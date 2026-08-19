Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos

Este miércoles la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, hizo una presentación en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado sobre el caso Wom y el cobro de las boletas de garantía por el despliegue de la Fibra Óptica Nacional (FON), por un total de UF 316.410,15 (más de $12.900 millones). Esto, tras detectar incumplimientos graves, persistentes y transversales en las macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur de este proceso.

La subsecretaria expuso respecto al informe de la Contraloría General de la República (CGR), entregado a la Subtel durante la primera semana de agosto de este año, y que se venía elaborando desde el año pasado. En este se criticaba que ante los incumplimientos de Wom, en la anterior gestión se formularon cargos infraccionales, en vez de cobrar boletas de garantía.

“No se cobraron 104.315,73 UF en garantías de Arica y Parinacota y Centro Norte, pese al incumplimiento del plazo de inicio del servicio; las garantías hoy están vencidas y la CGR remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE)”, explicó la Subtel, respecto al informe.

La subsecretaria dijo que el informe de la CGR reveló que se aceptaron garantías de reemplazo insuficientes, por una diferencia total de 134.503,4 UF, pese a que las bases exigían mantener el monto completo.

Garrido expuso respecto a los incumplimientos de Wom, asegurando que hubo “incumplimiento sustantivo de sus obligaciones esenciales, con una disponibilidad bajo el umbral exigido en más de un periodo”. Lo establecido en la concesión es que el Service Level Agreement, o Acuerdo de Nivel de Servicio, debe ser de 98% de disponibilidad en las cinco macrozonas. Pero todas las macrozonas estaban por debajo del 96%, con brechas de entre 2,24 y 25,06 puntos porcentuales en el caso de Arica y Parinacota. Solo un punto porcentual significan tres días de indisponibilidad al año.

“Si bien la Contraloría también nos dice que hay que aplicar un criterio de proporcionalidad y de racionalidad, en las zonas de Arica y Parinacota y en la zona centro-norte esta brecha de 72% y 78% hace que la fibra óptica esté básicamente inutilizada”, acusó Garrido. Es por esto que se hiceron efectivas las garantías a la vista por 316.410 UF.

¿Qué viene ahora?

La subsecretaria expuso los pasos a seguir en esta materia. Planteó que la compañía deberá “restituir una boleta (por las mismas 316.410 UF) para volver a garantizar las cinco macrozonas que están comprometidas en el proyecto. Esta garantía tiene que ser ingresada a Subtel el 14 de septiembre con fecha a tope, con el objeto de garantizar que el proyecto mantenga los instrumentos de garantía adecuados”.

Explicó que dentro de un año, de haber nuevos incumplimientos en la mantención de la red de fibra óptica, la Subtel podría volver a cobrar la garantía.

Romina Garrido relató que Wom presentó un plan detallado de recuperación de los servicios en el mes de junio, “pero que a juicio de esta subsecretaría es un plan que toma demasiado tiempo y esta infraestructura tiene que estar disponible en el momento”. Dicho plan consideraba un periodo de un año para poder restaurar la infraestructura. Ahora Wom deberá entregar otro plan, además de subsanar faltas en relación a los procesos de reportería e información para garantizar la correcta superivisión del organismo regulador.

“Nosotros esperamos que ellos cumplan. En general, no podemos predisponernos a que no van a cumplir. Este es el primer cobro íntegro de boletas de garantía por disponibilidad, por reportabilidad de esta magnitud para la empresa en este proyecto ya operativa y nosotros esperamos que la empresa cumpla”, declaró Garrido.

Sin embargo, en caso de que la empresa no cumpla, se puede nuevamente hacer el cobro de garantías mencionado anteriormente. Consultada por la posibilidad de caducar la concesión, la subscretaria apuntó a que deben existir incumplimientos reiterados en el proyecto, por lo tanto no es una opción que de momento esté evaluando la autoridad.

“Este es un proyecto que fue subsidiado por el Estado, pero es de propiedad de la empresa. Por explicarlo en simple, todo el cableado es de propiedad de Wom, pero fue realizado con subsidio público. Ellos tienen un compromiso de mantener la operativa. Ante reiterados incumplimientos y si ya llevamos años en que la fibra no está disponible o que tengamos que ejecutar garantías completas, existe una facultad en nuestra ley de telecomunicaciones de poder exigir hasta tres veces el monto del subsidio para que el Estado pueda recuperar hasta tres veces los $52 mil millones que fueron entregados en subsidio a esta empresa” sostuvo Garrido. La fibra seguiría siendo de Wom, pero el Estado podría recuperar lo invertido.

Los senadores solicitarán en septiembre una sesión especial para poder monitorear los avances de la compañía, tanto en lo que respecta a la recuperación de la Fibra Óptica Nacional, como también el proyecto de 5G. Para eso volverán a citar a la subsecretaria Garrido y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este último, para poder abordar el acuerdo al que llegaron durante el año pasado con la empresa.