En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha
El conjunto ciudadano necesita una victoria para estirar la definición a la jornada final de la Premier League. Un tropiezo, empate o caída, le da el título al Arsenal.
Minuto a minuto
Bournemouth 0-0 Manchester City
El Manchester City necesita imponerse a Bournemouth para seguir en la lucha por el título de la Premier League con Arsenal. Los locales, en tanto, sueña con meterse en zona de Champions League.
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