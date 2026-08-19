“Una lectura que está siendo sobresensible”: Libertarios respaldan informe de la CEI por el estallido social tras críticas de Chile Vamos

El Partido Nacional Libertario (PNL) abordó este miércoles las críticas provenientes desde Chile Vamos al informe emitido por la comisión especial investigadora por el estallido social.

Y es que la comisión concluyó que durante aquel período existieron “falencias en la capacidad preventiva del Estado” y que el sistema de inteligencia “carecía de una articulación adecuada”.

Además, también apuntaron, aunque sin mencionarlo en particular, a la administración de Sebastián Piñera: “Se evidencian excesivos incumplimientos del gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes”.

Esto último provocó el enojo por parte de los partidos de Chile Vamos: RN, Evópoli y la UDI. Estas colectividades, a través de distintas declaraciones públicas, mostraron su rechazo a las conclusiones del informe y defendieron el legado del mandatario fallecido.

Así las cosas, el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, señaló desde el Congreso Nacional que la lectura de los partidos antes mencionados “ está siendo sobresensible en la materia ”.

“El informe no menciona directamente al expresidente. El informe lo que hace es mencionar al gobierno y las capacidades del Estado en su momento, o las incapacidades del Estado, y la incapacidad del Estado de tener una gestión coordinada entre la Fiscalía y los órganos de inteligencia quedó documentada, así como quedó documentado el déficit de las policías, quedó documentado la incapacidad de las fiscalías de documentar quienes estaban detrás de los atentados del 18-10″, explicó el excandidato presidencial.

“Esto no es solamente responsabilidad del presidente Piñera, es el resultado de una serie de gobiernos, pero esto explota naturalmente bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que habiendo estado dos años en el gobierno tenía que hacerse cargo, creemos nosotros, naturalmente también de la situación”, añadió el también exdiputado.

Más duro con los dardos de Chile Vamos resultó el presidente de la instancia legislativa, Hans Marowski, quien defendió el trabajo realizado por la comisión y remarcó que se hizo “lo que estaba mandatado a hacer”.

“Nosotros con la información que tuvimos disponible emitimos un informe que reflejaba las debilidades estructurales que tenía el Estado en el momento para prevenir que existieran hechos de violencia como los del 18 de octubre en adelante y para poder evitar que estos siguieran ocurriendo una vez que comenzaron”, comenzó explicando.

Luego, criticó que muchas autoridades de la época finalmente se excusaran de asistir, ya que “ perdieron una oportunidad histórica para poder explicarle a Chile quién o qué información tenían , para saber quién organizó, quién planificó, quién financió y quién ejecutó finalmente el intento de insurrección del 18 de octubre”.

Sobre la declaración en sí misma por parte de los partidos de Chile Vamos, Marowski enfatizó: “Nunca nos referimos a una falta de voluntad del presidente Piñera, como lo dice la declaración, la lamentable declaración de Renovación Nacional”.

“Podría preguntarle además a los parlamentarios de esas colectividades que participaron en la comisión investigadora, porque ellos fueron parte de o tuvieron acceso al informe del día anterior. Así que no quiero hacer falta de respeto, pero a los redactores de esas declaraciones públicas de ayer de RN, Evópoli y UDI, decirles que hubiera sido interesante que conversaran con nosotros primero antes de redactar algo así y dar la sensación de que no leyeron bien el informe”, criticó a continuación.