacienda, augura que la jornada de votaciones del miércoles será menos extensa de lo que se temía.

    Más sobre:PolíticaCongresoCámaraMegaproyectoMegarreforma

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