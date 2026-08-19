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    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    El sistema frontal avanzará por la zona sur, mientras que en el norte todavía se esperan chubascos asociados a la baja segregada.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este miércoles 19 de agosto, distintas regiones de Chile tendrán precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y Meteored.

    En el norte del país, la DMC pronostica lloviznas durante la mañana en sectores costeros entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta.

    Arica, Tocopilla, Calama y Taltal serían algunas de las localidades afectadas.

    Además, se esperan probables tormentas eléctricas en Antofagasta y Atacama.

    Esta inestabilidad corresponde a los últimos efectos de la baja segregada que ha afectado a la zona, principalmente en Tocopilla, donde un aluvión arrastró autos y dejó graves consecuencias en la ciudad.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Lluvias más intensas en el sur

    El escenario será distinto en la zona sur, donde se concentrarán las precipitaciones más importantes de la jornada.

    La DMC pronostica abundante nubosidad y precipitaciones de variada intensidad entre las regiones de Los Lagos y Aysén.

    En Cochamó y Puerto Montt, las lluvias caerán durante la noche, mientras que en sectores de la Isla Grande de Chiloé se harán sentir durante toda la jornada.

    En Magallanes, en tanto, se esperan chubascos de aguanieve y vientos de hasta 70 km/h.

    Meteored señala que un río atmosférico de categoría 1 a 2 reforzará el sistema frontal que avanza por el país.

    Los mayores acumulados se concentrarán en sectores cordilleranos del norte de Aysén, además de la provincia de Palena y Chiloé.

    En esas zonas, se podrían acumular entre 80 y 100 milímetros de precipitaciones desde la noche del martes 18 hasta la mañana del jueves 20 de agosto, según Meteored.

    Los pulsos más intensos se esperan durante la tarde de este miércoles, acompañados por vientos cercanos a los 60 km/h.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    ¿Lloverá en la zona central?

    También se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad, en algunos sectores de la zona central.

    La DMC pronostica lloviznas locales en el tramo costero y secano de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, además del sector poniente de la Región Metropolitana.

    En O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío predominará la nubosidad, aunque sin un pronóstico generalizado de lluvias para este miércoles.

    ¿Qué se espera en la zona insular?

    En la zona insular, Isla de Pascua tendrá cielo nublado y chubascos hasta la mañana, junto con vientos de hasta 40 km/h.

    En el archipiélago de Juan Fernández se espera cielo cubierto, variando a nublado.

    Mientras que en el territorio antártico, específicamente en Isla Rey Jorge, se pronostica cielo cubierto, chubascos de nieve, ventisca y vientos de hasta 90 km/h.

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