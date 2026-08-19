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    Claudio Borghi sobre el retraso en el debut de Vozinha en Colo Colo: “El técnico no está convencido de ponerlo”

    El Bichi, exestratega tetracampeón con el Cacique, se refirió a la situación del portero de Cabo Verde, quien aún no se puede estrenar en el club.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Claudio Borghi sobre el retraso en el debut de Vozinha en Colo Colo: “El técnico no está convencido de ponerlo”. Fotos: Photosport

    El gran fichaje de Colo Colo en este mercado aún no debuta. Se trata de Vozinha, quien hace dos semanas llegó al país, con un recibimiento en el aeropuerto y una gran presentación en el estadio Monumental. Desde el club señalan que el portero de Cabo Verde se está poniendo a punto. Sin embargo, Claudio Borghi, entrenador tetracampeón con los albos entre 2006 y 2007, cuestiona esta versión.

    “No te demoras tanto tiempo, estamos hablando de jugadores de primer nivel”, comenzó diciendo el Bichi en el programa de streaming Picado TV al referirse sobre la puesta a punto de quien fuera elegido el mejor portero del Mundial 2026.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Luego, Borghi fue más allá y consideró que la razón por la cual Vozinha no juega es porque Fernando Ortiz no está convencido de su titularidad: “El único motivo por el cual creo que no está siendo considerado Vozinha es porque el técnico no está convencido de ponerlo”.

    “Está desentrenado”

    Según pudo saber El Deportivo la semana pasada, en Pedrero están haciendo un trabajo de acondicionamiento físico puesto que “está desentrenado”. Su último partido profesional fue el 3 de julio, en la caída de Cabo Verde ante Argentina por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en donde el meta de 40 años se lució tapándole remates a Lionel Messi y hasta en acciones en las que salió jugando ante la presión de los delanteros de la albiceleste.

    Vozinha trabaja incluso en doble turno para alcanzar su mejor forma en el menor tiempo posible. En su concurrido perfil, ha mostrado algunos de los trabajos que realiza bajo la supervisión de Martín Gutiérrez, el preparador de arqueros del Cacique. “Estuvo inactivo bastante tiempo y al estar inactivo bastante tiempo, junto a Martín (Gutiérrez), el entrenador de arqueros, queremos ponerlo a disposición de competencia. El lunes va a volver a entrenar, el martes va a tener doble turno y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros”, reveló Ortiz respecto del plan.

    Sin embargo, las dudas que dejó el joven Gabriel Maureira en el empate 2-2 ante O’Higgins el domingo en Macul volvieron a colocar los ojos sobre el fichaje estrella del Cacique y su posible debut. El jugador no fue considerado ante Unión La Calera y en el mencionado duelo contra el elenco de Rancagua. El próximo partido es nada menos que el Superclásico contra Universidad de Chile en el Estadio Nacional. ¿Será ahí el estreno de Vozinha?

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